INTERVIU. Ștefan Runcan, pregătit să revină la Aeroportul ”Transilvania”

Share



Ședința Consiliului Județean Mureș din data de 29 august 2019 a născut numeroase controverse legate de Ștefan Runcan, fostul director general al Aeroportului Internațional ”Transilvania” Târgu-Mureș. În cadrul respectivei ședințe, în spațiul public a apărut informația că din anul 2013 Ștefan Runcan a câștigat definitiv procesul prin care solicita anularea deciziei de revocare din funcția de director general al Aeroportului și revenirea pe aceeași funcție. Întrucât de atunci și până în prezent decizia respectivă nu a fost pusă în aplicare, Ștefan Runcan a fost despăgubit, de către Aeroportul Internațional ”Transilvania”, cu aproximativ 120.000 de lei anual.

În interviul următor, acordat în exclusivitate cotidianului Zi de Zi, Ștefan Runcan, expert internațional în aviație, explică ce s-a întâmplat în acest caz unic în activitatea aeroporturilor din România.

Reporter: Vă rog să ne oferiți câteva lămuriri, pe scurt, asupra unor aspecte care preocupă o parte a opiniei publice. În primul rând, dorim să cunoaștem motivul pentru care nu sunteți director general la Aeroportul Internațional ”Transilvania”, având în vedere că ați câștigat un proces în acest sens din anul 2013.

Ștefan Runcan: De fapt am câștigat mai multe procese, dar de interes în cazul de față sunt două. Primul proces în 17 ianuarie 2013, la 5 luni după suspendarea abuzivă a contractului individual de muncă pentru o plângere penală inventată și la 4 luni după desfacerea în mod abuziv a contractului individual de muncă pentru 32 de abateri disciplinare imaginare, și al doilea proces în 20 noiembrie 2013 pe motiv că Aeroportul s-a reorganizat și a fost desființat postul de director general. Între acestea am fost angajat de formă din februarie și până în aprilie 2013.

Rep.: De ce spuneți că ați fost angajat de formă?

Ș.R.: Deoarece în data de 31 ianuarie 2013 postul de director general alături de alt post vizat a fost desființat abuziv din organigrama aeroportului, la nici trei săptămâni după ce am solicitat reîncadrarea mea întrucât câștigasem în instanță primul proces…

Rep.: Și atunci cum ați fost angajat dacă postul nu mai exista?!

Ș.R.: Păi, de formă cum vă spuneam, prin ”fabricarea” unor decizii și prin modificarea fictivă în REVISAL. De fapt, m-am prezentat la aeroport zilnic, plătind accesul și parcarea ca orice pasager, am fost repartizat într-un birou în afara aeroportului alături de alte două persoane, dar nu eram lăsat să-mi exercit activitatea…

Rep.: Înțeleg bine că au fost totuși două desfaceri ale contractului dumneavoastră individual de muncă?

Ș.R.: Nu, au fost mai exact trei desfaceri ale contractului și o suspendare. Deci, să reluăm: după a doua desfacere a contractului, Tribunalul a emis sentința 2303 din 20 noiembrie 2013 prin care se dispunea din nou reîncadrarea mea pe postul de director general la Aeroport și plata drepturilor salariale până la reîncadrare, iar Curtea de Apel a emis decizia 1585/R din 15 februarie 2013, anulând schimbarea formei juridice a Aeroportului întrucât nu se realizase nici o reorganizare sau restructurare. Cum reîncadrarea nu a fost făcută de bună voie, m-am prezentat cu un avocat și cu un executor judecătoresc să punem în aplicare sentința, încheind în acest sens cu noua conducere a Aeroportului un proces verbal, concluzionând că urma ca de a doua zi să mă prezint la serviciu odată cu reînființarea postului de director general.

Rep.: Și v-ați prezentat? Pentru că o parte din opinia publică zice că luați doar banii fără să munciți…

Ș.R.: Da, m-am prezentat și fără să fiu reîncadrat, fapt recunoscut în procesul verbal despre care vă precizam, document care a fost încheiat cu o zi înainte, dar mi s-a desfăcut din nou contractul de muncă prin Dispoziția 49/2014, dispoziție, de asemenea, anulată în instanțele de judecată prin sentința 1540/2015.

Rep.: Totuși, anumite surse, inclusiv din Consiliul Județean Mureș, susțin că ați fost reîncadrat…

Ș.R.: Da, am fost reîncadrat fictiv în REVISAL, dar când m-am prezentat la serviciu și când am semnat condica mi s-a întocmit o plângere penală pentru fals în acte publice, care a fost deliciul glumelor la Parchet care a și dispus NUP (Neînceperea Urmăririi Penale – n.r.). Să nu mai vorbim că de data aceasta nici măcar nu mi s-a oferit un birou. Atât prin procesul verbal încheiat de executorul judecătoresc, cât și prin plângerea penală formulată se recunoaște că nu am fost în realitate reîncadrat de la emiterea Dispoziției 215/2013 până în prezent. Mai mult, Tribunalul Mureș constată prin Hotărârea 468/2015 că sentința 2303/2013 de reîncadrare a mea nu a fost pusă niciodată în aplicare, arătând că deciziile și modificarea din REVISAL întreprinse de noua conducere a Aeroportului nu pot constitui o reîncadrare și nici nu avea cum întrucât postul nu mai există. De fapt, cel mai concludent aspect cerut de instanțele de judecată pentru probarea calității de angajat sunt fișa de pontaj și statul de plată semnat. Eu, de altfel, din august 2012 nu am mai semnat niciun stat de plată la Aeroport și ce nu înțelege actuala conducere a Aeroportului este că sentința trebuie aplicată întocmai, fapt pentru care trebuie să reînființeze postul de director general și abia apoi putem discuta eventual alte posturi. Mi se pare ilar să nu pot să lucrez și la toate solicitările mele de soluționare amiabilă a situației, să prestez muncă pentru dezvoltarea infrastructurii de aeroport și creșterea numărului de zboruri pe alte destinații, să nu primesc niciun răspuns.

Rep.: Este un pic aberant ca cineva să nu fie lăsat să lucreze, dar să fie plătit…

Ș.R.: Nu sunt plăți, sunt despăgubiri, dar au aceeași valoare. După cum știți, alături de Consiliul de Administrație și Consiliul Județean am adus Wizzair în anul 2006 în România, la Târgu-Mureș pentru prima dată. Am reușit să deschidem baza Wizzair, care a fost de un real folos pentru întregul județ și am dezvoltat negocierile cu alți operatori aerieni alături de TAROM: Ryanair, Carpat Air, Malev, Cimber AIR etc. S-a pierdut baza din motivele știute de toată lumea prin închiderea imbecilă a Aeroportului pentru o expertiză falsă.

Rep.: Dar exista un proiect de dezvoltare a Aeroportului prin 2009…

Ș.R.: Da, exista un proiect de reparare și dezvoltare a pistei la 3.600 de metri, dotată cu instalațiile aferente din fonduri europene, iar cofinanțarea era de 2%. Au fost achiziționate terenurile, a fost executat proiectul tehnic obținându-se avizele, s-au promovat numeroase hotărâri județene în acest sens, a fost depusă cererea de finanțare – trecând de faza a doua de eligibilitate și s-a organizat licitația publică internațională pentru construirea pistei în anul 2012. Dar toate au fost aruncate la gunoi de cei pentru care Aeroportul este o pălărie mult prea mare, care le-a căzut peste ochi, crezând că este noapte și încercând să convingă și pe alții că așa și este. Dar ce a fost a fost, nu putem învia trecutul din păcate, așa că haideți să vorbim mai bine despre viitor pentru că sunt numeroase posibilități să dezvoltăm zona utilizând Aeroportul ca liant.

Rep.: Înainte să vorbim despre viitor, vă rog să lămurim un aspect, respectiv dacă aveți sau nu datorii către Aeroport.

Ș.R.: Da, aveți dreptate, sunt multe povești care trebuie lămurite. ”Binevoitorii” care au dorit să mă îndepărteze de la conducerea Aeroportului au ”confecționat” numeroase situații artificiale încercând să lase multe lucruri în aer nelămurite cu ocazia controlului Curții de Conturi din 2013. Cum în perioada de finalizare a actului de control eram așa-zis “reangajat”, am solicitat raportul de control pe care l-am obținut de la Curtea de Conturi. În termenul legal de 15 zile am depus contestație la Aeroport pentru a o depune la Curtea de Conturi, dar ca măsură suplimentară am înregistrat direct și la Curtea de Conturi contestația însoțită de acte prin care desființam aspectele reținute ca presupus prejudiciu. Însă calitatea mea de “reangajat” s-a dovedit fără nicio valoare, iar contestația depusă în termen și argumentată nu a fost luată în calcul, noua conducere a Aeroportului bravând chiar că a reușit să pună o pată neagră pe activitatea de conducere a mea de la Aeroport și a semnat fără obiecțiuni raportul întocmit de organul de control, însușindu-și, practic, culpa.

Rep.: Ce era cel mai grav din acest raport? Degivrorul sau altceva?

Ș.R.: Erau 26 de puncte din câte îmi amintesc, sporuri salariale, așa-zise venituri nefacturate și, bineînțeles, degivrorul. Țin să precizez că echipamentul de degivrare a fost achiziționat din credit bancar, a fost recepționat de o comisie de specialitate și a fost plătit furnizorului. La identificarea unor probleme de funcționare a fost demarată o acțiune în instanțele de judecată. Instanța a decis în baza unei expertize că problema tehnică identificată în funcționarea la parametri a degivrorului poate fi remediată în perioada de garanție. Țin să precizez că echipamentul mai avea 18 luni din perioada de garanție atunci când am fost îndepărtat din Aeroport, drept urmare se putea remedia problema dacă se dorea, dar acest lucru nu s-a realizat întrucât sunt convins că mai degrabă s-a dorit să mi se pună asta mie în cârcă. Alte aspecte legate de plata unor sporuri sau facturarea unor venituri înțeleg că au fost acțiuni în instanță împotriva salariaților și a unor societăți comerciale, unde Aeroportul a pierdut procesele. Acum, după mai bine de șapte ani, sunt acționat în instanță pentru recuperarea unor așa-zise prejudicii, deși Curtea de Conturi nu a stabilit că eu, personal, m-aș face vinovat.

Rep.: Dar nu este tardiv din punct de vedere juridic?

Ș.R.: Este și tardiv și fără niciun sens. Am înțeles că în anul 2018 au fost acționați în instanță de către Consiliul Județean aproape toți foștii administratori de la Aeroport, cu unele mici excepții, de neînțeles, tocmai a unor persoane care, de fapt, aveau cea mai mare implicare, acțiune pe care instanța de judecată a respins-o ca tardivă întrucât s-a prescris. Mai mult, în 2018 chiar Aeroportul a contestat în instanță raportul Curții de Conturi întocmit în 2013 având aceeași soartă de respingere ca tardiv și apare apoi acum, în 2019, același raport și fapte dar de data aceasta îndreptate împotriva mea. Dacă, în 2018, acestea erau prescrise și tardive, cum altfel pot să fie acum un an mai târziu în 2019?! Dacă eu nu am fost lăsat să lămuresc lucrurile la termenul legal, atunci cine era în drept să o facă, de ce nu a făcut-o? Și de ce nu este acționat în instanță alături de toți ceilalți administratori? Eu oricum am solicitat și am obținut într-un proces atragerea în garanție a adevăraților făptuitori pentru presupusele prejudicii imputate mie.

Rep.: Pare halucinant tot ce spuneți! Cu voia dumneavoastră, vă propun să trecem și la alte lucruri pe care doreați să le expuneți. În afara extinderii pistei, la ce alte proiecte inițiate de către dumneavoastră s-a renunțat?

Ș.R.: La platforma multimodală, la Zona Cargo și la Airport Business Center.

Rep.: În opinia dumneavoastră, ce perspective de viitor există în privința dezvoltării traficului aerian de la Aeroportul Internațional ”Transilvania”, precum și a turismului mureșean?

Ș.R.: Nu numai că doresc să mă implic în realizarea acestora, dar chiar am depus mai multe materiale în acest sens făcând propuneri concrete și cred că ar fi în interesul tuturor dezvoltarea Aeroportului și, implicit, dezvoltarea zonei cu beneficii către întreaga populație, dar și a agenților economici din județ. Un țel important este reluarea curselor către București având în vedere bunele relații personale cu reprezentanții TAROM, dar și în alte destinații odată cu accesarea de fonduri pentru extinderea pistei din alte surse decât banii publici de la Consiliul Județean.

Raportul despre conflictele Aeroport – Runcan, în lucru

La finalul ședinței Consiliului Județean Mureș din data de 29 august 2019, Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș, a promis, cu ocazia unei declarații de presă, că instituția pe care o conduce va întocmi un raport în care va fi prezentat istoricul complet al disputelor juridice dintre Aeroportul Internațional ”Transilvania” și Ștefan Runcan.

”Ca răspuns, o să îl primiți într-un termen foarte scurt, exact. Și eu, primind această informație, am încercat să înțeleg care este starea de fapt în această situație. Știu că avem peste 20 de procese cu domnul Runcan, iar situația lor va fi analizată exact de colegii de la Juridic. Este vorba de procese între Aeroport și între o persoană fizică, deci nu între Consiliul Județean, de aceea nu cunoșteam exact situația reală, de aceea am cerut colegilor de la Juridic, ca specialiști, să meargă și să vadă exact care este situația reală. Știm o stare de fapt, că au fost procese câștigate de domnul Runcan, de procese câștigate de Aeroportul ”Transilvania”, au fost anumite sume care au fost executate de domnul Runcan, după aceea câștigate în instanță de Aeroport, unele cum am înțeles au fost recuperate, altele nu au putut fi recuperate, pentru că nu au avut de unde să recupereze, dar situația reală va fi prezentată în scris. Este vorba de un număr foarte mare de procese și trebuie analizat fiecare proces. Aici este vorba despre executări ale unui proces foarte vechi, iar după aceea de hotărâri ale instanțelor cu care a câștigat Aeroportul, însă depinde dacă a mai reușit să recupereze banii sau nu a mai reușit să recupereze banii. De aceea doresc și eu să aflu situația exactă, sumele exacte, și atunci putem să venim și în fața dumneavoastră, că da, într-adevăr, asta este situația reală. Eu doresc săptămâna viitoare să rezolv treaba aceasta. Cât se poate de repede”, a declarat Péter Ferenc.

În cazul în care raportul respectiv a fost finalizat, cotidianul Zi de Zi își anunță disponibilitatea de a-l prezenta, integral, opiniei publice.

Alex TOTH