Campania ”Fără penali în funcțiile publice” în derulare la Târgu-Mureș

A început și la Târgu-Mureș campania de strângere de semnături pentru inițiativa cetățenească de revizuire a Constituției ”Fără penali în funcțiile publice”. Campania va dura șase luni, timp în care inițiatorii au nevoie de strângerea a cel puțin jumătate de milion de semnături pentru a putea trimite în parlament proiectul prin care ar fi inclusă în Constituție restricția persoanelor condamnate definitiv de a candida la funcții elective precum cele de primar, consilier local sau județean, parlamentar sau președinte al României.

Ce spun reprezentanții inițiatorilor

Deși există semnale că au fost localități unde campania de strângere de semnături a început cu șicanări și confiscări de pliante din partea Poliției locale, în Târgu-Mureș acțiunea a demarat fără probleme. ”Au fost, au fotografiat și ne-au lăsat să ne vedem de treabă. Cel mai important mesaj pe care vrem să-l transmitem este că dacă oamenii nu se implică să facă ceva, nu se va schimba nimic. Situația actuală este un adevărat atentat la moralitatea poporului. Hoțul prin definiție ia, nu dă. Dacă tu, cetățean, crezi că un hoț va face ceva pentru tine, că hoțul din fața ta va fi altfel și va da, este noaptea minții. Într-o țară normală o astfel de inițiativă nu își are rostul. Nu cred că există o țară funcțională, cu oameni care au habar de democrație unde s-ar putea vota persoane dovedite drept infractori. Noi asta vrem să schimbăm, ca astfel de oameni să nu mai ajungă la putere, dar pentru asta avem nevoie de sprijinul oamenilor. Puterea noastră e puterea oamenilor”, a declarat președintele USR Mureș, dr. Horea Mihălțan.

Ce spun trecătorii

În zona Ceasului Floral, unde este amplasat cortul pentru strângerea de semnături, își desfășoară activitatea câțiva voluntari care încearcă să explice trecătorilor în ce constă prezenta inițiativă cetățenească. Mulți dintre trecători nu par să aibă nevoie de astfel de explicații, mergând țintit să semneze formularele. ”Ca și foarte mulți dintre noi, am dori să avem niște conducători corecți, culți și civilizați. Să nu mai vedem atâta mitocănie și golănie în jur, pentru asta am venit. Proiectele importante sunt lăsate deoparte, nu se începe nimic și ce se începe nu se termină niciodată. Spunem că avem o țară frumoasă. E murdară. Avem o țară murdară, plină de gunoaie. Nimeni nu ia măsuri împotriva celor ce îi agresează pe ceilalți, indiferent că e agresare fonică, în trafic, și fără discuție agresare morală. De asta am venit să semnez. Nu cred că spiritul civic ține de vârstă. Trăim într-o țară unde peste 45% sunt analfabeți funcționali, și încă vreo 20 de procente în apropiere, oameni care pot fi manipulați. Dacă cei care conduc nu iau măsuri, aceste lucruri noi nu le putem corecta. Primul pas este o astfel de inițiativă”, consideră Oleg Dimitriu, trecător. O doamnă se apropie grăbită cu copilul de mână. ”Am venit pentru că momentan țara este condusă de niște personaje care ar trebui să fie de mult în închisoare, foarte simplu, de asta am venit”, spune doamna. ”Și trebuie să fie dreptate”, o susține fiul Gabriel, elev în clasa a III-a.

Pentru început, cortul este amplasat la Ceasul Floral din centrul municipiului Târgu-Mureș, urmând să itinereze în majoritatea localităților din județ, până spre finalizarea campaniei.

Edith VEREȘ