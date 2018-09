Cum combinăm viața de familie cu antreprenoriatul?

Share



În ultimele decenii, de când atât bărbații, cât și femeile au început să își asume rolul de antreperenori, ieșind din rolul obișnuit de angajat, întrebarea pe buzele multora a apărut tot mai des: cum împăcăm acest rol cu cel de părinte?

Cu toate că au succes pe plan profesional, mulți își doresc și familia clasică, cu un rol asumat de părinte, lucrând zi de zi pentru a-i asigura celui mic tot confortul necesar.

Au apărut până acum zeci de articole pe această temă, însă puteți afla mult mai multe de la evenimentul organizat de Innowork în 27 septembrie de la ora 18:00 chiar la sediul lor de pe Romulus Guga nr. 1.

Vor fi prezenți trei invitați care își vor spune la o cafea poveștile lor de succes ca părinți și antreprenori, pentru ca cei care își doresc același lucru să știe ce îi așteaptă și cum să se pregătească.

Gina Bordaș, fondatoarea companiei Atelierul de Traduceri, va vorbi despre cum i s-a schimbat viața de când a apărut fiica ei în peisaj. „Timp de peste 15 ani, cariera mea s-a concentrat pe pasiunea mea pentru traduceri tehnice și antreprenoriat. Compania mea de traduceri lucrează pentru clienți internaționali de renume, cum ar fi Huawei, Saint-Gobain Rigips sau Lidl, dar și companii de start-up care caută să se adreseze noilor piețe străine pe limba cărora să transmită un mesaj corect. Începând din 1 aprilie 2017, îmi împart toate pasiunile cu fiica mea, Iulia” spune aceasta.

Echilibrul este cel mai important

Următorul pe listă este Marius Pop, fondatorul companiei Direct Spark. „În interiorul meu eu sunt de fapt un strateg. Fac diverse testări într-un mod sistematic pentru a crește afacerile digitale. Pe lângă asta, îmi petrec multe momente prețioase cu cei patru copii frumoși și soția mea minunată”, spune Marius.

Nu în ultimul rând, Sebastian Morar, co-fondatorul LoadMe și Roloway își va împărtăși povestea de tată și drumul de la developer la antreprenor. „După mai mult de 10 ani de software development, am decis să îmi revitalizez cariera și am co-fondat LoadMe, un serviciu de tip Uber pentru industria de camioane din Estul Mijociu. După câțiva ani am pornit și Roloway aici în Târgu-Mureș, ceea ce a permis echipei noastre de developeri să crească. Am o soție minunată și trei copii care îmi umplu cu bucurie fiecare moment din timpul meu liber” spune el.

Echilibrul dintre viața profesională și cea de familie înseamnă alocarea unui interval de timp ambelor segmente de viață, evitând defavorizarea unuia dintre ele în fața celuilalt. Acest echilibru nu vine de la sine și este rezultatul unei bune organizări și a disciplinei.

Pentru a participa la acest eveniment, trebuie doar să vă confirmați locul aici, deoarece acestea sunt limitate. Ca la majoritatea evenimentelor Innowork, nu este taxă de intrare, dar sunt acceptate donații.