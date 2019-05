Viceprim-ministrul Daniel Suciu în vizită de lucru la Chețani: PNDL, programul care aduce Europa la ţară

Share



Vineri, 17 mai, viceprim-ministrul Daniel Suciu, care deţine şi funcţia de ministru al Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, a efectuat o vizită de lucru în localitatea Chețani, la obiectivele finanțate prin PNDL 1 și PNDL 2.

Daniel Suciu a fost însoțit de către Ovidiu Dancu – vicepreședinte al Consiliului Județean Mureș, Vasile Gliga – președintele PSD Mureș și Dinu Socotari – deputat PSD de Mureș și întâmpinat de primarul comunei Chețani, Emil Florin Mocan, viceprimarul Gheorghe Pantea și localnici simpatizanți PSD sau doar dornici să asiste la vizita oficialităților. Primirea a fost tipic ardelenească, cu palanețe, vin de casă și multe râsete.

19 străzi asfaltate

S-au vizitat câteva străzi asfaltate din comună, iar principala oprire a reprezentat-o stația de epurare din Chețani, comuna fiind cuprinsă în Programele Naționale de Dezvoltare, în urma cărora satele componente au reușit să se modernizeze și să intre în rând cu restul Europei.

„Noi avem un proiect pe care l-am închis anul acesta în ianuarie, adică canalizarea și stația de epurare în comuna Chețani. Este finalizată și dată în folosință, un proiect în valoare de 4.951.000 de lei din care 3.800.000 de lei au fost primiți de la Ministerul Dezvoltării. De asemenea, am început două proiecte care sunt realizate în proporție de 40-50%, tot cu finanțare de la Ministerul Dezvoltării, și anume asfaltare în comuna Chețani a 19 străzi de 7 kilometri și introducerea apei în satul Hădăreni”, a spus Emil Florin Mocan.

La îmbunătățirea infrastructurei rutiere din comuna Chețani, valoarea totală a investiției se ridică la 5.349.000 de lei, din care Ministerul Dezvoltării a sprijinit cu 3.853.000 de lei. Pentru proiectul „Înființarea rețelei de apă potabilă în sat Grindeni”, valoarea totală a investiției este de 2.776.000 de lei, din care de la Ministerul Dezvoltării au venit 2.127.000 de lei. Termenul de execuție pentru străzi este sfârșitul lunii iunie, iar pentru apă până în luna octombrie când este plănuit să fie predată. De asemenea, tot prin PNDL 1 s-a asfaltat drumul de la Chețani până la Grindeni, care are valoarea aportului de la Minister de 1.247.000 de lei.

13 milioane de lei primiți de la Minister

„La apă deja am decontat aproape 500.000 de lei, iar la drumuri 1.357.000. Mai avem depus un proiect prin Fondul Național de Investiții, o școală în Chețani, eu fiind primul primar din județul Mureș care a depus acest proiect. Urmează să mai depunem un proiect foarte mare, extindere canalizare Grindeni și Hădăreni și asfaltare drumuri în Hădăreni”, a adăugat Emil Florin Mocan.

Cu toate că primarul a candidat din partea UNPR, susținerea din partea PSD-ului a fost vizibilă pentru el și comună, Guvernul alocând mai mult de 13 milioane de lei pentru investiții.

„Domnul Gliga ne-a sprijinit foarte mult în alocarea acestor sume. Se zice în piață că guvernul PSD alocă bani numai primarilor PSD. Eu nu sunt nici PSD-ist, nici PNL-ist, sunt simpatizant al PSD-ului însă trebuie să fiu pentru că sunt de la un partid unde nu mă bagă nimeni în seamă decât PSD și care ne-a alocat de când sunt eu primar peste 13 milioane de lei. Primind atâția bani de la Ministerul Dezvoltării, sigur că eu am putut face cu banii de la bugetul local altceva. De când sunt primar am terminat două capele, a treia fiind în construcție unde este realizat 50%, am înființat două parcuri de joacă, am mobilat cu mobilier nou toate cele trei grădinițe, o parte din școala de la Grindeni, renovări, în toate cele trei sate s-a modernizat iluminatul public, s-au pus camere de supraveghere, deci mi-au rămas bani pentru că investițiile mari vin de la Ministerul Dezvoltării și domnul ministru vine astăzi să vadă dacă s-au folosit acești bani cum trebuie”, a ținut să precizeze Emil Florin Mocan.

„PNDL aduce Europa la țară”

„Eu vreau să înțelegeți un lucru: e gata, e finalizată, e dată în folosință în beneficiul oamenilor, e făcută cu fonduri guvernametale, prin Programul de Dezvoltare Locală și nu pot decât să mă bucur că oriunde merg, în orice sat, comună, oraș mai mare sau mic, există câte un semn a ceea ce face Guvernul României pentru cetățeni. Aici este un semn, un stație de tratare și mă bucur foarte mult că domnul primar și colegii mei de aici nu doar au accesat fonduri guvernamentale prin PNDL, ci au și depus pe noul instrument pe care îl au la dispoziție, Fondurile de Dezvoltare și Investiții”, a transmis viceprim-ministrul Daniel Suciu.

Programul Național de Dezvoltare Locală reprezintă sursa principală de finanţare pentru infrastructura locală şi are la bază principiul conform căruia în fiecare localitate din țară trebuie să fie asigurat un set minim de servicii publice în domeniile sănătate, educație, apă – canalizare, energie termică și electrică, inclusiv iluminat public, transport/drumuri, salubrizare, cultură, culte, locuire și sport.

„Când s-a lansat PNDL prima oară, au fost foarte multe critici cum că sume mari de bani se pun la dispoziția baronilor locali și așa mai departe, cu toate etichetele care au înconjurat acest eveniment. Astăzi când PNDL-ul dă rezultate în mod concret, apare un alt cor de voci care spune că e un program care ar trebui totuși sistat, pentru că e o risipă, că în loc să se facă un lucru măreț, se fac foarte multe lucruri mici. Dar din punctul meu de vedere, PNDL-ul este programul care a adus Europa la țară în România”, a transmis Dinu Socotar, deputat PSD de Mureș.

Vizita ministrului a fost una din multele de verificare pe care le-a făcut în țară în această perioadă, venind în aceeași zi și la Luduș.

Chețaniul are locuitori mulțumiți

La eveniment au fost prezenți și localnici dornici să asiste la vizita oficială a ministrului.

„Eu sunt foarte mulțumită de domnul primar, de când a venit dânsul a făcut lucruri bune, a asfaltat comuna care era în noroi până acum. Sperăm să mai facă multe. Foarte bine că a făcut stația asta că până acum aveam fosă septică și tot timpul trebuia să chemăm vidanja să tragă și să plătim, dar așa e mult mai ușor de când ne-am legat la canalizare. Așteptăm să se finalizeze și șanțurile și trotuarele, cu ce ajută Dumnezeu, că primarul face, am văzut că are bunăvoință”, a spus Ana Uțiu, locuitor al comunei, venită și ea să vadă vizita ministrului dezvoltării.

Până acum au fost asfaltate 18 străzi cu primul strat și urmează al doilea, cu șanțuri, podețe și intrări la fiecare proprietate, proiect care trebuie finalizat până la finele lunii iunie.