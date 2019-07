Bilanț 2019: O creștere de 669% la intervențiile ISU Mureș și 2 morți din cauza arderilor de vegetație uscată. Poliția nu poate face nimic din lipsă de dovezi

Share



Vineri, 12 iulie, colonelul Călin Handrea, inspector șef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al judeţului Mureş a invitat, alături de Ovidiu Maior, purtătorul de cuvânt Azomureș, presa pentru a prezenta rezultatele garnizoanei în primele 6 luni ale anului 2019.

A fost discutată activitatea avută în primele 6 luni ale lui 2019, având în vedere că ne aflăm la jumătatea anului.

„În prima jumătate a anului am avut 11.587 de intervenții, mai mult față de perioada similară a anului precedent, cu o creștere de 12,59% a intervențiilor pe ceea ce privește primul ajutor și cu 36% a intervențiilor de stingere a incendiilor și a situațiilor de urgență. Cea mai mare creștere a fost pe echipajele de prim-ajutor pe Târnăveni unde a fost 26%, urmat de Târgu Mureș cu 23% și Râciu 17%. În ceea ce privește celelalte intervenții, altele decât SMURD, am avut o creștere de 669%, dar vorbim aici de foc deschis și mai ales pe partea de vegetație uscată”, a transmis Călin Handrea.

Pe subunități, creșterea cea mai mare a fost la subunitatea Sărmaș unde a fost 110% creșterea.

În prima parte a anului și mai ales în primăvară a fost o perioadă secetoasă și numărul de intervenții pe vegetație uscată a crescut foarte mult.

Problema națională persistă de mulți ani

În ciuda arderilor dese de vegetație din primăvară, a fost aplicată o singură sancțiune care a fost contestată și foarte probabil va fi și câștigată de cel care a fost sancționat.

„Nu avem probe suficiente. Noi când ajungem la locul faptei, constatăm că ceva arde, iar când încerci să probezi că x sau y a dat foc, nu ai probe pentru că nimeni nu are filmare care să spună că domnul a incendiat vegetația uscată sau miriștea. Ce am făcut în anii trecuți și se practică în continuare, este să furnizăm la APIA exact coordonatele GPS unde a fost incendiată vegetația uscată și APIA poate să sancționeze proprietarul cu reducerea subvenției cu până la 20% din suma alocată. Numărul mare de incendii și chiar cele două decese pe care le-am avut în acest an au fost la mici fermieri sau în grădina omului”, a declarat Călin Handrea.

„Nu poți să sancționezi proprietarul dacă tu nu ai probe că el a incendiat. Noi suntem conștienți că așa e, dar am avut situații în trecut în care am sancționat proprietarul pentru că el a incendiat și ulterior a câștigat în instanță nefiind probe. Este o problemă la nivel național pentru că în alte state ale lumii acea vegetație uscată e prelucrată, e transformată în peleți care se folosesc ca și combustibil solid pentru încălzirea locuințelor. Asta e soluția. La noi în schimb curățăm terenul pentru că tot APIA cere ca terenul să fie curățat, iar cea mai simplă metodă este incendierea”, a completat colonelul.

Ovidiu Maior a adăugat că din punct de vedere agricol, și recomandarea Azomureș este ca acea miriște să fie încorporată în sol pentru că este mult mai benefică pentru sănătatea pământului, arderea nefiind o soluție pentru cultura următoare.