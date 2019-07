Deficitul de medici de familie începe să se resimtă în Mureș

Share



Deficitul de medici de familie cu care se confruntă sistemul sanitar din România are un trend ascendent, iar acest fenomen va începe să se resimtă tot mai mult și în județul Mureș, nu doar în zonele rurale ci și în mediul urban. Multor medici de familie, ajunși în prag de pensionare, autoritățile le-au prelungit activitatea, chiar și după vârsta de 70 de ani, astfel încât populația să nu rămână fără medic de familie până ce locurile vor fi luate de medicii de familie tineri. Însă, din păcate, specialitatea nu pare una atractivă pentru tineri.

În căutarea soluţiilor

În anul 2018, în asistența medicală primară s-au încheiat 289 de contracte cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Mureș.

”Se înregistrează un fenomen pe care noi l-am sesizat și în anii precedenți și care se accentuează pe măsură ce trece timpul și anume faptul că medicii de familie, care își desfășoară activitatea în marea majoritate în mediul rural dar și în Târgu-Mureș, ajung la vârsta de pensionare și nu există medici tineri care să își dorească să lucreze în acest tip de asistență medicală. Este o problemă la nivel național dar pentru noi, la nivelul județului Mureș, în colaborare cu Direcția de Sănătate Publică, constituie o preocupare pentru perioada următoare. Problema este că a scăzut substanțial și numărul medicilor rezidenți care termină în această specialitate deși Ministerul Sănătății a acordat anumite facilități privind accesul la specialitatea de medicină de familie. Vom avea pe parcursul perioadei următoare câteva analize, odată cu contractarea se discută foarte multe dintre aceste probleme la nivelul comisiilor de specialitate organizate și inclusiv pe asistență medicală primară există comisii care stabilesc deficite, zone neacoperite. Așteptăm concluziile acestora și prelucrarea datelor statistice privind medicii de familie în ideea de a găsi niște soluții pentru acele situații în care putem să spunem că rămânem fără medici de familie”, a precizat Rodica Biro președinte-director general al Casei de Asigurări de Sănătate Mureș. În cadrul ședinței Colegiului Prefectural al Județului Mureș, ce a avut loc pe data de 3 iulie 2019, aceasta a subliniat că în prezent s-a ajuns în situația în care medicilor de familie, ajunși în prag de pensionare, li se prelungește perioada în care pot activa în sistem.

Deficit şi în mediul urban

Nu doar zonele rurale au început să înregistreze deficit de medici de familie, ci și mediul urban precum Sighișoara, iar în viitorul apropiat fenomenul se va resimți și la Luduș.

”Problema afectează și acele orașe în care medicii de familie care activează la ora actuală acoperă un număr mult mai mare de pacienți înscriși pe liste decât nivelul optim, ceea ce înseamnă că unii chiar pot fi penalizați pentru numărul mare de pacienți. În prezent, din punctul de vedere al funcționalității, al acoperirii pacienților, nu sunt probleme. Probabil că vor deveni situații mai complicate la începutul perioadei în care cei din mediul rural vor pleca și nu vom găsi pe cineva în loc”, a adăugat Biro.

Alocare suplimentară a posturilor la Rezidențiat, o soluție

O soluție identificată de autorități pentru a rezolva problema deficitului o constituie majorarea numărului de posturi scoase la concursul de Rezidențiat în acest an.

”Nu există la ora actuală medici de familie interesați să preia cabinetele în mediul rural, dar nici în mediul urban și în acest sens am solicitat Ministerului Sănătății să scoată mai multe posturi la Rezidențiat, în acest an. La nivelul județului Mureș, am cerut un număr de 25 de posturi astfel încât peste patru ani avem speranța că un număr cât mai mare dintre aceștia (n.red.-viitori specialiști de medicină de familie) vor ocupa posturi în județul Mureș”, a explicat dr. Iuliu Moldovan, director executiv al Direcției de Sănătate Publică Mureș.

Acesta a precizat că sunt multe cazurile în care tinerii medici după un an în care profesează ca medici de familie aleg să susțină un nou examen de Rezidențiat pentru o nouă specialitate, sau pleacă din țară, și puțini dintre cei ce aleg de la bun început medicina de familie termină și încep să practice în această specialitate.

Specialitatea Medicina de familie a început să devină neatractivă nu doar din cauza finanțării deficitare sau a birocrației excesive ci și din cauza faptului că medicii de familie au suportat amendarea multor acte normative referitoare la prescrierea de medicamente prin nerespectarea protocoalelor terapeutice.

”Medicii sunt nemulțumiți și din cauza finanțării, lucru care se va remedia începând cu 1 iulie 2019, când va crește foarte mult finanțarea. Pe de altă parte mai este o problemă, praxisurile se cumpără, se vând-trebuie să luăm în considerare faptul că un medic de familie tânăr nu are suma necesară pentru a cumpăra un praxis la începutul carierei, lucru care împiedică accesul său în sistem. În străinătate pot merge foarte ușor să lucreze, în Franța, Uniunea Europeană, unde nu este necesar să cumpere un praxis (n.red.-lista de pacienți)”, a mai spus Biro.

Deficit de peste 90 de medici de familie

La sfârșitul anului 2018, în cadrul conferinței medicale ”Implicațiile psihosociale ale diabetului zaharat asupra persoanelor afectate și asupra familiilor acestora”, președintele Asociației Medicilor de Familie Mureș, dr. Remus Șipoș, atrăgea atenția că în anul 2017 în județul Mureș se înregistra un deficit de 36 de medici de familie și erau 24 de medici pensionari în activitate, în 2018 s-au mai adăugat un număr de 19 pensionari, iar în 2019 încă 15 pensionari.

”Vom putea spune că în 2019 vom avea un deficit de 94 de medici de familie în condițiile în care sunt aproximativ 290 de contracte de asistență medicală primară. (…) În 2019 nu vor ieși medici specialiști deoarece se trece de la Rezidențiatul de 3 ani la cel de 4 ani. În 2018 s-au format 4 specialiști de medicina de familie dintre care se regăsește doar unul în sistem”, a subliniat dr. Remus Șipoș.

Cum poate deveni atractivă medicina de familie

Problema deficitului personalului medical din asistența medicală primară constituie un semnal alarmă, decidenții considerând oportun nu doar să majoreze finanțarea și numărul locurilor la Rezidențiat ci și să ofere impozit zero pentru medicii de familie.

”Impozit zero pentru medicii de familie este una dintre cele mai importante măsuri prevăzute în programul de guvernare, capabilă să transforme specialitatea de medicina de familie într-o specialitate atractivă. Fără această măsură, medicina de familie riscă să moară. Impactul ”morții” medicinii de familie este devastator asupra bugetului având în vedere mutarea serviciilor medicale către nivelul de îngrijire spitalicesc, ceva mai scump. Chiar dacă unii nu sprijină această măsură, consider că este una dintre măsurile care va determina creșterea atractivității specialității într-un ciclu care durează minim 5 ani. Creșterea finanțării medicinii primare în 2019 la 2,6 miliarde lei față de 2 miliarde lei în 2018, alături de creșterea numărului de locuri la Rezidențiat și impozit zero pentru medicii de familie sunt măsuri necesare care pot crește atractivitatea domeniului”, a precizat conf. dr. Florin Buicu, președintele Comisiei pentru sănătate și familie din Camera Deputaților, într-o postare pe Facebook.

Arina TOTH