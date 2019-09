Cultura n-o muritu

Muzeul de Istorie din Târnăveni a găzduit marți 17 septembrie, evenimentul cultural așteptat de mulți oameni de cultură din județ, și anume lansarea revistei „Marea Târnavă Mică”, numărul 2, editată de Cenaclul „Dumitru D. Silitră”, secțiune literară a Despărțământului Astra „Gheorghe Oprean”. Președintele acestui cenaclu, respectiv doamna profesor Claudia Vodă, care este și redactorul-șef al publicației bianuale, a prezentat împreună cu poeta Vanda Ani într-o regie artistică, tot conținutul revistei și a vorbit despre munca de redactare la această publicație.

Au fost invitați la masa prezidiului domnul Nicolae Băciuț director al Direcției Județene pentru Cultură Mureș care este și tehnoredactorul publicației, domnul Ionel Covrig președintele Despărțământului Astra „Gheorghe Oprean” din Târnăveni, domnul Mircea Istrate președintele Ligii Scriitorilor filiala Mureș și poetul Răzvan Ducan membru USR și UZPR.

Sala muzeului în care s-a desfășurat evenimentul a fost decorată îmbietor cu roadele toamnei de Elena Cristea și Gina Moldovan, care în panere au așezat prune, mere, ciorchini de struguri din vie, proaspăt culeși, nuci și mere, cât și bucate ale toamnei, oale de lut au fost așezate pe ștergare țesute, în care, ramuri de cătină încărcate de boabe aurii îți luau ochii.

Claudia Vodă în tandemul prezentării cu Vanda Ani, l-au invitat pe Artistul plastic Radu Ionașiu să vorbească despre picturile și grafica splendidă care se află pe coperțile revistei, apoi pe rând, copiii eminenți și creatori ai Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” și a Liceului „Andrei Bârseanu”: Fuleki Alexia, Manta Diana, Berecky Andra, Loga Diana și Bokor Barbála (șefi de promoție), cărora, domnul Ionel Covrig le-a înmânat diplome de apreciere pentru activitățile reușite. Piticul Șandor David a recitat un poem și a cântat muzică populară, cu o voce de aur, tânăra Hălmaciu Maria Anastasia. Au vorbit profesori și alte cadre didactice printre care și doamna Olimpia Nistor care a venit cu aprecieri și sugestii pentru îmbunătățirea revistei, lucru pe care l-a făcut și domnul Mircea Istrate în alocuțiunea sa, oferind în același timp doamnei Claudia Vodă o diplomă de suflet din partea Ligii Scriitorilor filiala Mureș.

Au recitat poezii membrii Cenaclului „Dumitru D. Silitră”: Elena Cristea, Gina Moldovan, Vanda Ani, Valer Popean, după care au fost invitați membrii Asociației Literare „Creneluri Sighișorene”, printre care au recitat subsemnata și au cântat în duet acompaniați la chitară Anda Voican și Traian Comșa.

În finalul evenimentului a luat cuvântul domnul Nicolae Băciuț care a avut cuvinte de apreciere, laudative chiar, față de munca pentru realizarea acestei reviste, spunând că: „Există resurse ca la Târnăveni să renască cultura, să fie întreținută, este o publicație născută dintr-o nevoie interioară de susținere a culturii. Premisele acestei publicații au mocnit ceva vreme și cred că trebuie să-i mulțumim lui Dumitru D. Silitră că a creat acea platformă pe care să renască la Tîrnăveni cultura. Ținta este să-l omagiem pe cel dispărut dintre noi, dar să se recoaguleze dorința de afirmare culturală. Există resurse culturale chiar de pe când era Răzvan Ducan conducătorul instituției culturale, dar acum, era nevoie de ceva, de o „centrifugă” care să dea sens și conținut acestui lucru, să dea substanță pentru a căpăta relief, iar acesta este cenaclul. Am propus doamnei Vodă ca și Târnăveniul să aibă o publicație culturală după modelul de la Sighișoara care a funcționat, funcționează și este un lucru care poate fi luat ca un manual de bune practici. Idei probabil avem mulți, cel mai greu este să le materializăm, iar doamna Vodă care este poetă și are și o activitate profesională care poate întreține și susține revista, lucru dificil dar nu irealizabil, cum de fapt a dovedit până acum. Vă spun aceasta eu care realizez lunar o revistă de 88 de pagini, respectiv „Vatra veche” de 11 ani . Dacă vrem să stăm să judecăm cum se realizează revista, cineva trebuie să-i ia locul doamnei Vodă numai un an, să vadă cum este posibil să realizezi așa ceva. A reușit să coaguleze acea parte a lumii literare care este destul de răsfirată, dar a reușit să facă un lucru vital pentru cultura Târnăveniului.

A reușit totodată să creeze o platformă de viitor antrenând elevii și cadrele didactice, promovând talentele, noi vom fi la un moment dat „expirați” iar tinerii vor trebui să continue aceste valori ale culturii și să nu ne pună la un moment dat patalamaua de (ne)buni la nimic. Speranțele culturale trebuie puse în ecuația, tinerii trebuie atrași pentru promovarea valorilor culturale românești. Decisiv este să consolidați platforma acestei „Marea Târnavă Mică”, avem nevoie de așa ceva în această zonă, generațiile se împrospătează și trebui pus în valoare talentul lor. Trebui sporită aura acestei publicații.”

În orașul de pe Târnave despre care credeam că are cultura la pământ, peste care s-a așezat nepăsarea pentru cultură, iată că o mână de oameni însuflețiți de bucuria creațiilor și a talentelor descoperite printre ei, dau viață și puls orașului, prin implicarea absolută a ceea ce alții știu, dar probabil nu vor să promoveze: cultura.

Felicitări din suflet și așteptăm „înflorirea copacilor” zilnic, așa cum spunea de fiecare dată regretatul poet Dumitru D. Silitră, care, și-a lăsat amprenta culturală în județ.

Gabriella COSTESCU