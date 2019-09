VIDEO, FOTO: Cântecele din cochilii, scoase la lumină de Angela Mariașiu

Share



Solista de muzică folk Angela Mariașiu din Reghin și-a lansat vineri, 13 septembrie, la Casa Municipală de Cultură ”Dr. Eugen Nicoară” , primul său album intitulat ”Cântece din cochilii”. I-au fost alături la acest moment special prietenii dragi care au umplut Casa de Cultură „Eugen Nicoară”, dar și artiștii care au pus umărul la primul album semnat Angela Mariașiu, compozitorul Virgil Popescu (bass), Vlad Crețu (chitară), Berti Barbera (percuție) și Lyuben Gordievski (clape).

Amprenta Angelei

Primii care au urcat pe scenă au fost Grupul Ecoul (Magda Pușcaș și Sorina Bloj) și Mayai Győző, reghinenii dragi Angelei Mariașiu, cei care au încurajat-o în permanență în demersul ei artistic.

„Ne bucurăm de această întâlnire minunată cu muzica Angelei Mariașiu pe care o felicităm din tot sufletul pentru rezultatele ei excepționale. Împreună cu Magda, am ascultat acest album înregistrat de Angela cu acești adevărați profesioniști ai muzicii și într-adevăr, piesele ei au profunzime , au amprenta Angelei. Am simțit din totdeauna că Angela are ceva de spus, lucru simțit și de cei prezenți la această lansare, la întâlnirea cu muzica folk de calitate”, a spus Sorina Bloj.

Oaspeți speciali, prieteni de nădejde

Partea a doua a serii a revenit în exclusivitate albumului ”Cântece din cochilii” și a celor care i-au dat viață, în frunte cu Angela Mariașiu Printre aceștia se numără și compozitorul Virgil Popescu, basistul de servici al concertului de vineri seara, care afirmă despre acest prim album semnat Angela Mariașiu:”După prima audiție era clar: nu mă lăsase indiferent… După a doua audiție deja aveam câteva preferințe… După a treia audiție au apărut alte preferințe… Iar după a patra… era foarte clar: îmi place muzica semnată de Angela Mariașiu !!!… Poate că suportul armonic cu care însoțește liniile melodice inspirate, fiind asemănător cu al meu, să mă fi făcut să-i simt muzica foarte apropiată de sensibilitatea mea… Sau poate genurile abordate (bossa : „Colind de toamnă”, „Cântec din cochilii” / balada : „Doar”, „Iatrtă-mi privirea”, „Ia-mi inima”…) care-mi sunt foarte dragi… Cert este că acest cd a trecut testul suprem : ascultatul în mașină ! În cazul meu, dacă o muzică nu simt nevoia și plăcerea de a o asculta în mașină, la drum lung, înseamnă că nu corespunde preferințelor mele…”

Alături de el, au mai urcat pe scenă Vlad Crețu (chitară), Berti Barbera (percuție) și Lyuben Gordievski (clape) și Angela Măriașiu, ”vinovatul” principal al serii muzicii de calitate de la Reghin. „Este o seară magică pentru mine, o seară pe care o aștept de mulți ani. Este seara acelor cântece care le-am scos din cochilii, într-un mod frumos zic eu, alături de oameni valoroși, cărora le mulțumesc din suflet. În realizarea acestui album am avut alături oameni extraordinari, oameni cărora vreau să le mulțumesc pentru faptul că m-au ajutat din tot sufletul ca acest album să fie o realitate. Aduc mulțumiri societăților Hora SA, Mobila Dalin, Maviprod, Regsan, Prodimpex, familiilor Bâzgan, Cotoi și Oltean care m-au sprijinit necondiționat, cu multă căldură și bucurie. Mulțumesc în special lui Victor Panfilov, artizanul acestui album, cel care și-a modelat inteligența creativă și toată măiestria pentru ca aceste cântece din cochilii să fie îmbrăcate în lumină”, a spus Angela Mariașiu.

„Cântece din cichilii”, împlinirea unui vis

„Am stat o vreme în cochilii, cu duplicitatea cameleonică a celei ce sunt, traversând peisaje de sentimente pe care le-am adunat apoi ca pe cireșele coapte. Harul primit din infinit și emoțiile trăite le-am îngemănat în cântece. M-am învârtit în spații înguste, prin cercuri concentrice fără sfârșit, căutând necontenit, în labirint, ușa , ca să ies la lumină, Mi-au trebuit 30 de ani să înțeleg că lumina era în mine și că trebuia doar să deschid ușa sufletului meu pentru a împlini visul” – Angela Mariașiu