Finanțări nerambursabile pentru asociații și persoane fizice la Reghin

Primăria Municipiului Reghin a organizat miercuri, 16 ianuarie, dezbaterea publică având ca temă ghidul de finanțare pentru fondurile nerambursabile acordate, din bugetul local, către organizațiile nonprofit care au activități pe plan local. Noutatea acestui an este dată de regulamentul de acordare a finanțărilor nerambursabile din bugetul local, acestea fiind extinse și în ce privește persoanele fizice.

„Principalele modificări pe care le-am avut în vedere la acest nou regulament de acordare a finanțărilor nerambursabile din bugetul local al Municipiului Reghin vizează și categoria de solicitanți eligibili, în sensul în care, am extins paleta și la persoanele fizice. Până acum beneficiau de aceste finanțări doar persoanele juridice , respectiv asociații, fundații, care puteau să solicite finanțare nerambursabilă din bugetul local. Ne-am gândit, pentru a diversifica puțin tipologia de proiecte, să ne extindem și către persoanele fizice, care au domiciliul în Reghin. Pentru persoanele fizice condiția obligatorie este să aibă domiciliul în Reghin, iar pentru persoanele juridice, respectiv asociații și fundații, pot să aibă sediul și în altă localitate, atât timp cât activitatea pentru care este solicitată finanțarea are loc în Reghin, beneficiar fiind municipiul Reghin pentru activitatea respectivă. Pe lângă aceasta, am stabilit o sumă minimă și maximă care poate fi acordată prin proiect. Suma minimă este de 500 de lei, respectiv 20.000 de lei suma maximă. Sunt stabilite patru categorii principale de proiecte, pentru activități de tineret, activități culturale, sportive și activități care vizează protecția mediului și dezvoltare durabilă.Consiliul Local urmează să stabilească care este suma alocată din bugetul local pentru fiecare tipologie, și în funcție de numărul de proiecte care se depun, se va acorda probabil o sumă mai mică sau mai mare”, a precizat Andrea Kajcsa, consilier juridic în cadrul Primăriei Reghin.

Evaluarea proiectelor

Evaluarea proiectelor urmează să fie făcută de o comisie formată din consilieri locați și membrii din Executivul primăriei, suma alocată acestor finanțări urmând să fie stabilită după adoptarea bugetului Municipiului Reghin pe anul 2019.

„Comisia de evaluare a proiectelor va fi formată atât din consilieri locali cât și din persoane din Executiv, persoane oarecum de specialitate, de la compartamentul Învățământ.Cultură.Sport, un consilier juridic, o persoană cu studii economice ca să poate analiza bugetul din punct de vedere al întocmirii acestuia. În ce privește criteriile de selecție, există o grilă de evaluare care se poate găsi în regulament, unde sunt mai multe puncte, cât de original este proiectul, cât de mare este grupul țintă, care sunt avantajele Municipiului Reghin din punct de vedere al imaginii și alte criterii. Regulamentul poate fi găsit pe site-ul Primăriei Reghin la secțiunea ”Transparență decizională”. Totul acum depinde de data adoptării bugetului Municipiului Reghin pe acest an. Bugetul local de regulă se aprobă undeva în februarie, până atunci nu se cunosc sumele alocate, și cel probabil, undeva în aprilie, început de mai se va cunoaște care vor fi sumele alocate pentru aceste finanțări nerambursabile”, a menționat Andreea Kajcso.