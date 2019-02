FOTO: DAFCOCHIM a confirmat performanţa în agribusiness şi în acest an. Cei mai importanţi lideri mondiali, furnizori de inputuri pentru agricultură, prezenţi la Simpozionul DAFCOCHIM

Share



Aproximativ 600 de fermieri ardeleni au participat marţi, 12 februarie, în incinta Centrului de Evenimente RAB, la tradiţionalul Simpozion de primăvară organizat de Divizia AGRO a companiei DAFCOCHIM Târgu-Mureş, principalul furnizor de inputuri pentru agricultorii din Transilvania.

În premieră pentru simpozioanele DAFCOCHIM de la Târgu-Mureş, la eveniment – organizat din nou impecabil de acţionarii DAFCOCHIM Liviu Cojoc şi Radu Fodor – au participat toţi contry managerii companiilor invitate din domeniul inputurilor şi al protecţiei plantelor, respectiv Elvira Petrescu (Nufarm), Pascal Cassecuelle (Bayer România), Jean Ionescu (Corteva Agriscience), Sergiu Staicu (Syngenta) şi Vasile Iosif (FMC).

Pe lista speakerilor invitaţi s-au aflat şi reprezentanţi ai combinatului Azomureş din Târgu-Mureş, ai Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Mureş şi ai Libra Internet Bank Târgu-Mureş.

Liviu Cojoc, mesaj de apreciere pentru parteneri

În deschiderea simpozionului, Liviu Cojoc, preşedintele DAFCOCHIM GROUP, a transmis mulţumiri atât fermierilor participanţi, cât şi oaspeţilor de la companiile partenere, pentru excelenta colaborare care are ca scop principal dezvoltarea unei agriculturi sustenabile în Transilvania.

„În primul şi primul rând, dragi fermieri, vreau să vă mulţumesc pentru prezenţa dumneavoastră alături de cele mai importante companii multinaţionale, prezente azi în această frumoasă locaţie, ne face să fim onoraţi. Este pentru prima dată de când organizăm simpozioane la Târgu-Mureş că avem alături de noi toţi country managerii de la firmele pe care le-am invitat, Corteva, Bayer, Syngenta, Nufarm, FMC şi Azomureş. Le mulţumesc încă o dată pentru că sunt alături de noi. Cu această ocazie, aş vrea, aici, faţă de toţi fermierii, auzind multe poveşti în ultima perioadă, să clarificăm de ce nu mai organizam clasicul simpozion din această perioadă la Sárvár, Ungaria. Unii au zis că Dafcochim are probleme financiare, alţii au zis să a cumpărat Oltchimul. Greşit, nici una din aceste poveşti nu este adevărată. Evenimente vom face cu siguranţă, mai multe, mai interesante, astfel încât să nu existe monotonia unei locaţii care se repetă, la Sárvár sau la Eger. Suntem de abia la începutul anului şi cu siguranţă, vă promit, din strategia DAFCOCHIM, ca până la finalul anului vom organiza evenimente mult mai interesante, astfel încât suspiciunile dumneavoastră să dispară. Mă repet în a vă mulţumi încă o dată pentru prezenţa dumneavoatra într-un număr aşa de mare, peste 550 de persoane. Vă mulţumesc mult mult!”, a afirmat Liviu Cojoc.

Mulţumiri speciale invitaţilor

La finalul evenimentului, preşedintele DAFCOCHIM GROUP a adresat, în numele participanţilor, un mesaj tuturor invitaţilor de la companiile multinaţionale.

„Prezenţa dumneavoastră şi a echipei dumneavoastră la simpozionul anual DAFCOCHIM de la Târgu-Mureş ne-a onorat, iar clienţii noştri fideli, peste 500 de fermieri din Centrul Transilvaniei, au apreciat prezentarea profesională a concernului dumneavoastră şi a portofoliului impresionant de produse, pentru care vă mulţumim. Apreciez în mod special foarte buna dumneavoastră colaborare cu echipa tehnică şi comercială a DAFCOCHIM, căreia îi sunt recunoscător, condusă de directorul nostru general ing. Marinel Ştefan şi care a transformat evenimentul de ieri într-un regal tehnic atât de util atât pentru buna informare a fermierilor”, a transmis Liviu Cojoc.

Portofoliu pentru fermierii ardeleni

Şi această ediţie a Simpozionului de primăvară a fost moderată de ing. Gheorghe Boţoman, consilier special al DAFCOCHIM AGRO, totodată unul din profesioniştii de referinţă din domeniul protecţiei plantelor din România.

„Dragi fermieri, vă mulţumim şi vă iubim pentru că aţi acceptat să fiţi astăzi la Târgu-Mureş la invitaţia DAFCOCHIM, cel mai important distribuitor de inputuri pentru agricultură din centrul Transilvaniei. Sunt în sală în jur de 500 de fermieri din cel puţin opt judeţe din centrul Transilvaniei, cultivatori în primul rând de cultură mare, pomicultură, viticultură şi nu în ultimul rând, producători de cartofi din judeţele Braşov, Harghita, Covasna şi Baia Mare. Destul de rar se întâmplă ca sub acelaşi acoperiş să fie adunaţi în faţa dumneavoastră fermieri cele mai cunoscute şi celebre companii multinaţionale care oferă la nivel naţional şi multinaţional inputuri pentru agricultură. Este vorba despre portofoliu special de protecţia plantelor, genetică de ultima generaţie şi nu în ultimul rând, îngrăşăminte minerale”, au fost cuvintele lui Gheorghe Boţoman.

Rezultatul muncii lui Marinel Ştefan = 600 de fermieri la Simpozionul DAFCOCHIM!

Întreaga muncă de organizare a acestui simpozion de talie națională îi revine lui Marinel Ştefan, directorul general al DAFCOCHIM AGRO. Tenacitatea și persuasiunea cu care întreține și cultiva relații profesionale personalizate cu fiecare dintre cei aproximativ 600 de fermieri prezenți la Târgu-Mureș și cu alte sute din cele opt județe transilvănene unde compania asigura semințe și inputuri, asigură în fapt un flux economic excepțional companiei mamă și roade bogate fermierilor ardeleni. Trebuie să cunoști îndeaproape fenomenul, atât agricol, cât și de organizare de evenimente de acest gen, pentru a putea observa minuțiozitatea și fiecare detaliu din spatele și de dinaintea manifestării tradiționale a DAFCOCHIM. Cu așa manager, cei doi acționari Liviu Cojoc și Radu Fodor, pot liniștiţi să joace strategic pe harta chimiei românești!

Pascal Cassecuelle (Bayer): „Putem ajuta fermierii să crească producţia”

Directorul general al companiei Bayer pentru România, Bulgaria şi Moldova, Pascal Cassecuelle, a prezentat câteva dintre direcţiile strategice ale companiei, cu referire la producţia din anul 2050 considerată nu foarte îndepărtată ca timp, ci doar „peste 30 de recolte”.

„Vestea bună este că nu sunteţi singuri în faţa acestei provocări formidabile, de a produce mai mult cu mai puţin. Acest lucru ne inspiră la Bayer, faptul că putem ajuta fermierii din întreaga lume să crească producţia cu 50% în timp ce se confruntă cu consecinţele schimbărilor climatice, eroziunea solului sau deficitul de apă. Este ceea ce ne face să mergem înainte”, a afirmat Pascal Cassecuelle.

Reprezentanul companiei Bayer a explicat apoi că achiziţia companiei Monsanto înseamnă un pas mare înainte pentru dezvoltarea segmentului de inovaţie şi implicit a portofoliului de produse destinate fermierilor din întreaga lume.

„Inovaţia este principalul motiv pentru care am adus împreună aceste două companii mari: Bayer şi Monsanto. Prin combinarea celor mai bune seminţe produse de protecţia plantelor şi a produselor dedicate agriculturii digitale suntem convinşi că vom reuşi să fim şi mai buni în dezvoltarea de soluţii personalizate, adaptate fermelor şi terenurilor dumneavoastră. Împreună, Bayer şi Monsanto dau naştere unei companii cu capacităţi inovatoare de neegalat şi un buget de cercetare şi dezvoltare care este cu 50% mai mare decât al următorului concurent. Sunt, de asemenea, mândru să văd că am creat un campion european. Industria noastră s-a consolidat mult în ultimii ani şi acum suntem pe locul 1, adică avem un campion european, Bayer. Bayer a achiziţionat compania Monsanto la nivel global şi la nivel global suntem o singură companie, dar întregul proces de integrare va avea nevoie de timp şi pentru sezonul curent, din 2019, veţi continua să lucraţi cu persoana de contact obişnuită din cadrul Bayer pentru produsele de protecţie a plantelor. Pentru dumneavoastră, în acest an nu se schimbă nimic. Unirea Bayer cu Monsanto ne permite să combinăm cunoştinţe şi experienţe despre toate culturile importante. Pentru porumb, soia, grâu, horticultură şi agricultură digitală avem o ocazie incredibilă de a învăţa de la fermierii din întreaga lume şi de a dezvolta inovaţia de care au nevoie. A fi numărul 1 nu este un scop în sine. Ceea ce este mai important pentru noi este ceea ce facem cu această poziţie de vârf la nivel global şi la nivel local. Putem fi primii din punct de vedere al cifrelor sau putem conduce prin puterea exemplului şi ne dorim ambele”, a menţionat Pascal Cassecuelle.

Transparenţa, calea spre agricultură durabilă modernă

Speakerul a punctat apoi necesitatea de a aşeza „pe aceeaşi lungime de undă” societatea cu agricultura durabilă modernă.

„Acest lucru înseamnă să fim mai transparenţi, să petrecem mai mult timp cu studenţii, cu consumatorii şi uneori mai puţin timp pe teren.

Este nevoie de 11 ani şi 250 de milioane de euro pentru a dezvolta un nou produs de protecţie a plantelor, iar jumătate din aceşti bani au ca destinaţie studiile privind sănătatea umană şi mediul”, a afirmat Pascal Cassecuelle.

Dintre mesajele transmise de Pascal Cassecuelle am mai reţinut că „Bayer este prima companie care oferă în prezent acces liber pentru publicul larg la studiile sale ştiinţifice”, respectiv că „Dacă vrei să construieşti încredere trebuie să fii transparent”.

În continuare, Mihai Gheorghe director comercial al Bayer România, a prezentat virtuţile tehnice ale produselor Bayer.

„Trebuie să ştiţi că 70% din variabilele pe care le avem în faţa noastră pot fi controlate, cu excepţia climei şi a apei. Aceste lucruri nu putem să le controlăm. Utilizând o agricultură de precizie putem să utilizăm mai bine resursele pe care le avem”, a explicat Mihai Gheorghe.

Dorin Jurcă (Dekalb): „E timpul erei digitale în agricultură”

Brandul Monsanto/Dekalb a fost reprezentat de Dorin Jurcă, care a subliniat importanţa dezvoltării serviciilor digitale pentru fermieri.

„Pe lângă genetica Dekalb, în acest sezon venim în faţa dumneavoastră cu două lucruri pe partea de digitalizare şi cu un brand car se numeşte Acceleron, o nouă provocare pentru fermieri”, a spus Dorin Jurcă.

„Pe lângă soluţiile complete de protecţie a plantelor pe care le are Bayer, pe lângă genetica de care dispune în urma achiziţiei, mai e nevoie de ceva, o componentă nouă, un lucru care a început cu dumneavoastră. Este vorba despre era digitală. Tot ce înseamnă digitalizare în agricultură va fi din ce în ce mai aproape de dumneavoastră, iar noi, prin Dekalb Smart şi Climate Fieldview, vom încerca să fim lider în acest segment”, a completat Dorin Jurcă.

Jean Ionescu: “Corteva Agriscience, aproape 5 milioane de dolari zilnic în cercetare”

Rezultat al alipirii a două cuvinte din limba ebraică, cor – inima pământului și teva – natură, liderul mondial în inovație și inovare Corteva Agriscience reunește, astăzi, activitățile DuPont Crop Protection, DuPont Pioneer și DOW Agrosciences anunțând că va cultiva, în continuare, progresul.

Conducerea companiei din România și Republica Moldova a fost prezentă la simpozionul organizat de DAFCOCHIM, la Sângeorgiu de Mureș, pentru a le aduce fermierilor atât informații despre una dintre cele mai importante fuziuni din ultimii ani, precum și noutăți în ceea ce privește portofoliul de produse pentru protecția plantelor și de semințe.

“Corteva Agriscience în momentul acesta este una dintre cele mai mari companii din agricultura mondială, este o companie care investește în cercetare aproape 5 milioane de dolari zilnic, o companie pur americană, practic suntem fuziunea dintre cei doi mari coloși DOW și DuPont. Pioneer este principalul brand și brandul premium de semințe pe care Corteva îl ține în portofoliul actual. Suntem, strict de România vorbind, de departe cel mai mare furnizor de inputuri în formă consolidată, adică semințe și produse de protecția plantelor”, a punctat Jean Ionescu, Country Leader Corteva Agriscience pentru Republica Moldova și România.

Dar cine sunt succint companiile care au fuzionat în prezentarea invitatului DAFCOCHIM?

DuPont, una dintre companiile inovatoare pe plan internațional, a început să construiască în 1981 afacerea cu sulfonilureice, în premieră la nivel mondial.

DOW Agrisciences a descoperit în 1941 sarea de amină care este utilizată și astăzi.

“Ultima moleculă pe care în acest an o lansăm în România este arylex active, pe care o să găsiți în primul produs, se numește Pixxaro Super și este un pachet comercial pentru păioase și cel mai performant în combaterea dicotilelor anuale și perene”, a anunțat Jean Ionescu noutatea din portofoliul Corteva Agriscience, via fostul DOW.

Pioneer este prima companie din lume care a realizat hibrizi de porumb. Se întâmpla în 1926. Astăzi, Pioneer este liderul mondial în vânzarea de semințe hibride de porumb și soia, lider european și lider în România.

În România, compania are o cotă de piață de peste 34%, iar obiectivul este ca în 4-5 ani să treacă de 45%.

“Gama de hibrizi AquaMax Optimum, AquaMax domină piața prin performanță, stabilitate, constanță și toleranță la secetă. Este de departe clasa de hibrizi de porumb care va face carieră și care în acest moment, ne respectăm competitorii, sigur, dar nu are în egal în ceea ce privește stabilitatea produselor”, a precizat Jean Ionescu, Country Leader Corteva Agriscience pentru Republica Moldova și România.

Pioneer este prezentă în România din 1956, când au fost testați primii hibrizi. A început cu o stație mare la Afumați, cea mai mare din România și a doua după cea din Ungaria, o stație ultramodernă, cu tehnologie de vârf în prelucrarea semințelor. Anual aici sunt produse 1,6 milioane de saci porumb și floarea soarelui. “Suntem considerate una dintre companiile sigure din punct de vedere a calității semințelor”, a mai subliniat Jean Ionescu.

O altă noutate amintită de Country Leaderul Corteva Agriscience se referă la CRISPR-Cas9. Aceasta este cea mai modernă metodă de ameliorare la nivel mondial, o tehnologie care va revoluționa ameliorarea plantelor, iar Pioneer este cea mai avansată companie în acest domeniu.

Ar mai fi de menționat, de asemenea, că la momentul actual, Corteva Agriscience este proprietarul Granular, una dintre cele mai mari companii din lume în agricultură digitală.

Portofoliu generos de erbicide și nu numai

Jean Ionescu a trecut apoi la prezentarea erbicidelor Corteva Agriscience. Ne oprim întâi la erbicidele dedicate culturii de păioase.

“Din păcate, natura ne oferă un grâu foarte slab din punct de vedere vegetativ, din cauza secetei din toamnă, stadiul de vegetație nu ne permite să credem în producții mari, soluții minunate să realizăm producții de 8-9, chiar 10 tone de grâu nu există. Trebuie să ne conservăm ce avem cât mai bine și să avem grijă în primul rând de concurența buruienilor pentru cultură”, a subliniat speakerul, care a precizat că pentru obținerea unor producții de 5-6 tone, fermierii ar trebui să apeleze la una din variantele erbicide care să rezolve orice problemă din cultura de grâu.

Astfel, Corteva oferă cel mai perfomant și cel mai complex portofoliu de erbicide pentru păioase. Cea mai complexă soluție pentru buruieni cu frunză lată este varianta Pixxaro Super, un pachet tehnologic care conține noua moleculă arylex active (a câștigat toate premiile mondiale pentru inovație în 2018) și este soluția cea mai performantă dicotilă existentă în acest moment.

“Veți vedea un mod total diferit vizual de combatere a buruienilor, mai precis în 3 zile de la aplicare veți vedea efectul, în 7 zile veți vedea buruienile brunificate, iar în 14 zile, efectiv, este pământ negru, adică viteza de translocare este uriașă”, a explicat acesta.

Corteva își dorește ca în 2 ani de zile, Pixxaro Super să fie lider de piață.

Pentru combaterea apera, avena, iarba vântului, bromus, vulpia ș.a.m.d, speakerul a recomandat utilizarea erbicidelor Floramix și Pallas 75 WG. De asemenea, alte erbicide din portofoliul Corteva Agriscience care pot fi utilizați sunt Mustang și Bizon.

Pentru combaterea buruienilor din cultura de rapiță, Jean Ionescu a recomandat, în primul rând, erbicidul Galera Supera, amintind, de asemenea, de Pilot și Lontrel.

Pentru cultura de porumb, erbicidele recomandate sunt Principal Plus, Principal, Titus, Arigo, Mustang și Cerlit.

“Porumbul este clar cultura care trebuie să producă bani pentru dumneavoastră, suntem într-o zonă în care media de 7-8 tone se poate relativ ușor, trebuie să semănăm la timp, să pregătim totul ca la carte și să alegem hibrizi performanți din categoria AquaMax”, a mai adăugat invitatul.

Corteva Agriscience are, de asemenea, un portofoliu generos de fungicide. Pentru cerealele păioase, Jean Ionescu a recomandat Eminent Star, în condițiile în care “Nu vom avea făinare, pentru că nu avem masă vegetativă, dar vom avea o boală foarte, foarte agresivă – septorioză, care este boala țintă în acest an”.

Jean Ionescu a mai amintit de insecticidele destinate culturii de rapiță și de stabilizatorul de azot care vine să îi ajute pe fermieri confruntați cu noile normative europene care prevăd scăderea poluării cu azot.

Cel mai inovator fungicid sistemic

Maria Cîrje, director tehnic al Corteva Agriscience, a prezentat apoi erbicidele destinate culturilor de sfeclă, cartof, viță de vie și nu numai, pentru că “noi considerăm că în Transilvania nu doar cultura mare este importantă, ci și culturile speciale și, de ce nu, sfecla?”, după cum a punctat invitata.

Pentru cultura de sfeclă, Maria Cîrje a recomandat utilizarea Kerb 50W care combate cuscuta, în afară de buruienile mono- și dicotiledonate, și care poate fi utilizat cu succes, de asemenea, la trifoi, lucernă. Erbicidul are eficiență și la temperaturi scăzute, de 13 grade C, de exemplu.

O noutate anunțată de directorul tehnic al Corteva Agriscience este un nou fungicid, destinat protecției culturii cartofului și nu numai.

“În acest an și cu ajutorul comisiilor de omologare, vom lansa în România cel mai inovator fungicid sistemic în combaterea manei”, a spus Maria Cîrje.

Dacă ar fi să mai amintim de un produs este Laser, care este singurul insecticid biologic și este destinat, logic, culturilor biologice.

Maria Cîrje le-a recomandat fermierilor să studieze pe îndelete Catalogul 2019 al companiei, pe care l-a denumit “Biblia Corteva, cartea integrată care conține toate informațiile despre semințe și produse de protecția plantelor”.

Prezentarea Corteva Agriscience a fost încheiată de Cristi Deliu, director de vânzări al companiei, care le-a vorbit fermierilor prezenți despre hibrizii Pioneer.

“Primii trei hibrizi de porumb vânduți la nivel național sunt ai companiei Pioneer, iar din primii 10 – 6 sunt ai companiei Pioneer. Nu este un secret faptul că sunt cei mai rezistenți hibrizi la secetă și arșiță, au cea mai bună dezvoltare în primele faze de vegetație, un sistem radicular foarte bine dezvoltat și ceea ce face cu adevărat diferența în piață este producția pe care o ating. Producția pe care o ating cu hibrizi care rezistă mult mai bine la secetă, care sunt mult mai productivi în condiții medii de cultură sau hibrizi intensivi, ultimii hibrizi pe care noi îi aducem în piață, care, într-adevăr, dacă nivelul de fertilizare este corespunzător nivelului de producție, aceasta va fi cu adevărat spectaculoasă. Vorbim de producții atinse în 2018 la 16-17 tone în fermele dumneavoastră”, a subliniat speakerul.

Acesta a mai amintit de produsele comercializate sub brandul Lumigen de protecția semințelor la toate culturile.

Daliana Ast (Nufarm): „Avem un portofoliu bogat”

Printre prezențele constante la simpozioanele organizate de Compania DAFCOCHIM se numără și Nufarm România, prezentă și în acest an în fața fermierilor din Transilvani în frunte cu directorul de vânzări al companiei, Daliana Ast.

„Mulțumesc Companiei DAFCOCHIM pentru că în fiecare an ne invită la tradiționala întâlnire cu fermierii din această parte a țării. Sunt atât de onorată și bucuroasă pentru faptul că în fiecare an reușesc să mă întâlnesc cu fermierii la acest simpozion organizat de Compania DAFCOCHIM. Sunt copleșită și onorată să mă aflu într-o companie atât de selectă alături de cei mai mari producători de produse pentru protecția plantelor și semințe din lume. Le mulțumesc fermierilor pentru că în fiecare an sunt prezenți într-un număr atât de mare la acest eveniment organizat de către DAFCOCHIM”, a precizat Daliana Ast.

Fondată în Australia, Nufarm este prezentă pe piața din România de 13 ani, perioadă în care s-a impus și în partea Transilvaniei grație bunei colaborări cu DAFCOCHIM.

„Nufarm este o companie australiană, una tânără dacă mă raportez la cele cu tradiții foarte vechi, fondată în 1956, în Australia. Ca și repere generale, Nufarm este cel mai mare producător din lume de erbicide fenoxi, este un important producător de erbicide pe bază de glifosat, precum și un important jucător pe piața mondială de cupru. De 13 ani Nufarm este prezentă, în România, de 13 ani suntem prezenți și în această parte a țării prin partenerul nostru DAFCOCHIM care este interfața în relația cu fermierii din această zonă, prin intermediul căruia aducem produsele noastre fermierilor din această parte a țării”, a precizat Daliana Ast.

Anul trecut, portofoliul Nufarm s-a îmbogățit cu noi produse pentru tratamentul seminței, combaterea buruienilor în culturile de cerealele păioase, controlul bolilor, controlul dăunătorilor în culturile de cereale păioase, regulatori de creștere, ca urmare a achiziției produselor Adama, Syngenta și Cheminova.

„Anul 2018 a fost pentru Nufarm unul extrem de important, an care a adus două proiecte extrem de importante, mai ales la nivel european, Este vorba de proiectul Century, care reprezintă achiziția unui portofoliu important de produse Adama și Syngenta, respectiv proiectul Surf, care a însemnat aducerea în portofoliul Nufarm a erbicidelor sulfonilureice Cheminova astfel încât la acest moment Nufarm are un portofoliu complet și bogat pentru nevoile fermierilor”, a subliniat Daliana Ast.

Vasile Iosif (FMC România): “Cercetarea a devenit extraordinar de scumpă”

Compania FMC a fost prezentă în cadrul Simpozionului DAFCOCHIM, în frunte cu Vasile Iosif, director general FMC Agro Operațional România, care deține și funcția președinte al Asociației Industriei de Protecția Plantelor din România (AIPROM).

„În cadrul AIPROM, 50 de specialiști din diferite multinaționale își desfășoară activitatea în grupuri de lucru. În acest sens, avem patru grupuri de lucru, primul fiind cel dedicat legislației. Fiind țară membră a Uniunii Europene, legislația este unul din cele mai înspăimântătoare domenii , pentru că există foarte multe produse , foarte multe denumiri. Uniunea Europeană mai are 402 substanțe active, iar atunci când cumpărați un produs alimentar, roșii de exemplu, din Turcia, ei folosesc 125 de substanțe active, deci există posibilitatea să primiți și o parte din substanțele care sunt total interzise în Uniunea Europeană. Din cele 402 substanțe, 75 sunt pe lista de substituire, deci multe produse care nu sunt pe placul fermierilor, din păcate dispar din piață. Ca să fac o glumă, Uniunea Europeană reușește să omoare produsele de uz fitosanitar mai repede decât reușim noi să inovăm. De aceea, împreună cu Ministerul Agriculturii lucrăm la o nouă legislație, deoarece vechea legislație este din 1994, or lucrurile au evoluat foarte mult. Al doilea grup de lucru este partea de marketing, care comunică realizările noastre în piață și tot ceea ce face industria. Al treilea grup de lucru este cel de logistică iar ultimul grup de lucru este partea de stewardship, care ține de siguranța utilizării produselor de uz fitosanitar”, a precizat Vasile Iosif.

În ce privește FMC Agro Operațional România, component românească FMC a apărut în anul 2017, activitatea la nivel naţional fiind cordontă de o echipă puternică menită să susțină cererile și necesitățile consumatorilor români.

„Suntem singura companie care a rămas cu sigla roșie. Acest lucru vine de la DuPont prin transferul de produse și de cercetare care a fost făcut. De ce aceste companii se unesc? Pentru faptul că cercetarea a devenit extraordinar de scumpă. O companie precum FMC să aducă în piață o substanță activă cheltuiește în fiecare minut 50 de dolari timp de 11 ani, care înseamnă vreo 180 de milioane de dolari, până ajungi cu un produs. Vă puteți imagina, dacă Uniunea Europeană omoară produsele cu viteza cu care este obișnuită, va fi foarte greu pentru noi să ținem ritmul cu ei. Compania FMC este una foarte veche, înființată în 1883 de un chimist pe nume John Bean care a început cu o pompă cu presiune continua de stropit. Sigla noastră se găsește în aeroporturi, pentru că la ora actuală sunt trei companii FMC la nivel global, una care este FMC Techologies, focusată pe partea de înarmare și echipamente special, ambulanțe, mașini de stins incendii, scări rulante în aeroporturi, apoi FMC Corporation unde suntem noi, iar începând de anul trecut, FMC Lithium, care este o companie de sine stătătoare. Compania FMC s-a lansat puternic în 1928, când a achiziționat încă alte trei companii, în 1941 a produs primul transportor blindat, care fost cel mai utilizat în istoria armatei americane, M 113, care este și astăzi în funcțiune. Lovitura de grație FMC a reușit-o în 2017, când DuPont, în procesul de merger cu DAW, a fost obligată de către Comisia Europeană să vândă întreaga cercetare, 2.200 de angajați, produse de 1,5 miliard de dolari și majoritatea fabricilor de producție și de sinteză. De aceea, culoarea roșie din obraji ne vine dinspre DuPont, pentru că FMC a devenit o firmă relevantă în momentul în care a achiziționat cercetarea DuPont Pro Potection, mai précis 1.850.000 de molecule sintetice”, a menționat Vasile Iosif, Country Leader FMC Agro Operațional România.

Acesta a subliniat importanța cercetării și inovării, domeniu în care compania FMC alocă sume substanțiale.

„Cine suntem? Cifrele sunt grăitoare, 4,2 miliarde de dolari cifră de afaceri în 2018, din care 8% merge pe cercetare, 6.480 de salariați, 23 de centre de cercetare și 26 de fabrici. Suntem a cincea corporație la nivel mondial în domeniul protecției plantelor care cercetăm și inovăm. Inovația face parte din viața noastră, și de ce nu, ne face viața mai bună, în medicină, în protecția plantelor și în orice alt domeniu. La ora actuală la nivel global sunt 82 de molecule în faze foarte avansate de cercetare. Înmulțit cu vreo 300 de milioane de dolari, vă dați seama cam ce efort financiar necesită să cercetezi aceste molecule și să le pui în piață. FMC are 22. Cu o cadență destul de regulată vom veni în piața din Români cu produse foarte bune”, a spus Vasile Iosif.

„Să alegeți un produs care să acopere buruienile care le aveți în câmp”

Vasile Iosif a adresat un sfat fermierilor, să țină de calitatea produsului care-l achiziționează, în ce privește erbicidarea, altfel numărul tratamentelor va fi mai mare.

„De ce ar trebui în acest an să fiți foarte atenți, mai ales la erbicidarea cerealelor păioase? În majoritatea țării, densitatea culturii nu este foarte bună, iar fermierii care se vor uita neapărat la preț, și nu vor înțelege faptul că au nevoie de un erbicid foarte bun, vor aplica două tratamente. În prezent, concurența dintre planta de cultură și buruiană, din cauza densităților proaste este clar în defavoarea plantei de cultură, și aici mă refer la grâu. Anul acesta cheia va fi să alegeți un produs care să acopere buruienile care le aveți în câmp, dar mai ales să aveți puțină rezidualitate la produsul respective, pentru că altfel veți aplica două tratamente”, a subliniat Vasile Iosif.

Sergiu Staicu (Syngenta): „Asigurăm stabilitate şi continuitate”

Sergiu Staicu, country manager Syngenta pentru România şi Republica Moldova, şi-a început prezentarea afirmând că „Syngenta rămâne Syngenta”.

„Ce înseamnă acest lucru? Că Syngenta rămâne o companie bazată pe inovaţie în slujba dumneavoastră pentru a răspunde nevoilor dumneavoastră. Înseamnă o companie care a rămas şi este în continuare în topul companiilor de produse de protecţie a plantelor şi seminţe. Suntem în continuare, împreună cu ChemChina, pe primul loc în ceea ce înseamnă produse de protecţie a plantelor, cu o prezenţă semnificativă în seminţe şi cu obiective foarte clare de creştere. Spuneam că schimbarea de acţionariat este o oportunitate pentru Syngenta pentru că ne oferă stabilitate şi ne oferă continuitate. Şi cum am folosit lucrurile acestea în 2018? Am să vă dau un singur exemplu care rezonează cu dumneavoastră, compania Nidera. În anul care s-a încheiat am achiziţionat de la compania Nidera partea de genetică, cea ce înseamnă o dezvoltare a ceea ce înseamnă soia şi floarea soarelui în zona de seminţe. E un exemplu de ce a însemnat stabilitate pentru noi. Înseamnă dezvoltarea echipelor şi creşterea în continuare a echipelor şi România este în continuare un foarte bun exemplu în această direcţie”, a precizat Sergiu Staicu.

Country managerul Syngenta pentru România şi Republica Moldova a punctat apoi rolul inovaţiei responsabile în dezvoltarea argiculturii sustenabile.

„Cred cu tărie că inovaţia este importantă, relevantă, atâta timp cât răspunde unei nevoi conştientizate sau mai puţin conştientizatre. Şi atunci e nevoie să avem acest dialog cu dumneavoastră. Elatus Era este cel mai nou produs al nostru, a durat 19 ani până când acest produs a văzut piaţa, până când a fost lansat. 19 ani de cercetare în direcţia aceasta, însă vine să schimbe ceea ce înseamnă standardele în fungicide cereale. Şi nu o spune Snygenta, ci institute independente, poate Arvalis vă spune ceva în acest sens. Vă reconfirm faptul că Syngenta continuă în acestă direcţie (a inovaţiei – n.a.) şi astfel de noutăţi vă vor fi prezentate şi în anii care vin”, a arătat Sergiu Staicu.

Din echipa Syngenta au făcut parte şi Iulia Nicola – nume din domeniu care aproape nu mai are nevoie de prezentare, Emil Nedelcu – director de vânzări pentru partenerii strategici şi Iulian Ciobanu – director naţional de vânzări.

Azomureș, soluții noi de fertilizare

Din 1962, Azomureș este un jucător în industria chimică din România, astăzi cel mai important și mai mare producător de îngrășăminte chimice din țara noastră.

Azomureş este singurul producător de Uree granulată din Sud-Estul Europei şi singurul producător de îngrăşăminte complexe de tip NP şi NPK din România.

Szabó István, inginer agronom la Azomureș, reprezentantul companiei a prezentat la simpozion cei mai noi fertilizanți din portofoliul Azomureș, subliniind, de asemenea, obiectivul managamentului combinatului: “produse noi, produse bune, de calitate. Avantajele produselor noastre sunt: utilizăm cele mai bune produse ca materie primă, acestea sunt disponibile în toate zonele agricole, au un conținut echlibrat de elemente nutritive”.

Veștile bune dinspre Azomureș ar fi că va fi continuat și anul acesta proiectul de analize de sol pentru fermierii Dafcochim.

Apoi, Azomureș și-a dezvoltat începând de anul trecut rețeaua de echipe de ingineri agronomi și de vânzări, astfel că astăzi, compania este prezentă în întreaga țară.

După cum știm, portofoliul Azomureș cuprinde îngrășăminte complexe, azotoase și lichide, iar recent acesta s-a îmbogățit cu câteva produse noi.

Primele inovaţii aduse pe piaţă au fost sorturile noi de îngrăşăminte complexe cu formule echilibrate şi îmbogăţite, printre care amintim 14:14:14+4MgO+7SO 3 și 18:18+5MgO+10SO 3 , două produse care deja au notorietate în piață, unde S și Mg sunt extrase din Kieserit. Roca de tip Kieserit este un produs 100% natural, care conţine în compoziţie 32% SO 3 solubil în apă şi 16% MgO. Gama de fertilizanți obținută pune în valoare rolurile și efectele sulfului și magneziului, îmbunătățirea cantitativă și calitativă a produselor obținute, sporește efectul și valorificarea elementelor esențiale deținute (NP și NPK), manifestă superioritate față de introducerea sulfului din sulfatul de amoniu cu efecte acidifiante pentru soluri. Magneziul este responsabil pentru procesele de fotosinteză. Testele au dovedit faptul că lipsa magneziului poate duce la scăderi de producţie de până la 10-15%, din cauza obstrucţionării fotosintezei.

Din luna martie a anului trecut, Azomureș a început să producă un nou sort cu azot şi fosfor, în cantităţi echilibrate, dar îmbogăţit cu zinc, şi anume NP 20:20+0,05Zn.

În portofoliul de produse Azomureş se regăseşte sortimentul fertilizant lichid cu azot, sub denumire comercială UAN, care este o soluţie echilibrată din azotat de amoniu şi uree.

Nouățile APIA, prezentate de Ovidiu Săvâșcă

Ovidiu Săvâșcă, directorul executiv APIA Mureș, a anunțat că începând de miercuri, 12 februarie, a început autorizarea la plată pentru fermierii care au fost selectați pentru teledetecție.

“Cu siguranță, până la sfârșitul acestei luni – începutul lunii martie, toți fermierii care ați avut șansa să fiți prinși în acest tip de control veți fi autorizați la plată, plus ceilalți care mai aveți mici erori, nu din cauza dumneavoastră, nu din cauza funcționarilor, ci din cauza necesității dezvoltării softului informatic care este în continuă mișcare și în continuă dezvoltare de la un an la altul”, a subliniat invitatul.

De asemenea, Ovidiu Săvâșcă le-a reamintit fermierilor că trebuie să prezinte până la 31 martie documentele care atestă comercializarea producției pentru schemele de sprijin cuplat pentru a fi introduse de către angajații APIA în sistem.

“De la 1 aprilie, după ce avem cuantumul stabilit pe aceste scheme de plată, să putem începe plata și pentru aceste scheme”, a anunțat acesta.

Legat de campania de primire cereri pentru 2019, directorul executiv a precizat că actele normative și procedurile APIA sunt în curs de elaborare.

“Cei sub 50 de hectare veți fi notificați și informați de la nivel de UAT data la care va fi efectuată informarea către dumneavoastră la căminul cultural, primărie, unde se obișnuiește la fiecare unitate administrativ-teritorială, iar cei care lucrați peste 50 de hectare, așa cum v-am obișnuit în fiecare an, la sediul prefecturii, în sala mare, veți fi notificați prin SMS”, a mai completat acesta.

Diana Cioltan (Libra Internet Bank): „Oferim credite agri”

Finalul prezentărilor a aparţinut Libra Internet Bank, instituţie bancară care începând cu anul acesta furnizează şi servicii destinate agricultorilor din zona centrală a României.

„Libra Internet Bank este o bancă destul de micuţă dar care încearcă să îşi facă loc pe piaţă. A fost preluată de un acţionariat, de un fond de investiţii american, în 2003, şi se adresează unor segmente de piaţă, de nişă. Am început cu profesii liberale, am continuat cu construcţii de blocuri şi acum şase ani am angajat nişte ingineri agronomi care au făcut o divizie de agri. Am început să finanţăm în sud, în vest, unde avem o prezenţă destul de mare, iar începând din această lună am înfiinţat un post la Târgu-Mureş de consilier credite agri care să acopere regiunea de centru”, a afirmat Diana Cioltan, branch manager Libra Internet Bank Târgu-Mureş.

Alcris Agro, o nouă prezență la Simpozionul DAFCOCHIM

Printre societățile prezente în cadrul simpozionului DAFCOCHIM s-a numărat și Alcris Agro SRL, prezență constantă la evenimentele dedicate fermierilor de către compania etalon a zonei Transilvaniei în ce privește distribuția de inputuri.

După un an 2018 foarte bun în ce privește producțiile agricole, reprezentantul societății prezent la simpozion, Cristian Pogăcian speră la un an 2019 măcar bun din punct de vedere agricol, toamna secetoasă fiind cea care face ca producțiile din acest an să nu se ridice la nivelul celor de anul trecut.

„Anul 2018 a fost un an bun din punct de vedere agricol, în special pentru culturile de primăvară, în special cele prășitoare. Cele păioase care au fost recoltate până la venirea ploilor au fost ok, restul au avut producții medii, de care nu ne putem plânge. Am avut parte de o toamnă cam secetoasă, cultura nu arată grozav, dar sperăm la producții medii. Nu se vor ridica la cele de anul trecut, cel puțin la porumb, floarea soarelui, soia, rapița, nu vor avea producții ca și anul trecut. Față de 2018, iarna aceasta pot spune că ne-a ajutat. Nu mă așteptat să mai vină un rând de zăpadă, dar orice umiditate e binevenită pentru plante. În prezent, activitatea principală în fermă o reprezintă revizia utilajelor, astfel ca la începerea campaniei să fim pregătiți. Sperăm să începem campania după 1 martie. În ce privește culturile, rapița arată bine, sper să avem o producție bună, în rest, cum va fi primăvara, nu știu, nu cred să avem producții ca și anul trecut. Nu cred că trebuie să luăm ca și etalon anul 2018, deoarece a fost o excepție, producțiile au fost nesperat de mari, din cauza precipitațiilor care au căzut la timp, fapt pentru care, la prășitoare producțiile au fost record”, a declarat Cristian Pogăcian, SC Alcris Agro SRL.

Tratamentele sunt una din prioritățile societății, fapt reliefat de procentul alocat acestora, menit să îmbunătățească producția.

„Contează foarte mult și tratamentele care trebuie să le faci, la fel și noutățile care apar în acest domeniu, prezentate în cadrul acestor simpozioane organizate de către DAFCOCHIM. Aici afli tehnici, idei și combinații noi. Concurența între firme e tot mai mare, apar mereu produse noi, și fiecare fermier știe, din punct de vedere financiar cum să se raporteze pentru lucrările solului, tratamente, îngrășăminte, precum și relația cu distribuitorii. Procentual, cele mai mari cheltuieli care le avem sunt pe motorină, îngrășăminte și produse de protecția plantelor, undeva la 80%. La acest simpozion am remarcat oferta celor de la Corteva, o dată cu noua fuziune, în rest cam știam oferta celorlalte firme. Am mai participat la alte evenimente unde am aflat de oferta lor, și la acest simpozion știm la ce să mă aștept în ce privește oferta lor. În ce privește legislația, sperăm că nu se vor schimba lucrurile în ce privește APIA. Situația subvențiilor pot spune că s-a îmbunătățit față de anii trecuți, plata a fost la timp, fapt care a fost benefic pentru fermieri”, a subliniat Cristian Pogăcian.

Societatea „Luiereanca”, optimism înainte începerii campaniei

Mihai Morar, președintele Societății Agricole „Luiereanca”, a fost prezent în cadrul celui mai recent simpozion organizat de Compania DAFCOCHIM, prilej de a ne spune despre bilanțul agricol al anului trecut precum și despre perspectivele 2019 în ce privește activitatea societății care o coordonează, cu sediul în localitatea Luieriu, comuna Suseni.

„Anul 2018 a fost unul mediu, nici prea slab, nici foarte bun. A fost un an agricol în media celor anteriori. În ce privește cultura porumbului, cred că fost cel mai bun an în zona noastră, cu o producție de 9 tone la hectar. Aici a contat și suprafața relativ mică care am avut-o, datorită spuselor mele de mult timp și neascultate de nimeni, în ce privește sălbăticiunile, în special la urși și mistreț. Ne-au creat o grămadă de pagube, am rămas cu dosare întocmite pentru despăgubire, dar din păcate nimeni nu s-a sinchisit pentru așa ceva. Noi semănăm porumb, și ulterior facem dosare, mai exact, dăm de mâncare la animalele sălbatice decât să obținem o producție. În ce privește iarna, în zona noastră, aș putea spune că această iarnă a fost mai benefică decât cea de anul trecut. A fost un strat de zăpadă care, din punctul meu de vedere a protejat culturile. Ce va fi pe mai departe nu pot spune, dar eu zic că, în zona noastră iarna a fost un benefică, nu ca cea de anul trecut, fără zăpadă și temperaturi scăzute”, a precizat Mihai Morar.

Campania de primăvară bate la ușă, la fel și problema forței de muncă, datorate lipsei mecanicilor agricoli.

„În afara problemelor legate de animalele sălbatice, cel mai mare necaz e legat de lipsa forței de muncă, în special în ce privește mecanicii agricoli. Am avut mecanici care datorită vârstei s-au pensionat, și nu găsim în zonă oameni care să-i înlocuiască. Discutam cu diverse persoane, să merg pe la școlile cu profil agricol din Reghin și Dumbrăvioara să vedem dacă nu găsim ceva băieți mecanici agricoli care să fie interesați să facă un pic de agricultură. În rest, sperăm să intrăm în câmp pentru campania de primăvară undeva la sfârșitul acestei luni. În aceste zile am avut parte de un strat mic de zăpadă, chiar intenționam să intru la grâu cu niște îngrășăminte chimice, dar datorită vremii, amânăm un pic acest lucru. După cum se prognozează vremea, vor mai fi vreo două, trei săptămâni de vreme cu instabilitate, dar după 25 februarie, sperăm să intrăm în câmp, cel puțin să administrăm niște îngrășăminte pe culturile de cereale păioase, și eventual să mai putem ara unele suprafețe care au rămas din toamnă, din cauza secetei care a fost. Pentru primăvara acestui an mizăm pe porumb, boabe și porumb siloz, dar limitat ca suprafață, cultivat numai în zona de lângă Mureș, unde încă nu este atac de mistreț.În celelalte zone mergem pe cultura de orzoaică, ovăz, ceva porumb siloz, pentru partea de zootehnie, la fel și lucernă, mazăre, floarea soarelui și sorg furajer”, a spus Mihai Morar.

Legat de inputuri, președintele Societății Agricole „Luiereanca” consideră benefică colaborarea cu distribuitorii, respectiv Compania DAFCOCHIM.

”În ce privește costurile legate de inputuri, în jur de 30-35 % din profit îl alocăm pentru acest domeniu. Pot să spun că firmele la care am participat, respectiv DAFCOCHIM, reprezintă un real sprijin, plata o facem când putem, fie la recoltare, fie când primim subvenții. Din acest punct de vedere pot spune că avem o anumită liniște”, a spus Mihai Morar.

Petrecere de neuitat

Simpozionul a continuat apoi cu o petrecere de neuitat, cu bucate alese şi muzică de calitate, capitol la care surpriza după-amiezei a fost recitalul susţinut de îndrăgita şi cunoscuta solistă Andra.

Ligia VORO, Alin ZAHARIE, Aurelian GRAMA, Alex TOTH