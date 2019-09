FOTO: Tradiția bunului simț, respectată la ”Sărbătoarea Chiherenilor și a Urisenilor”

Share



Primăria și Consiliul Local Chiheru de Jos, în parteneriat cu Centrul Multimedia Pro Art Mania, au organizat, în 31 august și 1 septembrie, în localitatea Chiheru de Jos, cea de-a XV-a ediție a ”Sărbătorii Chiherenilor și a Urisenilor”.

Invitați de seamă

Deschiderea oficială a evenimentului a avut loc duminică, 1 septembrie, în prezența următorilor invitați speciali: Alexandru Cîmpeanu – vicepreședinte al Consiliului Județean Mureș, Ionela Balaș și Molnar Ervin – consilieri județeni, Grigore Huza – primarul comunei Șincai, Mircea Radu – primarul comunei Band, Sorin Pădurean – primarul comunei Petelea, Barabási Ottó – primarul comunei Hodoșa, Bokor Alexandru – primarul comunei Praid (Harghita), Katona Mihály – primarul comunei Corund (Harghita), Ravasz Ferenc – viceprimarul comunei Corund și Fabian Laszlo – viceprimarul comunei Beica de Jos.

„Ca în fiecare an, domnul primar Eremia Pop adună în jurul dânsului invitați care ne onorează, de aici din comună, din comunele învecinate, din partea Consiliului Județean, oameni cu care dânsul colaborează, oameni care se bucură să fie alături de noi la această sărbătoare”, a spus Iulia Maier, directorul artistic al manifestării.

Parada cailor

Cei prezenți au admirat apoi tradiționala paradă ecvestră, care a inclus atât călăreți care purtau steagul României și stema comunei Chiheru de Jos, cât și căruțe și trăsuri care transportau cel mai longeviv cuplu căsătorit din comună, precum și cea mai tânără pereche din localitate.

„Este un obicei foarte frumos, aici la Chiheru, ca sâmbăta și duminica, de sărbătoarea chiherenilor și a urisenilor să ne bucurăm de această paradă minunată. Caleștile transportă cel mai longevivă familie de aici, din comuna Chiheru de Jos, și cea mai tânără, două familii pe care le vom premia mai târziu în cadrul sărbătorii”, a arătat Iulia Maier.

Caii au fost notați de către un juriu ecvestru prezidat de Traian Cășvean, fost agricultor și pasionat de cai.

„An de an, aici, în Chiheru, se desfășoară un concurs ecvestru, iar seara, la final, sunt premiați cei care au cei mai frumoși cal și călăreț, precum și cea mai frumoasă pereche de cai. Este un concurs deja cu tradiție, aici în comuna Chiheru de Jos. S-a desfășurat înainte de deschidere un concurs gastronomic, pe care l-a organizat doamna Grama Olga, care se ocupă în fiecare an de acest concurs. Am văzut bucate alese în cadrul acestui concurs. Se mai desfășoară și o expoziție de oi, crescute în jurul comunei Chiheru”, a menționat Iulia Maier.

”Ne-am întâlnit să ne facem o zi frumoasă”

După oficierea tradiționalului Te Deum, cei prezenți au fost salutați de Eremia Pop, primarul comunei Chiheru de Jos.

„Ne-am întâlnit astăzi nu să ne lăudăm, nici să vorbim de rău pe nimeni, ne-am întâlnit să ne facem o zi frumoasă, pentru că dacă nu ne-o facem noi, în zi de sărbătoare, nu ne-o face nimeni”, a spus primarul Eremia Pop.

Cu ocazia sărbătorii chiherenilor și a urisenilor, a fost organizată și o reuniune cu colegii de liceu ai primarului Eremia Pop, care a absolvit Colegiul Național ”Andrei Șaguna” din Brașov.

Totodată, primarul Eremia Pop a adus mulțumiri familiilor care și-au adus contribuția la organizarea în bune condiții a evenimentului.

„Festivitățile de astăzi au fost organizate de Primăria și Consiliul Local, și cinci familii din comună: de la Chiheru de Jos, familia părintelui Ilieș Matei Doru, a lui Neiculiță, de la Chiheru de Sus, Marinel Cernea, de la Urisiu de Sus, Șerdean Todor, a lui Toma, și de la Urisiu de Jos, Suciu Vasile”, a subliniat Eremia Pop.

Participanții la ”Sărbătorii Chiherenilor și a Urisenilor” au fost salutați apoi de Alexandru Cîmpeanu, vicepreședinte al Consiliului Județean Mureș.

„Domnule primar, să nu vă faceți griji, ați reușit să faceți o zi frumoasă. Eu îmi premit să vă laud, pe dumneavoastră și pe Consiliul Local, și pe toți chiherenii și urisenii, pentru felul în care ați reușit să asigurați un confort aproape ca cel dintr-un oraș. Vă urez succes în continuare, și sunt convins că veți reuși, pentru că vă cunosc, vă cunosc echipa Primăriei Chiheru, și cunosc foarte mulți chihereni și uriseni. De asemenea, vreau să îmi exprim satisfacția pentru că văd foarte mulți copii aici care poartă portul popular. În încheiere, pentru că suntem în prima zi a noului an Bisericesc, să îl rog pe Dumnezeu să ne binecuvânteze”, a precizat Alexandru Cîmpeanu.

Tradiții, rafinament și bun simț

”Suntem la a 15-a ediție a sărbătorii comunei Chiheru de Jos. De fapt, este sărbătoarea chiherenilor și a urisenilor, comuna având patru sate în componența sa: Chiheru de Jos și Chiheru de Sus, și Urisiu de Jos și Urisiu de Sus. De la o ediție la alta, încercăm să facem lucruri deosebite, noutăți… Să ieșim puțin din câmpul epocii noastre „mici și bere”, și să facem lucruri care oamenilor le fac deosebită plăcere și le amintesc de vremurile bune, și de rafinament, bun simț… Am făcut o paradă de călăreți, cu un concurs pentru cel mai frumos cal, cel mai frumos călăreț, cea mai frumoasă trăsură sau căruță cu cai, deci atelaj. Am făcut concurs pentru cele mai frumoase animale ovine, din moment ce în comuna noastră sunt mulți crescători de animale, de oi. Facem un concurs de artă culinară, unde gospodinele din sat ne aduc preparate, în general preparate tradiționale, pentru a fi cotate, notate, și prezentate ca și calitate. Avem un juriu deosebit, un juriu la concursul ecvestru, pentru cai, format din oameni care au crescut animale toată viața, de 70-80 de ani, locuitori ai comunei noastre, care au avut cai, au crescut animale, și care notează caii și călăreții, avem un juriu pentru oi, și de asemenea, unul pentru artele culinare, care e condus de un expert, de domnul Gherman, care a fost bucătar șef la ONT Carpați Brașov. Lumea se antrenează într-o acțiune de socializare pe teme foarte plăcute. Sărbătoarea noastră ține două zile, sâmbătă și duminică. În prima zi, sâmbăta, au evoluat pe scenă interpreți de muzică populară și ușoară, în general tinere talente din zonă, din comuna noastră și din cele din jur, aspiranți la o carieră din cântatul pe scenă, aflați la primele apariții. Astăzi, în a doua zi, vor urca pe scenă interpreți consacrați. Sunt mulți, cunoscuți și renumiți. Sărbătoarea noastră se încheie cu un foc de artificii, și un foc de tabără, și multe alte surprize pe care o să le constatați pe parcurs”, a declarat Eremia Pop, primarul comunei Chiheru de Jos.

Sărbătoare foarte frumoasă

”Acum trei ani, am primit o invitație din partea unui prieten care este tot din Chiheru, și era ofițer în cadrul Ministerului Administrației și Internelor, ieșit la pensie, și ne-a invitat la Sărbătoarea Chiherenilor și a Urisenilor. Noi i-am onorat cu prezența, și acum ne-a invitat domnul primar Eremia Pop, și, ca vecinii, comuna Corund și comuna Praid am onorat invitația cu prezența. Ne simțim foarte bine, că avem aici foarte mulți prieteni, cunoștințe, iar întotdeauna aceste întâlniri nu sunt numai despre sărbători, ci și despre prietenii. Este o zi foarte frumoasă, și vreau să mulțumesc organizatorilor pentru că au organizat o sărbătoare foarte frumoasă, din care putem învăța foarte mult, și noi care suntem din Harghita, și ei, dacă vin la noi”, a afirmat Katona Mihály, primarul comunei Corund (Harghita).

Prietenie Chiheru – Praid

”Am avut invitații și în anii precedenți, dar diferite chestii m-au împiedicat să vin, însă noi suntem vecini cu Chiheru, prin păduri, prin teritorii administrative, prin pășuni. Am avut ocazia să venim astăzi cu colegii din Corund. Mă simt bine și în Chiheru, ca și în Praid. Invitația este reciprocă, noi avem pe 20-22 septembrie Festivalul Internațional al Sarmalelor, eveniment cu renume, și îl așteptăm și pe domnul primar Eremia Pop, și pe orice chiherean sau urisean care vrea să vină. Eu mă simt foarte bine în compania lor, și sper să le placă și lor la Praid”, a spus Bokor Alexandru, primarul comunei Praid (Harghita).

De pe Câmpie, în Chiheru

”Prezența mea aici se datorează în primul rând respectului pe care îl am față de locuitorii județului Mureș, și în mod deosebit asupra chiherenilor și a urisenilor. Domnul Primar Eremia Pop m-a invitat la sărbătoarea lor, am venit cu drag, și mă leagă și un sentiment oarecum de aceste locuri, fiindcă soția mea e chiar din Chiheru de Jos, și nu puteam să refuz să vin la această frumoasă sărbătoare. Noi, cei de pe Câmpie, eu fiind primar în comuna Band, chiar ne bucurăm și le transmitem celor din zona premontană, chiherenilor și urisenilor, un salut din partea cetățenilor zonelor de Câmpie. Le dorim multă sănătate, și Doamne Ajută, și îi așteptăm și noi pe data de 8 septembrie la Ziua Comunei Band”, a subliniat Mircea Radu, primarul comunei Band.

Alex Ionuţ ORBAN