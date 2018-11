Eldi Brutăria, pe primul loc la pâine și patiserii

Share



Eldi Brutăria SRL, membru de aur al Camerei de Comerț Mureș, s-a situat în acest an pe locul 1 în Topul Firmelor la categoria Întreprinderi mijlocii de fabricare a pâinii, prăjiturilor și produselor proaspete de patiserie.

„Suntem prezenți în Top 100 companii producătoare de pâine și patiserie din România. În anul 2017 chiar am urcat o poziție față de anul anterior, deci am urcat pe locul 13 la nivel național. Noi am constatat în 2018 o creștere de peste 10 puncte procentuale care cu siguranță se va realiza. Din păcate, previziunile pentru 2019 sunt greu de făcut din cauza instabilității economice actuale și a guvernului”, ne-a spus Sandor Csongor, director general Eldi Brutăria.