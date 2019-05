Sighișoara încearcă revenirea în elita handbalului

Share



În aceeași perioadă cu turneul final pentru promovarea în Liga Națională de handbal feminin, sâmbătă și duminică, 18-19 mai, tot în sala Olimpia din Ploiești va avea loc aceeași fază și în întrecerea echipelor masculine. Aici va evolua o altă echipă mureșeană. CSM Sighișoara a câștigat și ea detașat seria D a Diviziei A și a obținut trei victorii în grupa semifinală disputată la Brașov. Sighișorenii vor întâlni sâmbătă (probabil ora 16.00) la turneul final formația CSM Reșița, iar condițiile sunt aceleași ca și în cazul fetelor. Câștigătoarele celor două partide promovează în Liga Națională, iar învinsele vor mai susține un baraj cu echipele care ocupă locurile 11 și 12 în primul eșalon. Celălalt meci opune formațiile CSM Alexandria și CSM Vaslui. La masculin cele două care vor participa din primul eșalon la barajul de la sfârșitul lunii mai nu se cunosc încă, lupta fiind deosebit de echilibrată. Cu trei etape rămase retrogradată este doar Universitatea Cluj, iar pentru evitarea celui de-al doilea loc se luptă CSM Făgăraș și CSU Suceava. Una dintre acestea va retrograda, iar cealaltă va participa alături de o a doua la cel de-al doilea baraj. Pentru evitarea acestui loc lupta este foarte strânsă, angrenate fiind toate celelalte trei echipe din turneul play-out (CSM Bacău, Minaur Baia Mare și HC Buzău).

Nimic de pierdut, șansa outsiderului

La fel ca și în cazul echipei CSM Târgu-Mureș, câștigarea meciului din prima zi este cea mai mare șansă, așa cum remarca și antrenorul Sorin Mureșan. „Putem spune că noi ne-am depășit chiar obiectivul propus. Acela era calificarea la turneul semifinal. Acest lucru l-am reușit, mai mult, am câștigat și grupa. De acum înainte nu ne rămâne decât să ne vedem mai departe de joc. Știm că nu va fi ușor cu echipa din Reșița, care are în lot mai mulți jucători experimentați, cu evoluții în Liga Națională. Nu știm nici pe ce ne putem baza în continuare în ceea ce privește sprijinul financiar, dar noi mergem la baraj să ne facem treaba așa cum știm mai bine, să facem tot ceea ce depinde de noi. Suntem evident considerați outsideri, dar nici la turneul semifinal nu am fost favoriți, așa că nu ne vom da la o parte”, au fost cuvintele antrenorului Sorin Mureșan.