FOTO: Pregătiri pentru Concursul European de Silvicultură 2020 la Gurghiu

Liceul Silvic Gurghiu va organiza, în cursul anului viitor, în perioada 19-23 mai 2020, cea de a XIX-a ediție a Concursului European de Silvicultură. În acest sens, la finele săptămânii trecute, a avut loc ședința tehnică de pregătire concursului cu participarea reprezentanților țărilor implicate în concurs, în frunte cu Peter Tretter din Germania, președintele comitetului de organizare. „Anul trecut, la ședința tehnică de la Sopron, Ungaria, ne-am depus candidatura pentru organizarea în România, mai exact la Gurghiu, a ediției 2020 a Concursului European de Silvicultură. Având în vedere experiența participării la aceste concursuri europene, am înțeles despre ce este vorba, chiar dacă de la bun început am știut că nu e deloc ușor. Organizarea unui asemenea concurs implică costuri, un volum imens de muncă, dar ceea ce ne-a motivat cel mai tare a fost faptul că dacă s-a oferit șansa României să organizeze acest concurs, o dată la 20 de ani, am considerat că nu putem da înapoi și merită tot efortul să organizăm acest concurs la noi, la Gurghiu. Prin Concursul European de Silvicultură practic ducem numele țării, al școlii noastre, al zonei în Europa. Cel mai important este faptul că am adus la Gurghiu un grup de 23 de persoane, rerezentanți din 12 țări din Europa implicate în organizarea acestui concurs europen, majoritatea provenind din țări cu tradiție în silvicultură precum Austria, Germania, Italia, Norvegia sau Slovenia. Pe lângă președintele comitetului de organizare al concursului, Peter Tretter din Germania, sunt prezenți și membrii juriului de concurs. De știut este faptul că pentru fiecare probă de concurs există un număr de arbitri, totalul fiind de aproximtiv 20. Concursul se compune din două părți, proba de traseu forestier, o probă de specialitate cu 13 subprobe, care se desfășoară pe un traseu forestier cu o lungime de aproximativ 5 kilometri. Noi intenționăm ca acest traseu să fie amenajat în zona Fâncel. A doua parte a concursului este formată de probele de mânuire a motofierăstrăului”, a declarat ing. Marcel Mândru, directorul Liceului Silvic Gurghiu.

Liceul din Gurghiu, trei prezențe la concursul european

Experiența acumulată la cele trei prezențe ale Liceului Silvic Gurghiu la Concursul European de Silvicultură își vor pune amprenta în ce privește capacitatea orgnizatorică, este de părere dr. ing. Cristian Albu, coordonatorul echipajului Licelui Silvic la ediția de anul viitor a Concursului European de Silvicultură. „Sunt în învățământul silvic din anul 2005. Am început cu Concursul European de Solvicultură din anul 2013, cu trei prezențe la acest concurs, în Austria, Italia în 2014 și din nou Austria, în anul 2016. La început nici nu visam că vom ajunge ca noi să fim gazda acestui Concurs European de Silvcultură. La prima noastră participare, la Sankt Andrä în Austria, am crezut că e imposibil să facem și noi așa ceva, din cauză că e un volum de muncă enorm, sunt foarte multe lucruri de pus la punct. E nevoie de experiență, nu doar în ce privește concursul în sine, respectiv partea tehnică, e nevoie de o experiență în organizarea tuturor evenimentelor, cum să faci ca profesorii și elevii să se simtă confortabil, să nu fie doar un concurs tehnic ci să fie și un prilej de vizită și de interacționare între participanți. Vom folosi experiența tuturor acești ani în care am participat la acest concurs european. Chiar dacă am fost prezenți doar la trei concursuri europene ca și competitori, am avut șansa să participăm la fiecare ediție la întâlnirile preparatorii unde s-au pus la cale partea organizatorică, cum a fost și cea găzduită de Gurghiu. Putem să zicem că avem suficientă experiență pentru organizarea concursului european de anul viitor. Ne așteaptă foarte multă muncă, ore de pregătire, nu doar cea cu elevii concurenți, dar și în ce privește activitățile pe evenimente. Cu oamenii care îi avem, cu toți cei implicați, vom avea o echipă de lucru prin care să le punem toate la cale, astfel ca totul să fie bine”, a spus dr. ing. Cristian Albu.

Peter Tretter: „Sunt sigur că cei de aici se vor descurca”

Reprezentanții comitetului de organizare au purtat discuții cu gazdele din Gurghiu, convinși că ediția 2020 a Concursului European de Silvicultură va fi o reușită.

„Fac parte din echipa de organizare a Concursului European de Silvicultură de 16 ani. Sunt președintele echipei din Germania, țară care până în prezent a organizat doar o singură ediție a acestui concurs european, în anul 2009. În ce privește organizarea unui concurs european, în primul rând sunt banii, găsirea resurselor necesare în ce privește fondurile. În al doilea rând, rezolvarea aspectelor ce țin de cazare și masă a participanților. După ce ai rezolvat aspectele legate de cazare și masă, atunci e foarte important să ai oamenii din echipa ta care știu ce au de făcut, să-i poți organiza, fiecare să știe ce are de făcut în ce privește disciplinele tehnice. Cei din Gurghiu, Cristian și Marcel, m-au acompaniat în anii trecuți, au văzut cum decurge o astfel de organizare și știu ce au de făcut. Dacă sunt anumite întrebări sau nelămuriri, le vom oferi tot sprijinul. Pentru organizatorii din țara gazdă e foarte important să-și facă un plan, astfel ca fiecare om să știe ce are de făcut și sunt sigur că cei de aici se vor descurca, și totul va fi ok. Ca și o primă impresie despre România, despre Gurghiu, vreau să subliniez ospitalitatea oamenilor de aici. În ce mă privește, sunt silvicultor de meserie și sunt extrem de impresionat de natura și de pădurile existente aici”, a declarat Peter Tretter, reprezentantul Germaniei, președintele comitetului de organizare al Concursului European de Silvicultură.

Excursii la Reghin, Sighișoara și Sovata

Pe lângă discuțiile tehnice legate de organizarea concursului de anul viitor, oaspeții au avut parte de câteva vizite la fabrica de instrumente Gliga, la Kastamonu România, la Liceul Silvic Gurghiu, reședința Prințului Dimitrie Sturdza de la Fâncel, Palatul Culturii din Târgu-Mureș, Cetatea Sighișoara și Salina Praid.