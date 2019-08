Incubator de afaceri în domeniul medical, la Universitatea “Dimitrie Cantemir”

Share



După Brașov, Făgăraș și Târgu Secuiesc, încă două contracte de finanțare nerambursabilă vor susține înființarea de noi incubatoare de afaceri pe harta Regiunii Centru. La Miercurea Nirajului și Târgu-Mureș, în următorii ani se vor deschide noi centre unde afacerile la început de drum vor beneficia de spații de lucru dotate cu echipamente și sprijin specializat, la costuri reduse.

Prin Programul Operațional Regional 2014-2020 se alocă fondurile necesare pentru realizarea celor două proiecte care au o valorare totală cumulată de 13,24 de milioane de lei. Contractele de finanțare au fost semnate luni, 26 august, la sediul ADR Centru din Alba Iulia de către Toth Sándor, primarul orașului Miercurea Nirajului, Alexandru-Bogdan Murgu, președintele Fundației Ecologice “Dimitrie Cantemir” și Simion Crețu, directorul general al ADR Centru.

”Investițiile pe care le susținem prin finanțare nerambursabilă, sunt destinate dezvoltării unor domenii de activitate economică care au perspective de finanțare și pe viitor, unde există și resurse umane cu potențial la nivel local, fiind astfel asigurate două premise de bază pentru menținerea lor pe termen lung. În județul Mureș prin Regio, am finanțat și funcționează din perioada 2007-2013 alte trei centre de afaceri. Aceste noi incubatoare, ce vor asigura spații pentru start-up-uri din domeniul medical în Târgu-Mureș sau industriile creative în Miercurea Nirajului, pornesc de la o realitate contemporană: mulți tineri cu studii și inițiative care nu sunt organizați în societăți, vor să-și deschidă o primă afacere, dar fie e prea scump, fie nu au cunoștințele necesare în domeniul administrativ sau juridic, că să aibă curaj să se aventureze. Acum, prin aceste noi centre, au șanse să-și transforme ideile în ceva concret”, a declarat Simion Crețu.

Fondurile nerambursabile alocate provin din bugetul Regiunii Centru alocat prin Prioritatea de investiții 2.1B a Programului Operațional Regional 2014-2020, unde este disponibil pentru accesare un buget de 77,25 de milioane de lei fonduri nerambursabile.

Afaceri în domeniul medical, la “Dimitrie Cantemir”

Termenul limită de realizare a proiectului depus de Fundația Ecologica “Dimitrie Cantemir” în parteneriat cu Universitatea “Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș este estimat la data de 30 iunie 2021. Din valoarea totală a proiectului de 6.347.297 de lei, suma de 3.843.911 de lei reprezintă finanțarea nerambursabilă solicitată de beneficiar pentru a realiza activitățile prevăzute în proiect. Diferența dintre cele două sume reprezintă cofinanțarea asigurată de către beneficiar pentru realizarea proiectului.

Locul de implementare al investiției este amplasat în Târgu-Mureș, strada Bodoni Sandor nr. 5 și are o suprafață de 3.655 de metri pătraţi. Pe amplasament se află în prezent o construcție cu structură metalică acoperită, formată din boxe garaj, atelier, magazie și depozit. Prin implementarea proiectului, din fondurile alocate prin Programul Regio și contribuția beneficiarului, este prevăzută construirea unei clădiri cu două etaje care va deveni un incubator de afaceri în domeniul medical prin care se vor sprijini 34 de întreprinderi. Dotările spațiilor destinate firmelor incubate vor fi de mai multe tipuri: incluzând echipamente stomatologice și de tehnică dentară, aparate și mobilier pentru fizio-kinetoterapie. La etajele I si II se vor amplasa spații pentru servicii medicale stomatologice structurate după cum urmează: la etajul 1 – sală de așteptare pacienți, trei saloane a câte șase unități de investigație și tratament, spații pentru imagistică, tehnică dentară, cabinete pentru medici şi anexe social sanitare; la etajul 2 – sală de așteptare pacienți, patru saloane a câte șase unități de investigație și tratament, spații pentru tehnică dentară, cabinete pentru medici și anexe social sanitare. Proiectul prevedere realizarea construcției și apoi închirierea spațiilor dotate cu echipamente medicale specifice activităților de medicină dentară, tehnică dentară și balneo-fizio-kinetoterapie (include utilitățile si paza imobilului); precum și prestarea de servicii administrative de secretariat, recepție, tipărire, fax, scanare, copiere documente; servicii de asistență specifică antreprenoriatului cum sunt: consiliere economică, juridică, formare profesională, informare privind oportunitățile de finanțare.

Industrii creative la Miercurea Nirajului

Incubatorul de afaceri care se va realiza prin proiect în orașul Miercurea Nirajului este localizat pe strada Trandafirilor nr. 91. Terenul are o suprafață de 3.180 de metri pătraţi, este intravilan și se află în proprietatea orașului Miercurea Nirajului, fiind alcătuit dintr-un centru didactic și o anexă. Pe latura nordică, terenul se învecinează cu strada Trandafirilor, pe aici realizându-se și accesul în amplasament. Incubatorul va purta numele de „Incubator de Afaceri Sectorial Miercurea Nirajului”, iar după restaurare va fi alcătuit din 18 birouri, două săli de ședințe, o sală de mese, un birou administrativ, un birou tehnic, o încăpere pentru centrală termică și funcțiuni complementare (grupuri sanitare, hol, etc.). Sectorul de activitate al incubatorului se va concentra pe susținerea afacerilor din industrii creative de tip design, arhitectură, publicitate, IT, radio, televiziune, cinematografie) prin incubarea a cel puțin 18 societăți și crearea a minimum 20 noi locuri de muncă. Termenul limită de realizare a proiectului estimat de beneficiarul proiectului, Primăria orașului Miercurea Nirajului, este până la data de 30 iulie 2023. Valoarea totală a proiectului este de 6.990.916 de lei, din care 3.683.890 de lei reprezintă finanțarea nerambursabilă alocată proiectului.

