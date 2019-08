Omagiu prin versuri adus satului Jabenița de profesorul Ioan Baciu

Share



Printre cei care au urcat pe scena sărbătorii „Fiii Satului Jabenița” s-a numărat profesorul Ioan Baciu, cronicarul de serviciu al comunei Solovăstru, care a punctat legăturile sale de suflet cu satul Jabenița.

„Acum 52 de ani treceam puntea peste râul Gurghiu, ce lega Solovăstrul de Jabenița, și nimeream într-o localitate puțin cunoscută mie. Veneam în calitate de profesor titular la școala din sat. Din acel moment, timp de peste 30 de ani am refăcut permanent, zi de zi acest drum, împreună și cu alți prieteni, apoi și cu soția mea. Ne-am încadrat în această localitate, am cunoscut oameni minunați aici la Jabenița, încât la un moment dat, sufletește, eram mai apropiat de locuitorii din Jabenița decât de cei din Solovăstru. Zeci de generații de copii mi-au trecut prin mână. Îmi părea rău când plecau, dar foarte mândru de ei, știind că s-au realizat în viață”, spus profesorul Ioan Baciu.

Monografia comunei de pe malul Gurghiului se înscrie în demersurile profesorului Ioan Baciu de a face cunoscut trecutul satului Jabenița, parte componentă a comunei Solovăstru.

„Anii au trecut, și totuși nu m-am rupt de Jabenița. Am început să adun tot felul de date, am vorbit cu oameni de-ai locului, reușind în câțiva ani de zile să realizez o lucrare , pe care eu o consider un fel de bază pentru fiecare dintre cei care doresc să cunoască acestă comună. E vorba de o monografie a comunei Solovăstru, pe care am realizat-o în cursul anului trecut, când am și lansat-o. Oricine dorește să cunoască ceea ce ne leagă de Jabenița, poate să găsească în această lucrare”, a precizat profesorul Ioan Baciu.

Profesorul Ioan Baciu și-a completat discursul cu un moment poetic dedicat satului Jabenița.

Jabenița în sărbătoare, de Ioan Baciu

Mă-ntorc la tine satul meu

La poale de Sânioară

M-ai ocrotit la sânul tău

Gângurind tată şi mamă

Atâţia prieteni am avut

Pe uliţi, dealuri m-am jucat

Nimic de-atunci nu mi-ai cerut

Dar tu mi-ai dat, mi-ai dat, mi-ai dat

Mi-ai oferit atâtea flori

Fructe bune pe alese

Chiar liturghii în sărbători

Bomboane, delicatese

La şcoala ta am învăţat

Ca să citesc, să socotesc

M-ai ridicat, m-ai ajutat

În lumea largă să pornesc

Mă-ntorc azi la bunicii mei

Ce-n tinda casei m-au crescut

O zi aş vrea să fiu cu ei

Dar ce păcat, sunt în mormânt

De câte ori am revenit

Cu ochii-n lacrimi m-aşteptau

Sunt trist, dar totuşi fericit

C-am realizat ce îşi doreau

Pe unde paşii m-au purtat

Eu m-am mândrit cu satul meu

Atât de mult el s-a schimbat

Că nu-l mai recunosc nici eu

E Jabeniţa-n sărbătoare

Se-ntorc acasă fiii săi

Întâmpinaţii cu o floare

Să simtă frumuseaţea ei