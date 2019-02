Comuna Răstolița, pregătită pentru șantierul investițiilor

Share



Anul 2019 se anunță a fi unul încărcat pentru comuna Răstolița, lucru datorat proiectelor de dezvoltare care vor fi demarate în primăvara acestui an, lucrări care vor transforma comuna într-un șantier, fie că vorbim de utilități, apă, canal, respectiv poduri, modernizare școală și asfaltări.

„În cursul anului trecut am semnat contractele de finanțare cu Ministerul Dezvoltării pentru un număr de patru proiecte, respectiv extindere apă în comuna Răstolița, modernizare școală în localitatea Răstolița, un pod peste râul Mureș în satul Borzia și un pod în satul Iod. Am făcut licitațiile la aceste proiecte, s-au semnat contractele de execuție și proiectare. La școala din localitatea Răstolița, am reușit în toamna anului trecut să schimbăm caloriferele și încălzirea centrală, urmeză în această primăvară să schimbăm ușile , geamurile, va fi termoan peste tot, plus schimbarea parchetului în câteva săli de clasă și o scară de incendiu. La extindere apă în comuna Răstolița, am depus un proiect în valoare de 2,8 milioane lei, am semnat contractul de execuție și proiectare. Proiectarea în momentul de față este gata, o și trimitemi spre decontare la București. După ce se duce zăpada, urmează să refacem toate captările, să punem stații de clorinare, să poată funcționa apa normal. Vin făcute captări noi în toată comuna, stații de clorinare care nu erau cuprinse în proiectul vechi , care spărăm să reușim să le facem.Am semnat contractul la podul de la Iod în urmă cu două săptămâni, e dat în lucru, iar în ce privește podul de la Borzia, contractul va fi semnat în această săptămână, după care urmează proiectarea iar din primăvară lucrările de execuție. Din primăvară putem spune că începem șantierul în Răstolița.

Alte priorități la nivelul comunei Răstolița sunt drumurile comunale și căminul cultural din comună, care fac obiectul altor două proiecte care își așteaptă finanțarea.

„Mai avem un proiect depus prin Compania Națională de Investiții pentru căminul cultural din Răstolița, la care așteptăm un răspuns, să vedem dacă primim finanțarea. Am speranța că vom primi finanțarea, să putem face un cămin nou, cel vechi fiind demolat, datorită situației în care se afla. De asemene, avem un proiect depus prin Programul Națioonal de Dezvoltare Locală (PNDL) pentru asfaltare de drumuri comunale în comun Răstolița, în zonele unde e trasă canalizarea. Canalizarea nu e funcționabilă, urmează expertiza tehnică, să scoatem din nou la licitație restul de executat”, a precizat Marius Lircă.

Iarnă costisitoare

Până la începerea lucrărilor din primăvara acestui an, iarna dă mari bătăi de cap, cantitățile mari de zăpadă au câtărit destul de mult din punct de vedere financiar, după cum afirmă primrul Marius Lircă.

„Am avut destul de multe probleme cu iarna din acest an datorate în special căderilor de zăpadă. Până acum, doar pe motorină am cheltuit peste 30.000 de lei, dat fiind faptul că lungimea drumurilor comunale este de 33 kilometri, care trebuiesc curățate. Nu știu ce comună de pe Valea Mureșului sau din altă parte a cheltuit așa sumă. Am de gând să cer Consiliului Județean un sprijin, să ne ajute. Am lucrat cu un TAF, un buldoexcavator, achiziționat pe fonduri europene prin Grupul de Acțiune Locală din care face parte. Acum a început dezghețul, începem lucrările pe drumurile comunale, să dăm ghiața, apoi să punem pietriș, să avem drumuri funcționabile”, a spus primarul comunei Răstolița.