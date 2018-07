Am absolvit Științe Politice la ”Petru Maior”

Zeci de examene și referate. Sute de cărți și poate zeci de mii de pagini studiate. Zeci de aprinse dezbateri ideologice, simulări de strategii politice jucate ”la sânge”, sondaje de opinie cu rezultate surprinzătoare și experimente practice de comunicare câștigătoare sau nu, dar cu siguranță puse în scenă după toate rigorile disciplinei. O adevărată experiență completă de învățare, un parcurs rotund, logic și coerent în înțelegerea rosturilor lumii contemporane, a mecanismelor care pun societatea în mișcare și a naturii umane. Începută în urmă cu câțiva ani printr-o discuție la un ceai, aventura studenției mele, întârziate ar spune unii, a ajuns la final.

Educație la ”Petru Maior”? Da!

Despre sistemul de educație din România se vorbește mult și arareori de bine. Se vorbește despre programele învechite, despre curricula neadaptată așteptărilor angajatorilor, despre profesorii lipsiți de motivație sau despre graba cu care absolvenții vânează oportunitățile din afara țării.

În ce mă privește, astăzi, după trei ani de muncă, nu mi-aș putea imagina o experiență mai frumoasă. Secretul, cred, este să-ți asumi studenția cu responsabilitate și să te folosești la maxim de resursele oferite.

Prin asumare am descoperit senzații despre care nu am știut cât de mult mi-au lipsit pe parcursul studiilor anterioare. Mi-am redescoperit curiozitatea vie, libertatea în gândire și exprimare, am găsit provocări intelectuale și numeroase oportunități de afirmare, de la taberele de vară și până la concursurile studențești.

La mine, satisfacția a venit din lucruri aparent mărunte. Nu am citit tomuri de cursuri plicticoase, nu am avut obligația să asist la nenumărate prelegeri monotone. Am avut în schimb plăcerea de a studia în original operele lui Hobbes și Locke, Kissinger și Simone de Beauvoir, Arendt, Weber, Huntington și Tocqueville. Pe de altă parte, colegii mei de la Ştiinţe Politice, ca ieri adolescenți cu capul în nori, astăzi sunt capabili să gândească strategii obiective pentru dezvoltarea economică, socială sau culturală a României şi îşi doresc să contribuie la dezvoltarea ei.

De ce Științe Politice?

Cei pasionaţi de istorie, de politică, de dreptul constituțional sau de drepturile omului, de relaţiile internaţionale sau de complexul mecanismelor sociale vor găsi la ”Petru Maior” profesori de excepție, cunoscători îndeaproape ai fenomenului politic și social mondial, profesori experimentați, trecuți prin universitățile de prestigiu din Occident. Vor găsi în acești profesori adevărați îndrumători, oameni calzi, care-și țin în permanență telefoanele, bibliotecile și toată energia și cunoștințele la dispoziția studenților. Vor găsi și multe proiecte în care se pot implica. Iar opțiunile la absolvire sunt mult mai numeroase decât îmi imaginam în momentul admiterii, de la munca în administrație la consultanță, de la educație la mass media sau de la organizațiile civice la cele mai prestigioase organisme internaționale.

Profesori și mentori

Într-una din pauze, am făcut un top al acestor profesori, deși adevărata departajare a fost până la urmă o misiune imposibilă. În ordine alfabetică așadar, o adevărată experiență intelectuală au fost de exemplu cursurile decanului Facultății de Științe și Litere, conf. univ. dr. Giordano Altarozzi. Despre lector univ. dr. Mihaela Daciana Natea, directorul departamentului de Istorie și Științe Politice, aș putea scrie volume. Dincolo de răbdarea și priceperea cu care ne-a deslușit tainele dreptului constituțional, studenții au avut în permanență în Mihaela Natea un al doilea părinte, întotdeauna disponibil și doritor să le rezolve toate problemele. În ce îl privește pe lect. univ. dr. Lucian Săcălean, ne-a călăuzit cu dibăcie prin hățișurile mecanismelor sociale, reușind să contureze adevărate personalități cu gândire autonomă. Alături de studenți pe tot parcursul studiilor, profesorul Săcălean a fost un adevărat mentor, de care ne vom aminti întotdeauna cu drag și respect. Nu putem uita de cursurile președintelui Senatului Universității, prof. dr. univ. Cornel Sigmirean, adevărată Enciclopedie vie, cursuri captivante și pline de substanță, prezentate într-un stil caracteristic, foarte pe placul studenților.

Ce a fost și ce va fi – opiniile studenților

Cum a fost ? ”Cei mai frumoși ani, alături de cei mai faini oameni pe care am putut sa îi cunosc în viața mea și în special, de cel mai plictisit om de pe acest pământ (o glumă valabilă pentru cunoscători – n.red.)”, este de părere Florin Sărac, viitor specialist în relații internaționale.

Natalia Bîrlădeanu, studentă de peste Prut, consideră că a fost cea mai frumoasă perioadă a vieții. ”O experiență pe care nu aș înlocui-o cu nimic. Una grea pe alocuri, dar care a meritat toate eforturile. Am acumulat experiență și am legat noi prietenii. Să fiu student într-o țară străină a fost cea mai tare experiență din viața mea, m-am descoperit ca personalitate și am realizat o mulțime de lucruri noi pentru mine. Orele de curs au fost interesante, profesorii s-au dedicat complet și au depus o muncă enormă pentru a ne face să înțelegem toată informația care trebuia procesată. Să nu uităm de sesiunile cu emoțiile atât de mari încât credeam că nu o să pot face față…am reușit însă de fiecare dată, lucru care mă face astăzi să fiu mândră de realizările mele. Traiul la cămin a fost o experiență în sine, acolo sunt de obicei cele mai tari chefuri și se leagă prieteniile de durată. Fiecare absolvent de liceu trebuie să încerce viața de student, cea mai tare și cea mai faină perioadă din viață, incomparabilă și irepetabilă”, spune Natalia.

Cât despre viitor, o privire ne oferă șeful clasei. ”De ce aș fugi spre o lume mai bună și să las totul aici așa cum e? De ce să fug de probleme și să am o viață mai bună cât timp conștiința mea ar fi certată cu mine însumi? Eu aleg să aduc Europa în Târgu Mureș, Europa în toată grandoarea sa. Am visat de mic să fac din țara mea un paradis pentru mine, familia mea, dar și pentru cei din jurul meu, și sunt decis să fac tot ce-mi stă în putință pentru asta”, spune absolventul.

Edith VEREȘ