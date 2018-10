Partide din toate categoriile în Liga IV

Share



Etapa a VII-a din seria Mureș a Ligii IV Elte de fotbal programează jocuri interesante. Sunt atât meciuri între echipe aflate în aceeași zonă a clasamentului, cât și partide aparent dezechilibrate valoric. Etapa începe cu meciul ocupantei locului secund, CSM Târgu-Mureș, care va disputa partida cu altă echipă CSM nou înființată, cea din Sighișoara. Întâlnirea care are loc vineri, 12 octombrie, de la ora 16.00, la Sighișoara are o favorită certă în formația târgumureșeană, cu victorii pe linie, dar așa cum se cunoaște deja, fiecare echipă se mobilizează suplimentar când se confruntă cu fruntașele. În plus, sighișorenii au avut evoluții cel puțin contradictorii. După un debut foarte bun, cu puncte obținute în fața unor obișnuite fruntașe, au cedat ulterior în fața codașelor. Un meci „tare” poate fi considerat și cel de la Ungheni, între Unirea și Raza de Soare Acățari. Gazdele se află printre favorite, dar formația din Acățari se dovedește una dintre „nucile tari” și se află în urmărirea cvartetului fruntaș, chiar dacă au cedat în primele etape trei jocuri, în special cu favoritele. Un alt meci din aceeași categorie este cel dintre liderul Mureșul Luduș și Atletic Târgu-Mureș, o altă echipă cu evoluții bune și pretenții la podium.

În celelalte partide duelurile par echilibrate după disputarea celor șase etape, cu excepția celei de la Daneș, unde singura echipă fără puncte, Gaz Metan întâlnește ASC Miercurea Nirajului, cu fluctuații la rândul ei. La Nazna misiunea celor de la Sovata pare una dificilă, la Cuci fosta campioană din Rușii Munți nu va avea nici ea o misiune ușoară în fața unei echipe care nu se mai află în plutonul celor ușor de învins, iar la Gheorghe Doja ASC Sărmașu poate spera la noi puncte cu Viitorul Ungheni. Programul etapei anunță mai degrabă o despindere în frunte a favoritelor, dar rezultatele vor vorbi.

Programul etapei a VII-a, sâmbătă, 13 octombrie, ora 11.00

CSM Sighișoara – CSM Târgu-Mureș, vineri, ora 16.00

Unirea Ungheni – Raza de Soare Acățari

ACS Sâncrai Nazna – ACS Sovata

Mureșul Cuci – Mureșul Rușii Munți

Gaz Metan Daneș – ACS Miercurea Nirajului

Mureșul Luduș – Atletic Târgu-Mureș

Viitorul Ungheni – ASC Sărmașu

Clasamentul

Mureșul Luduș 6 6 0 0 40- 7 18 CSM Tg. Mureș 6 6 0 0 31- 6 18 Unirea Ungheni 6 4 1 1 28- 7 13 Atletic Tg. Mureș 6 4 1 1 22-11 13 Raza de Soare Acățari 6 3 0 3 12-13 9 Mureșul Cuci 6 3 0 3 13-27 9 Mureșul Rușii Munți 6 2 1 3 14-13 7 CSM Sighișoara 6 2 1 3 15-17 7 ACS Sovata 6 2 1 3 7-16 7 ASC Sărmașu 6 2 1 3 9-30 7 ACS Miercurea Niraj 6 1 2 3 12- 9 5 ASC Sâncrai Nazna 6 1 2 3 10-19 5 Viitorul Ungheni 6 1 0 5 10-24 3 Gaz Metan Daneș 6 0 0 6 1-25 0