FOTO: Proiect pentru 150 de locuri de parcare noi la Spitalul de Urgenţă

Autorităţile locale din municipiul Târgu-Mureş intenţionează să construiască 150 de locuri de parcare noi în zona Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-Mureş.

„Proiectul suplimentării cu peste 150 de noi locuri de parcare la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș. Mă bucur că după aproximativ 10 ani de procese cu Consiliul Județean Mureș, în sfârșit Primăria are câștig de cauză asupra terenului din jurul SCJU Târgu-Mureș. Fără îndoială este utilă și absolut necesară amenajarea acestei parcări cu peste 150 de noi locuri la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș, care are totodată rolul de a decongestiona traficul din zonă. Asta însemnă că nu va mai fi aglomerația care era până acum, deblocând-se astfel și accesul ambulanțelor către Unitatea de Primiri Urgențe, oferind o șansă în plus pentru cei care ajung, din păcate, în stare foarte gravă aici. Țin să menționez faptul că, cetățenii care domiciliază în zonă, respectiv blocul ANL, nu vor fi afectați în niciun fel de acest demers, mai mult decât atât, intrarea și ieșirea din parcare se va face separat la fel și intrarea și ieșirea de la blocul ANL”, a scris miercuri, 19 iunie, pe pagina sa de Facebook, Claudiu Maior, consilier personal al primarului.

(Redacţia)