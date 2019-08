Călătorie muzicală la MICROPOLIS, cu Oamenii Dimineții

Share



Un eveniment în care filmul de artă este prezent, cum este cazul MICROPOLIS, care a adus în această săptămână, la Casa de Cultură „Eugen Nicoară” din Reghin, proiecții numai bune de văzut și studiat, nu putea fi complet fără un strop de muzică. Dacă jazzul este deja o prezență constantă în cadrul fratelui mai mare MICROPOLIS, respectiv „Pădurea Rotundă”, de această dată, pata de sunet a fost adusă de niște artiști care, în cursul anului trecut au pus pe picioare un proiect cu un titlu inedit: ”Oamenii Dimineții”. Oamenii Dimineții este un proiect muzical format în 2018 care i-a adus împreună pe Sebastian Tătar – chitară/backing vocal, actorul Luchian Pantea – voce/kazoo, Sorin Fărcaș – chitară bass, Zsolt Asztalos – tobe și percuție, și Ciprian Suciu – saxofon. Genurile abordate sunt jazz, rock, funk, blues, hip – hop și muzică tradițională românească. „Muzica este o stare, o stare care îți oferă libertatea de a exprima ceea ce simți. Dar acest lucru se intâmplă doar când îl faci cu oamenii potriviți , toți suntem matinali, unii din cauza job–ului, alți din cauza copiilor sau alții pur și simplu genetic, și de aici vine și numele trupei, “Oamenii dimineții” pentru că majoritatea repetițiilor și întâlnirilor noastre de creație se întâmplâ dimineața. Am început prin a reorchestra și transforma muzical unele melodii traditionale românesti îndreptându-le înspre genurile muzicale care ne plac: jazz, rock, blues, funk, hip hop. Nu știm unde vom ajunge sau unde ne vom opri din punct de vedere creațional dar un lucru vă garantăm, vom fi plini de surprize pentru că toți suntem niște ciudați cu personalitate”, le place să spună despre proiectul lor cei din trupa Oamenii Dimineții.

Concertul de vineri seara din ”Dogma” a demonstrat din plin spusele Oamenilor Dimineții, cu un playlist cu de toate, de la muzica Mariei Lătărețu de pe plaiurile Gorjului, până la sonoritățile Carlos Santana din îndepărtatul Mexic, asta ca să vă faceți o părere despre ce mixuri ne-au oferit cei de la Oamenii Dimineții, plus alte și alte muzici, care mai de care mai cunoscute, orchestrate într-un mod inedit. De la un Jesus ceva mai personal, la povețele lui Florian Pitiș, mai un Gică Petrescu, apoi brusc un U2 sau The White Stripes, dar și piese cu încărcătură emoțională, precum ”Inimă, nu fii de piatră” semnată Edmond Deda și interpretată de Corina Chiriac, dedicată prietenului Florin, plecat prea devreme în alte lumi în cursul anului trecut.

„Această piesă a obținut în anul 1971 Cerbul de Bronz în cadrul Festivalului Internațional ”Cerbul de Aur”. Acest song l-am descoperit în perioada facultății, când am făcut pentru prima oară cunoștință cu studiile muzicale. A fost o dragoste la prima vedere, și așa a rămas până astăzi. Cântecul vorbește despre iubire. La prima auzire, am putea cădea în capcana instinctului și ne-am opri doar la ceea ce numim o relație cu o persoană iubită, dar nu e deloc așa. Dacă căutăm în esența acestui song, observăm că el vorbește de complexitatea și universalitatea acestui spirit care este iubirea. Pe mine personal, acest cântec m-a învățat să spun te iubesc înainte ca oamenii să plece de lângă mine. Deși a trecut mai bine de un an de când a plecat prietenul meu, încă simt că acesta este cântecul care îl ține viu în memoria mea pe Florin, pe care o parte din voi cei prezenți l-ați cunoscut”, a spus Luchi.

A fost un concert tare fain, greu poate fi găsit un termen care să definească muzica prestată vineri seara de Oamenii Dimineții. Parodie, bășcău elevat ar spune unii, dar la cum a sunat saxofonul, ceva mult prea serios ca să-l poți încadra la parodie. Celor cinci le place să spună de fapt, că toată această treabă a lor cu muzica este o călătore , una frumoasă în care întâlnim de toate pentru toți cei iubitori de muzică.

Călătorie Oamenilor Dimineții nu se oprește la Dogma, ea continua frumos cu mici popasuri unde Sebastian Tătar, Luchian Pantea, Sorin Fărcaș, Zsolt Asztalos și Ciprian Suciu vor prezenta noi și frumoase povești muzicale.

Un popas ceva mai special al celor cinci va fi chiar luni, 12 august, ora 20:30, în Clubul Presei (The Office) din Târgu-Mureș, locul unde Oamenii Dimineții vor lansa primul lor videoclip intitulat L.I.B.E.R – Liniștea/Internă/Bate/Eterna/Răutate.