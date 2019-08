Parcul Bârsana, animat de „Târgul Peștelui” de la Zau

Share



Primăria și Consiliul Local al comunei Zau de Câmpie au organizat duminică, 4 august, o nouă ediție a „Târgului Peștelui”. Evenimentul a fost găzduit și în acest an de Parcul Bârsana, locul tradițional de desfășurare al Festivalului de jocuri populare „Peștișorul de argint”, ajuns în acest an la cea de a XI-a ediție. Deschiderea oficială a sărbătorii de la Zau s-a bucurat de prezența senatorului liberal Cristian Chirteș, a primarilor Ioan Mocean, Sărmașu, Dorel Vancea, Șăulia, Ştefan Goşman, Grebenișu de Câmpie, Halmagyi Zoltan, Ațintiș, Emil Casoni,Miheșu de Câmpie, precum și a reprezentanților IȘJ Mureș, inspector școlar general Ioan Macarie, APIA Mureș, director executiv Ovidiu Săvâșcă, Direcția pentru Agricultură Mureș, director executiv Ioan Rusu, și DJST Mureș, director executiv Iuliana Rusu. „Privesc în urmă și nu-mi vine să cred că au trecut deja 11 ani de când am pornit festivalul de jocuri populare „Peștișorul de argint”. Nu a fost deloc o întâmplare. Am dorit prin acest festival să promovăm obiceiurile, tradițiile și portul popular de la noi de pe câmpie. Noi, aflându-ne în fruntea comunelor pe care le reprezentăm avem obligația să păstrăm aceste obiceiuri și tradiții , iar cei care au fost pe scena festivalului „Peștișorul de argint” să le ducă mai departe după noi. O națiune care nu are obiceiuri și care nu-și păstrează tradițiile dispare, nu mai există. Vreau să mulțumesc tuturor celor care m-au sprijinit și au fost alături de noi la organizarea acestei sărbători, în special Consiliului Local , angajaților primăriei, și nu în ultimul rând familiei Rusu care s-a implicat în realizarea programului artistic”, a spus Iurian Alexandru, primarul comunei Zau de Câmpie.

La rândul său, senatorul liberal Cristian Chirteș a ținut să felicite gazdele pentru continuitatea festivalului de jocuri populare din cadrul „Târgului Peștelui” menit să cinstească tradițiile și obiceiurile zonei de Câmpie. „În urmă cu 11 ani eram tot pe această scenă, în această locație minunată care este Parcul Bârsana. Iată că după 11 ani, domnul primar Alexandru Iurian, împreună cu cei din consiliul local, reușește să aducă celor din Zau și nu numai, artiști locali și naționali, în cadrul unei frumoase sărbători a comunei. Cu siguranță, anul viitor tot domnul primar va deschide cea de a XII-a ediție a acestui festival, iar până atunci să ne vedem cu bine și Dumnezeu să ne dea sănătate la toți”, a precizat senatorul Cristian Chirteș.

Îndemn pentru mersul la școală

Inspectorul școlar general, Ioan Macarie, a subliniat în cuvântarea sa rolul și menirea școlii, îndemnându-i pe cei prezenți să-și dea copii la școală. „Foarte multă lume spune în ultima vreme că trebuie să fim uniți. Poporul roman dacă nu era unit, în ziua de astăzi nu exista. Nouă ne lipsește nu unitatea, ci un lucru esențial, bunătatea. Dacă vrem să găsim această bunătate, vă rog să priviți în ochii acestor copii care îi vedem pe scenă dansând. Mă bucur tare mult să văd aici pe scenă vrednici și truditori primari care, chiar au bijuterii de școli. Un exemplu de dată recentă este frumoasa și generoasa grădiniță de la Sărmașu , o unitate de învățământ nouă, finalizată cu deplina intervenție a primarului Ioan Mocean. Nu în ultimul rând vreau să mă adresez părinților, pe care îi rog mult de tot să-și trimită copii la școală. Doar așa copiii pot fi mai buni, doar așa putem noi toți să fim mai buni. Școala e primitoare, și de noi depinde să o facem mai frumoasă”, a precizat inspector școlar general Ioan Macarie.

Maraton folcloric în Parcul Bârsana

Festivalul a dus pe scenă Grupul folcloric Casa Rusu – Câmpia Transilvaniei, Ansamblul de dansuri populare „Bujorii Zaului” din Zau de Câmpie, Ansamblul de dansuri populare „Flori ardelene” din Șăulia, Ansamblul „Icănziana” din Iclănzel, Ansamblul de dansuri populare „Datina” din Grebenișu de Câmpie, Ansamblul de dansuri populare „Ardealul” din Luduș, Ansamblul de dansuri populare „Dor solovăstrean” din Solovăstru și Ansamblul de dansuri populare din Valea Largă. Spectacolul folcloric a mai cuprins recitalurile suținute de soliștii Virginia Irimuș, Alex Naghi, Sara Rusu, Marcia Naghi și Marian Anca, Ansambul Artistic „Mureșul”, Maria și Mihai Nemeș, Adrina și Nelu Maior, Ioana Toma, Aurora și Săndel Mihai, Alexandru Rusu, Lena Miclăuș. Spre seară, ritmurile pop au fost prezente grație recitalurilor susținute de Adda și Alex Mladin.