Performerii Bacalaureatului 2019 din judeţul Mureş. Ioana Şular-Niţu: “Am învăţat constant”

Cotidianul Zi de Zi vă propune un serial de prezentare a performerilor examenului de Bacalaureat – sesiunea iulie 2019 din județul Mureș. Ioana Şular-Niţu este absolventă a Liceului Tehnologic „Petru Maior” din Reghin şi a reuşit să obţină media finală 9,60, cea mai bună din respectiva unitate de învățământ.

Reporter: Cum ţi s-a părut examenul, dificil sau uşor?

Ioana Şular-Niţu: Ca dificultate, examenul de bacalaureat mi s-a părut de nivel mediu, pentru că pe parcursul celor patru ani de şcoală am încercat să învăţ constant.

Rep.: Care a fost cheia reuşitei tale de la bacalaureat? Ai avut o metodă anume de a învăţa?

I.Ş.N.: Cum am spus anterior, datorită faptului că am învăţat constant, în ultima perioadă a fost nevoie doar să repet materiile. Nu am avut alt mod de învăţare, doar că un rol important l-au avut cadrele didactice, care s-au implicat foarte mult în pregătirea noastră.

Rep.: Ce mesaj ai pentru foştii tăi dascăli?

I.Ş.N.: Mă bucur că în urmă cu patru ani am ales să îmi continui studiile la Liceul Tehnologic “Petru Maior” din Reghin, deoarece am avut plăcerea să învăţ lucruri noi, dar totodată foarte utile pentru viitor, de la cadrele didactice, iar pe această cale vreau să le mulţumesc! Se vede că îşi iubesc materia şi elevii, făcând această meserie cu drag, reuşind să ne sădească în suflet calităţile necesare reuşitei: cunoaşterea, rigoarea, demnitatea, respectul şi corectitudinea. Succesul meu de la bacalaureat se datorează şi muncii dascălilor.

Rep.: Cu ce medie ai terminat cei patru ani de studii?

I.Ş.N.: Cu media 9,77.

Rep.: Ce planuri de viitor ai în ceea ce priveşte studiile?

I.Ş.N.: Pe viitor îmi doresc să studiez la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş. De mică îmi doream să lucrez în domeniul medicinei, dar mai ales să fiu aproape de oameni şi să îi ajut.

Rep.: Ce ne poţi spune la capitolul hobby-uri/timp liber?

I.Ş.N.: Îmi place să îmi ocup timpul liber plimbându-mă în natură, citind şi ascultând muzică.

A consemnat Alex TOTH