INTERVIU. Târgumureşeanca Alexandra Rusu, tot mai aproape de succes în lumea dansului: “Nu există loc mai frumos decât scena!”

Share



Alexandra Rusu este o elevă târgumureșeancă în cadrul Colegiului Național „Unirea” din Târgu-Mureș, coregrafa unui studio de dans şi o prezenţă activă la emisiuni produse la diverse posturi de televiziune din capitală.

Reporter: Care au fost cele mai importante oportunități pe care dansul ți le-a oferit?

Alexandra Rusu: În primul rând, am avut oportunitatea de a avea propriile mele trupe de dans. La momentul actual, sunt coregrafă la Studioul de dans Optim din Târgu-Mureș, unde două trupe formate din câte şapte fete calcă pe urmele mele. Datorită devotamentului lor în ceea ce privește dansul, am câștigat până în prezent numai locul 1, și sperăm la cât mai multe. Alături de doi artiști români, am avut ocazia de a apărea la emisiuni tv: Agenția VIP, Antena Stars, Antena Stars Matinal şi în videoclipul unei piese care aparține unuia dintre cei doi: Mike Zetter – El Chico Latino. Pe timp de vară, toate weekendurile îmi sunt ocupate cu concerte. Dansul mi-a oferit posibilitatea de a interacționa cu o mulțime de oameni și m-a ajutat să înțeleg cum este cu adevărat viața de artist.

Rep.: Care crezi că este secretul care stă în spatele colaborării cu diverşi artiști români?

A.R.: Pentru a ajunge să colaborezi cu personalități cunoscute trebuie să te faci remarcat. Mă consider o persoană foarte norocoasă, având șansa să apar la diverse emisiuni televizate și în videoclipuri. Nu există loc mai frumos decât scena.

Rep.: De la ce vârstă ai început să lucrezi la visul tău?

A.R.: Începând cu clasele primare eram foarte pasionată de lumea dansului. Aveam în jur de 8 ani când am făcut prima mea coregrafie.

Rep.: Cum ai descrie procesul evoluției din spatele succesului momentului actual?

A.R.: Mi-a fost greu într-adevăr să ajung în punctul în care mă aflu acum, însă nu regret absolut nici măcar o oră petrecută în studioul de dans pentru că aceste ore, într-un număr foarte mare, mi-au transformat visul într-o realitate, așa cum doar visam.

Rep.: Care este cheia succesului evoluției tale ca dansatoare?

A.R.: Cheia succesului este perseverența şi totodată dragostea pentru ceea ce fac.

Rep.: Ce te-a motivat să evoluezi constant?

A.R.: De-a lungul anilor am încercat diverse activități. Am încercat chitara, baschetul, înotul, însă mă plictiseam foarte repede. Nu era pentru mine. Odată ce m-am apucat de dans și am realizat ca îmi place cu adevărat ceea ce fac, am decis să nu renunț ușor, să muncesc și să ajung cât mai sus. Motivul pentru care m-am antrenat zilnic a fost ca pe viitor să dețin propria mea trupă de dans la care să pot lucra, să o consolidez cât mai mult.

Rep.: Care este planul tău de viitor?

A.R.: Viitorul meu nu este axat doar pe ceea ce are legătură cu dansul. Vreau să urmez o facultate de educaţie fizică într-un alt oraș unde îmi voi deschide propriul studio de dans.

Rep.: Care este scopul tău privind în viitorul apropiat?

A.R.: Să ajut și alți copii să transforme pasiunea lor legată de dans în ceva productiv, cu care să se ocupe zilnic. Sunt mulți copii talentați care vor să ajungă pe scene mari, la festivaluri, concerte, iar eu vreau sa le transform acest vis în realitate.

Rep.: Ce sfat le-ai da tinerilor de vârsta ta?

A.R.: Odată ce pui suflet și multa dedicare în ceea ce faci, înseamnă că ai ales ceea ce e potrivit pentru tine. O atitudine pozitivă este absolut necesară dacă vrei să intri în lumea dansului. Important este să nu renunți niciodată și să lupţi pentru ceea ce îți dorești, indiferent de câte refuzuri vei primi din partea celor din jurul tău. Cu fiecare refuz ești mai aproape de un răspuns pozitiv, la care tu trebuie să speri mereu. Luptă pentru ceea ce îți dorești, pentru visul tău, și vei vedea că nimeni nu va putea sta în calea succesului tău.

A consemnat Bianca SĂLĂGEAN