Muzica clasică adusă la Reghin de Dabyeot Youth Wind Orchestra

Muzica clasică revine la Reghin marți, 24 iulie, ora 19:00 la Casa Municipală de Cultură „Eugen Nicoară” grație concertului susținut de Dabyeot Youth Wind Orchestra.

După ce au concertat vineri seara la Palatul Culturii din Târgu-Mureș dirijorului Gye Jun Jeon alături de orchestra sa vor încânta publicul reghinean cu o seară muzicală pe cinste. Publicul va putea vedea una dintre cele mai mari orchestre de suflători din lume (80 de instrumentiști) aflată într-un turneu european, protagoniștii unui spectacolul care va glisa între forța interpretării dată de calibrul orchestrei ce a pregătit un repertoriu liric-simfonic și de muzică de film, și savoarea lirismului sopranei Soyung Yu.

Din 2005, până în prezent, Dabyeot Youth Wind Orchestra a participat la diverse festivaluri din Coreea de Sud, remarcându-se prin interpretări memorabile la Centrul de Arte Jeju și la Cascada Cheonjaeyeon, în cadrul Festivalului JIWEF (2009), dar şi la cele de la The Watermill Center, Austria Vienna Film Festival Celebration, Czech Stonava Local Festival Celebration, Bulgaria Lazarpark Orchestra Joint Concert, iar din 2012, a fost prezentă și pe scenele din România (Timişoara, Craiova şi Bucureşti). Anul 2015 aduce orchestra sud-coreeană pe scena Ateneului Român cu un spectacol foarte bine primit în egală măsură de public și presa de specialitate.

Program serii va fi deschis de lucrările ”Rise of the Firebord”, Concerto for Daegeum and winds orchestra ”Bambus Fragrance” , ”Where Eagles Soar”, ”Missins Keumgang Mountain”, ”My Fair Lady”, „Fate of the Gods”, iar în partea a doua, vor răsuna pe scena Casei de Cultură „Eugen Nicoară” acordurile ”Beauty and the Beast”, ”Amazing Grace”, ”Vrei să ne-ntâlnim sâmbătă seara?”, ”The Blues Brother Revue” și Deep Purple.

Organizatorii evenimentului sunt Festivalul Virginia Zeani alături de Centrul Cultural Dabyeot, Provincia Gyongnam, Județul Ham Yang Gun și CMS Vienna, susținuți de Filarmonica de Stat Tîrgu Mureș, Rotary Maris Tîrgu Mureș, Consiliul Județean Mureș și Primăria Municipiului Reghin.

Intrarea la concert este liberă în limita locurilor disponibile.