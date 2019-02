Sergiu Staicu (Syngenta): „Asigurăm stabilitate şi continuitate”

Share



Sergiu Staicu, country manager Syngenta pentru România şi Republica Moldova, şi-a început prezentarea afirmând că „Syngenta rămâne Syngenta”.

„Ce înseamnă acest lucru? Că Syngenta rămâne o companie bazată pe inovaţie în slujba dumneavoastră pentru a răspunde nevoilor dumneavoastră. Înseamnă o companie care a rămas şi este în continuare în topul companiilor de produse de protecţie a plantelor şi seminţe. Suntem în continuare, împreună cu ChemChina, pe primul loc în ceea ce înseamnă produse de protecţie a plantelor, cu o prezenţă semnificativă în seminţe şi cu obiective foarte clare de creştere. Spuneam că schimbarea de acţionariat este o oportunitate pentru Syngenta pentru că ne oferă stabilitate şi ne oferă continuitate. Şi cum am folosit lucrurile acestea în 2018? Am să vă dau un singur exemplu care rezonează cu dumneavoastră, compania Nidera. În anul care s-a încheiat am achiziţionat de la compania Nidera partea de genetică, cea ce înseamnă o dezvoltare a ceea ce înseamnă soia şi floarea soarelui în zona de seminţe. E un exemplu de ce a însemnat stabilitate pentru noi. Înseamnă dezvoltarea echipelor şi creşterea în continuare a echipelor şi România este în continuare un foarte bun exemplu în această direcţie”, a precizat Sergiu Staicu.

Country managerul Syngenta pentru România şi Republica Moldova a punctat apoi rolul inovaţiei responsabile în dezvoltarea argiculturii sustenabile.

„Cred cu tărie că inovaţia este importantă, relevantă, atâta timp cât răspunde unei nevoi conştientizate sau mai puţin conştientizatre. Şi atunci e nevoie să avem acest dialog cu dumneavoastră. Elatus Era este cel mai nou produs al nostru, a durat 19 ani până când acest produs a văzut piaţa, până când a fost lansat. 19 ani de cercetare în direcţia aceasta, însă vine să schimbe ceea ce înseamnă standardele în fungicide cereale. Şi nu o spune Snygenta, ci institute independente, poate Arvalis vă spune ceva în acest sens. Vă reconfirm faptul că Syngenta continuă în acestă direcţie (a inovaţiei – n.a.) şi astfel de noutăţi vă vor fi prezentate şi în anii care vin”, a arătat Sergiu Staicu.

Din echipa Syngenta au făcut parte şi Iulia Nicola – nume din domeniu care aproape nu mai are nevoie de prezentare, Emil Nedelcu – director de vânzări pentru partenerii strategici şi Iulian Ciobanu – director naţional de vânzări.

Ediţia din acest an a Simpozionului de primăvară organizat de compania DAFCOCHIM şi dedicat agricultorilor din Transilvania a avut loc marţi, 12 februarie, în incinta Centrului de Evenimente RAB din Sângeorgiu de Mureş.

Alex TOTH