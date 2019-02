Dragoş Bardoşi (PSD): “Cererea Clujului pentru depozitarea deşeurilor la Sânpaul, decisă de primarii din ADI Ecolect!”

Share



Aleşii judeţului au amânat joi, 28 februarie, într-o şedinţă ordinară de lucru, proiectul de hotărâre care viza cererea adresată de conducerea Primăriei municipiului Cluj Napoca pentru depozitarea unor deşeuri în cadrul depozitului de deşeuri municipale nepericuloase amplasat în localitatea Sânpaul.

Decizia, luată de AGA ADI Ecolect

Amânarea a fost solicitată de grupul de consilieri social-democrat, în opinia cărora decizia ar trebui luată de către primarii unităţilor administrativ-teritoriale care au calitatea de membru în Adunarea Generale a Acţionarilor ADI Ecolect, organismul care administrează colectarea şi depozitarea deşeurilor nepericuloase din judeţul Mureş.

“Grupul PSD, prin colegii noştri de la Comisia de servicii, a solicitat amânarea proiectului de hotărâre cu privire la posibilitatea aducerii deşeurilor din municipiul Cluj Napoca la depozitul de la Sânpaul. Am solicitat în acest sens o discuţie mai amplă în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor ADI Ecolect care sunt de fapt primarii tuturor unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ, mai ales că în ultima perioadă am avut două situaţii neplăcute, în care municipiul Târnăveni şi apoi municipiul Târgu-Mureş au rămas cu gunoiul în maşinile de colectare, neavând posibilitatea de a le depune la groapă. Mai mult, sistemul este în perioada de aşezare, să aşteptăm un pic să se aşeze şi să se atribuie toate zonele, să vedem apoi în ce condiţii va funcţiona ca sistem integrat. De aceea am solicitat amânarea”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Dragoş Bardoşi, consilier judeţean din partea PSD.

“Războiul economic” Mureş – Cluj, la un nou episod

Reprezentantul consilierilor judeţeni, care deţine şi funcţia de secretar executiv al PSD Mureş, a recunoscut apoi că decizia de amânare are la bază şi istoricul relaţiilor instituţionale tensionate dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Consiliul Judeţean Cluj, care a acţionat în instanţă hotărâri ale Consiliului Judeţean Mureş de finanţare a Aeroportului “Transilvania”.

“Desigur, au existat şi opinii cu privire la buna vecinătate cu judeţul Cluj, dacă ne uităm la cele două procese intentate împotriva unor hotărâri de Consiliu Judeţean privind alocarea unor sume pentru Aeroportul “Transilvania” din Târgu-Mureş. De asemenea, la baza acestei decizii a Grupului PSD a stat şi un refuz al Consiliului Judeţean Bistriţa către Primăria municipiului Târgu-Mureş, precum şi discuţiile de dinaintea scrierii caietelor de sarcini pentru atribuirea colectării cu colegi primari de-ai noştri care în momentul în care susţineau că vor să iasă din acest sistem integrat li se spunea clar că nu au voie să îşi ducă gunoiul în alte judeţe, iar până nu clarificăm aceste lucruri împreună cu primarii care compun AGA la Ecolect, noi considerăm că este inoportun să ne pronunţăm asupra acestui fapt, mai ales că noi suntem aici să reprezentăm interesele locuitorilor din judeţul Mureş şi a unităţilor administrativteritoriale care compun judeţul Mureş”, a afirmat Dragoş Bardoşi.

Proiectul de hotărâre amânat prevedea depozitarea de către Primăria municipiului Cluj Napoca a unei cantităţi de 2.000 de tone de deşeuri/lună, pentru o perioadă de de 8 – 10 luni, în depozitul de deşeuri nepericuloase amplasat în localitatea Sânpaul, aflat în proprietatea Consiliului Judeţean Mureş.

Alex TOTH