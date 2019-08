Festivalul Văii Gurghiului, pregătit să-și întâmpine vizitatorii

Share



Ediția cu numărul 13 a Festivalului Văii Gurghiului va avea loc în perioada 16-18 august, pe Platoul Fâncel, comuna Ibănești. Evenimentul este organizat de Asociația Comunităților Văii Gurghiului, cu sprijinul Consiliului Județean Mureș și al Instituției Prefectului Județului Mure și va reuni comunele Ibănești, Gurghiu, Hodac, Solovăstru și municipiul Reghin. Cei implicați în organizarea festivalului au avut marți, 13 august o ultimă întâlnire, prilej cu care reprezentanții comunelor implicate, alături de reprezentanții Consilului Județean, Poliției, Jandarmeriei ,ISU Mureș, Direcției Sanitar Veterinare, au pus la punct ultimele detalii în ce privește organizarea, astfel ca vineri, 16 august, totul să fie pus la punct. „Pot să spun că suntem pe ultimii 50 de metri cu pregătirile pentru ediția din acest an a Festivalului Văii Gurghiului. Având în vedere că urmează joi o zi de sărbătoare, vineri de asemenea zi liberă, ne-am conceput pregătirile în așa fel să le putem finaliza cel târziu miercuri după masă, iar vineri să urmeze doar instalarea agenților economici plus alte mici detalii la casele tradiționale din satul alegoric de pe Platoul Fâncel”, a precizat Neluțu Gliga, directorul Festivalului Văii Gurghiului.

Programul festivalului

Vineri, 16 august, începând cu ora 18:00, vor urca pe scenă tineri interpreți de muzică ușoară, urmați de recitalurile susținute de Florin Vos, Andreea Morariu, Silvia & DJ Rynno. Programul de sâmbătă, 17 august va debuta la ora 14:00 cu ansamblurile folclorice și interpreții locali din Hodac, Gurghiu, Solovăstru, Ibănești și Reghin. Deschiderea oficială a festivalului va avea loc la ora 18:00, urmată de recitalurile susținute de Ansamblul „Doina Mureșului” din Reghin, Nelu Șopterean, Daiana Suceava, Cornelia Ardelean Archiudean, Ana Munteanu, Dinu Iancu-Sălăjanu și The Motans. Programul zilei de duminică, 18 august cuprinde Sfânta Liturghie la biserica de pe Platoul Fâncel (ora 10:00), și programul la scenă care va debuta începând cu or 14:00. Vor urca pe scenă ansamblurile folclorice și interpreții locali din Hodac, Gurghiu, Solovăstru, Ibănești și Reghin. Orchestra „Hora” a Casei Municipale de Cultură „Eugen Nicoară”, Ansamblul Profesionist „Mureșul”, soliștii Leontina Pop, Dorina Oprea, Dorina Grad, Maria Neag, Maria Sântean Faghiura, Ansamblul „Cununa Călimanilor”, Florina Oprea, Elena Violeta Man, Andrei Romanică, Andra Ioana Matei, Costi Dumitru, Remus Bondar, Voichița Mihoc, Irina Mihoc și formația 3 Sud Est. Programul festivalului mai cuprinde concursuri gastronomice, de fasonat și cros montan, precum și tradiționalul foc de tabără.

Casa Ibănești, pregătită pentru vizitatori

„Ca în fiecare an , scoatem exponatele de la naftalină să le prezentăm vizitatorilor festivalului aici la platolu de la Fâncel. Cu toții sunt la standul comunei Ibănești, astfel încât aceste frumuseți să fie expuse într-o lumină cât mai favorabilă vizitatorilor pe care îi așteptăm să treacă pragul casei Ibănești de la Fâncel” – Vasile Dumitru Dan, primarul comunei Ibănești

Comuna Gurghiu, la loc de cinste pe Platoul Fâncel

„Ca în fiecare an, la casa alegorică și standul comunei Gurghiu vor fi expuse cu ocazia festivalului produse tradiționale, flori, alături de meșterii populari și de multe alte surprize. Sunt mulți oameni implicați, tocmai pentru ca acest festival să iasă foarte bine, iar comuna Gurghiu să fie bine reprezentată. În ce privește oferta artistică a comunei Gurghiu pentru acest festival , avem ansamblurile de dansuri populare românești și maghiare de la Glăjărie, alături de câțiva soliști vocali extrem de talentați, care vor putea fi admirați pe scena festivalului de la Fâncel” – Laurențiu Boar, primarul comunei Gurghiu

Comuna Hodac, cu trei ansambluri la festival

„Mă bucur că putem fi prezenți la acest festival cu cele trei ansambluri existente în comuna noastră. Sunt asociații care au ansambluri care participă la aceste evenimente, inclusiv un ansamblu de la Toaca care are în program și dansuri moderne. În ce privește casa Hodac, în mare majoritate ea este pregătită să-și întâmpine oaspeții, totul e pus la punct pentru a onora cu cinste ediția din acest an a Festivalului Văii Gurghiului” – Ioan Farcaș, primarul comunei Hodac

Artiști de calitate în programul festivalului

„Ca în fiecare an, ne străduim să aducem la festival artiști cu o muzică de calitate. Cei care se vor urca pe scenă la ediția din acest an cu siguranță vor mulțumii pe toată lumea. De fiecare data dorim ca totul să iasă mai bine ca la ediția anterioară. Suntem și în acest an pregătiți și totul va fi în regulă” – Ilie Chirilă Tătar, primarul comunei Solovăstru, președintele Asociației Comunităților Văii Gurghiului.