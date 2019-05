Ateliere Fără Frontiere donează 1.000 de calculatoare pentru proiecte educaționale din România

Share



Asociația Ateliere Fără Frontiere a lansat pe 15 mai proiectul EduClick – Dăm Click pe România 2019, prin care va dota cu 1.000 de calculatoare unitățile de învățământ din România, datorită unei noi ediții a programului în care Kaufland România este partener principal.

Școlile, liceele, grădinițele, organizațiile non-profit și instituțiile publice sociale care au nevoie de calculatoare își pot înscrie acum în concurs proiectele de educație, formare sau integrare prin completarea formularului de aplicare pe www.educlick.ro. Beneficiarii echipamentelor IT, care vor fi anunțați pe data de 14 iunie 2019, vor fi selectați pe baza proiectelor primite până pe 9 iunie prin intermediul formularului online. Acestea ar trebui să vorbească despre destinația calculatoarelor și nevoile celor care le vor folosi.

Toate cele 1.000 de calculatoare donate în acest proiect fac parte din echipamentele IT uzate pe care Ateliere Fără Frontiere le colectează de la companii în 2019 și care sunt recondiționate de persoanele vulnerabile care lucrează într-unul dintre atelierele de inserție socio-profesională ale asociației.

Ponderea numărului de calculatoare disponibile în școlile din România față de numărul de elevi are cel mai slab raport din Uniunea Europeană, situația fiind îngrijorătoare în special în mediul rural. Din acest motiv, Kaufland a decis să susțină pentru al doilea an consecutiv progamul EduClick – Dăm Click pe România. „Continuăm să ne implicăm în proiectul EduClick – Dăm Click pe România pentru că vizează un tip de educație digitală care promovează pe lângă solidaritate și implicare socială, și respect față de mediu. Împreună cu Ateliere Fără Frontiere oferim o șansă la educație copiilor din mediul rural din România, dar și mijloacele prin care să se pregătească pentru un viitor mai bun”, a declarat Katharina Scheidereiter, CSR Manager Kaufland România.

Datorită parteneriatelor cu companii responsabile, interesate de protejarea mediului și dezvoltarea României, Asociația Ateliere Fără Frontiere a reușit să doneze în fiecare an sute sau chiar mii de calculatoare revalorificate pentru a sprijini proiecte de educație, integrare socială și formare profesională. „Viitorul României merită mai mult decât un calculator la fiecare 20 de elevi din mediul rural sau unul la 12 elevi ca medie națională. Prin natura activităților derulate în atelierul nostru de inserție și acompaniere socio-profesională reconect, unde 18 salariați provenind din medii defavorizate lucrează la colectarea de echipamente IT uzate de la companii, revalorificarea sau reciclarea acestora, Ateliere Fără Frontiere este una dintre puținele organizații neguvernamentale din România care chiar pot influența aceste triste date statistice. Munca acestor oameni, sprijinită de astfel de parteneriate, are un impact major în educația și dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor din mediile dezavantajate”, a declarat Patrick Ouriaghli, Director General Ateliere Fără Frontiere.

EduClick – Dăm Click pe România 2019 este realizat și anul acesta cu sprijinul Up România și al Fundației Up. „Inițiativa, efortul și implicarea Asociației Ateliere Fără Frontiere pentru a promova accesul la educație și informare pe întreg teritoriul României sunt extraordinare. Up România și Fundația Up s-au asociat în susținerea programului EduClick – Dăm Click pe România în decembrie 2017 și am văzut rezultatele deosebite de până acum: copii emoționați desfăcând cutiile cu PC-uri, tineri entuziaști povestind despre proiectele pe care le vor realiza cu ajutorul calculatorului, educatori, învățători, profesori optimiști că vor putea susține mai creativ și eficient educația celor pe care îi instruiesc. De aceea încurajăm cât mai multe organizații să se alăture acestei inițiative de educație digitală pentru România”, a declarat Elena Pap, Director General al Up România.

Dăm Click pe România este la cea de-a treia ediție și face parte din platforma de donații de calculatoare pentru educație EduClick, care până în acest moment a contribuit cu peste 14.000 de calculatoare la modernizarea procesului educațional din peste 3.000 de unități de învățământ, asociații și fundații, organizații sociale și culturale din România.

Despre Kaufland România

Kaufland se numără printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu peste 1.270 de magazine în 7 ţări şi o reţea de 122 magazine în România. Programele de responsabilitate socială reprezintă o componentă cheie în strategia companiei. Asumarea responsabilităţii ecologice şi sociale este un aspect esenţial al politicii corporative Kaufland. Cea mai mare parte a proiectelor Kaufland de CSR sunt desfăşurate în parteneriat cu asociaţii nonguvernamentale regionale sau naţionale. Pe lângă educaţie, Kaufland sprijină proiectele dedicate protecţiei mediului înconjurător şi pe cele care au ca obiectiv promovarea unui stil de viaţă sănătos. www.kaufland.ro.

Despre Fundația Up și Up România

Urmărind dezvoltarea colectivă, întărită de cultura cooperativă și de valorile întregului Grup Up, Fundația Up are ca viziune să impulsioneze puterea de a acționa împreună pentru persoanele aflate în situație de izolare, dificultate sau dependență, ajutându-le să aibă acces la elementele esențiale, pentru ca astfel acestea să se dezvolte cât mai liber. Fundația Up își coordonează acțiunile și finanțările în jurul a 4 domenii prioritare: Alimentație, Locuință, Educație și cultură, Sănătate. www.fondation-up.org

Up România, parte a Grupului Up, deservește peste 20.000 de clienți și 750.000 de beneficiari, având o prezență pe piața din România de mai bine de 17 ani. Portofoliul său de produse și servicii include, printre altele, tichete de masă pe suport de hârtie și carduri de masă UP Dejun, tichete cadou pe suport de hârtie și carduri UP Cadou, vouchere de vacanţă pe suport de hârtie și carduri de vacanță UP Vacanță, tichete de cultură și carduri de cultură UP Cultură, tichete sociale și tichete sociale de grădițință Up Social, tichete de creșă Up Creșă, platformele UP Achiziții și Stim Online. www.upromania.ro

Despre Ateliere Fără Frontiere

Ateliere Fără Frontiere este o asociație românească pentru inserția socială, profesională și civică a persoanelor vulnerabile, excluse și marginalizate. AFF a înființat 3 întreprinderi sociale de inserție – atelierele reconect, remesh și ferma bio&co, în care oferă servicii personalizate de acompaniere socială, consiliere pentru inserție, psihoterapie și acompaniere pedagogică pentru formarea de competențe persoanelor care cumulează multiple dificultăți la angajare. www.atelierefarafrontiere.ro