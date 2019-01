Elevul David Purcar de la Colegiul „Unirea“, despre admiterea la Universitatea Oxford

Share



David Purcar este unul dintre cei trei elevi de la Colegiul Național „Unirea” admiși la celebra Universitate Oxford, în urma unei serii de probe solicitante. Elevul a transmis un mesaj despre procesul de selecție al prestigioasei universități și despre munca depusă pentru a-și îndeplini acest vis.

„Pentru mine, admiterea la Universitatea Oxford din Marea Britanie a însemnat o experiență unică în viață, la care am visat de mic copil, când am început să descopăr pentru prima dată tainele matematicii. Procesul de admitere la profilul Mathematics a început încă din vacanța de vară, când a trebuit să-mi realizez un Personal Statement, adică o scrisoare conținând toate realizările mele pană la momentul aplicării, respectiv motivația pentru profilul ales. Apoi, în octombrie a urmat un examen dificil de două ore și jumătate, care a presupus rezolvarea a cinci subiecte cu multe subpuncte din materia tuturor anilor de liceu și o parte din materia anului întâi de facultate. Ulterior acestui examen, am fost invitat să dau trei interviuri în orașul Oxford în luna decembrie, care au inclus chiar mai multă materie decât cea care a intrat la examen. În urma interviurilor, care au decurs destul de bine, după părerea mea, am simțit ca există șanse ridicate să fiu acceptat, iar răspunsul afirmativ l-am primit pe data de 9 ianuarie.

A fost un drum dificil de parcurs, pe care nu aș fi reușit să-l finalizez fără experiența olimpiadelor naționale de matematică din anii precedenți, care m-au învățat valoarea muncii și a orelor de lucru necesare pentru obținerea unui rezultat. Doresc să mulțumesc conducerii Colegiului Național „Unirea” pentru susținerea și sprijinul din toți acești ani, profesorilor care au contribuit la dezvoltarea mea personală și tuturor colegilor care au fost alături de mine. Sunt bucuros pentru prietenii mei, Victor Văsieșiu și Flavius Vlasiu, care au fost de asemenea acceptați în cadrul aceleiași universități, pe profilul Computer Science. În final, consider că prin multă muncă, ambiție și încredere fiecare dintre noi poate să își realizeze visul“, este mesajul transmis de David Purcar.

(A.V.)

Vor urma mesajele celorlalți doi elevi admiși la Oxford University, Victor Văsieșiu și Flavius Vlasiu (N.r.)