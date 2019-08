FOTO: Acorduri jazz la „Pădurea rotundă”

Share



Seara muzicală din cadrul proiectului „Pădurea rotundă” este poate cea mai specială, grație jazzului care se așterne fain frumos în liniștea pădurii, însuflețit de artiști minunați. La fel de fain a fost și joi seara, în amfiteatrul din spatele Hotelului- Restaurant ”Marion”, gazda tradițională a concertelor din cadrul proiectului ”Pădurea rotundă”, grație concertului susținut de Ana Maria Galea Trio feat. Pedro Negrescu (Ana Maria Galea – voce, Vaughn Roberts – trompetă, Daniel Csikos – pian, Pedro Negrescu– contrabass). Playlistul serii a fost unul ales cu grijă, care a cuprins compoziții precum ”Blues for Alice” – Charlie Parker, ”The Nearness of you” -Hoagy Carmichael , ”Caravan” – Juan Tizol , ”Black Coffee” – Sonny Burke, ”Henya” – Ambrose Akimunsire, ”Amor em paz” – A. C. Jobim , ”Bourbon Street” -Ana Maria Galea , ”We will meet again” -Bill Evans.

A urmat proiecția filmului serii, ”The Sisters Brothers”, un western pe cinste în regia lui Jacques Audiard, nu înainte ca rapsodul popular Vasile Crișan să suțină un recital la caval, cu piese tradiționale precum ”Doina Munților Gurghiu”, ”Joc de început” sau ”Blestem”.

A fost o seară frumoasă, cu omeni frumoși, artiști pe deoparte, publicul pe de altă parte, părtașii unei serii „americane”, cu jazz și film western, pigmentată cu influențe din Noua Zeelandă, țara de origine a trompetistului Vaughn Roberts, din Sânmihaiul de Pădure, locul de baștină al rapsodului popular Vasile Crișan, plus alte mirodenii oferite de un loc minunat pe nume Pădurea rotundă.