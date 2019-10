Contracte de concesiune prelungite la Luduş

Share



În acest an, au ajuns la final contractele de concesiune încheiate între Primăria orașului Luduș și patru dintre societățile comerciale din oraș. Gabriela Fleșar de la Compartimentul Domeniu Public a precizat că potrivit articolului 108, litera „b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, „Consiliile Locale și Consiliile Județene hotărăsc, în condițiile prevăzute în partea a IV-a a prezentului cod, că bunurile ce aparțin domeniului public sau privat, local sau județean, după caz, să fie: a) date în administrarea instituțiilor publice și regiilor autonome din subordinea unității administrativ-teritoriale care le are în proprietate; b) concesionate; c) închiriate; d) date în folosință gratuită instituțiilor de utilitate publică; e) valorificate prin alte modalități prevăzute de lege”. În ședința Consiliului Local al orașului Luduș din 30 iulie 2019 s-a aprobat prelungirea, pe o perioadă de cinci ani a contractului de concesiune: cu SC Bia & Dia Agro Serv SRL pentru un teren în suprafață de 31,02 de metri pătrați pe care este realizată o construcție; cu SC Riad Trade SRL pentru un teren în suprafață de 14,78 de metri pătrați pe care este realizată o construcție; cu CEC Bank SA pentru un teren în suprafață de 17,34 de metri pătrați pentru un teren pe care se află o extindere a construcției existente; cu SC Dragoș & Sanda SRL pentru un teren în suprafață de 20,16 de metri pătrați pe care se află realizată o cale de acces.

Cu votul unanim al consilierilor locali, toate cele patru contracte de concesiune au fost prelungite cu câte cinci ani.

Ioan A. BORGOVAN