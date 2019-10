Cine sunt parlamentarii de Mureș care au semnat moțiunea de cenzură

Share



Moțiunea de cenzură pentru demiterea Guvernului Dăncilă a fost depusă marți, 1 octombrie. Moțiunea se numește ”Ca să reconstruim România, Guvernul Dăncilă trebuie demis urgent” și a fost semnată de 237 de parlamentari, cu patru mai mulți decât numărul minim necesar pentru adoptarea ei.

”Guvernul nu mai are majoritate parlamentară”

În funcție de apartenența politică a semnatarilor moțiunii, cele 237 de semnături sunt distribuite astfel: PNL – 95, USR – 40, UDMR – 30, Pro România – 28, ALDE – 20, PMP – 17, PSD – 4, Minorități – 2 și Independenți – 1.

”Această moțiune de cenzură pornește de la o realitate incontestabilă. Guvernul nu mai are majoritate parlamentară și nu mai are legitimitatea politică pentru a guverna țara. În orice democrație funcțională, atunci când Guvernul nu mai are susținerea Parlamentului, prim-ministrul își dă demisia, fără să mai aștepte depunerea unei moțiuni de cenzură. Cel mai firesc ar fi fost ca Guvernul Dăncilă să plece imediat după votul din 26 mai, atunci când românii au dat cea mai zdravănă lecție acestui guvern care a acționat împotriva intereselor generale ale țării, ale românilor”, se menționează în prima parte a textului moțiunii de cenzură.

În același document se mai arată că ”Guvernul Dăncilă poate să fie numit guvernul șanselor ratate pentru România”, respectiv că ”în ultimii doi ani și opt luni s-au perindat prin Guvern peste 80 de miniștri, dintre care unii au fost de cea mai slabă calitate, numiți nu pentru a crește performanțele actului guvernamental, ci pentru a tranzacționa voturi și interese în interiorul principalului partid de guvernare.”

Mureș: 9 semnături din 12 posibile

Dintre parlamentarii de Mureș, moțiunea de cenzură a fost semnată de: Cristian Chirteș (senator PNL), Császár Károly Zsolt (senator UDMR), Novák Csaba-Zoltán (senator UDMR), Emil Marius Pașcan (deputat PMP), Doru Oprișcan (deputat ALDE), Csép Éva Andrea (deputat UDMR), Vass Levente (deputat UDMR), Biro Zsolt-Istvan (deputat UDMR) și Lavinia Corina Cosma (deputat USR).

Nu au semnat documentul Horea Soporan (senator PSD), Corneliu Florin Buicu (deputat PSD) și Dinu Gheorghe Socotar (deputat PSD).

