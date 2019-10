Drept la replică din partea lui Petru Ştefan Runcan

Share



Fostul manager al Aeroportului Internaţional „Transilvania” Târgu-Mureş, Petru Ştefan Runcan, a trimis redacţiei Zi de Zi un drept la replică la comunicatul de presă cu titlul „Clarificări cu privire la procesele dintre Aeroportul „Transilvania” Târgu-Mureş şi fostul director general al Regiei”, publicat de conducerea Consiliului Judeţean Mureş în data de 2 octombrie 2019 pe site-ul cotidianului Zi de Zi, www.zi-de-zi.ro.

Redăm, în rândurile de mai jos, conţinutul documentului transmis de Petru Ştefan Runcan:

“Catre,

Redactia cotidianului Zi de Zi

Prin prezenta va solicit respectuos ca in dreptul la replica sa publicati intr-un numar viitor in cotidianul dvs.in aceleasi conditii ,punctul de vedere al subsemnatului Runcan Petru Stefan ce am fost subiect al comunicatului de presa al CJMures publicat in numarul din 03.10.2019 sub titlul”Clarificari cu privire la procesele dintre Aeroportul Transilvania Targu Mures si fostul director general al regiei”.

In primul rand asa zisele clarificari sunt mai degraba dezinformari cu o trunchiata prezentare a documentelor doar in partile ce le convin,situatie jignitoare ce imi este adusa nu numai mie ci si instantelor de judecata care le-au pronuntat .Fapt pentru care are de suferit inclusiv populatia din judet pentru prezentare eronata a situatiei si complacerea in mentinerea unei stari de fapt artificiala si paguboasa.,intrucat comunicatul CJMures din 03.10.2019:

1.) Dezinformeaza intrucat Nu am incercat niciodata sa induc idea ca primesc lunar un salariu de la aeroport cum se sustine in comunicat ci am precizat ca din anul 2013 cu titlul de despagubire execut din 6 in 6 luni aeroportul pentru incasarea drepturilor stipulate in titlul executor –sentinta nr.2303/2013 ce decurg din pozitia de director general aeroport.

2.) Dezinformeaza intrucat Incepand din anul 2014 am realizat 11 executari silite si nu 2 cum este prezentat in comunicat .Cele 2 din comunicat sunt ultimele executate si incasate pentru perioada ianuarie 2018-iulie 2019.

3.) Recunosc publica ca utilezeaza traficul de influenta prin memoriile precizate in comunicat adresate pentru a determina executorii judecatoresti sa nu mai execute si instantelor de judecata sa nu mai incuvinteze executarile silite . In acest sens este adevarat ca la nivelul judecatoriei s-a reusit sa se influenteze unii judecatori care au respins cererea de incuvintare a executarii silite ultime pe motiv de notorietate ca titul executor nu mai produce efecte dar prin Apel, Tribunalul a schimbat in totalitate incheierea de respingere a executarii silite incuvintand aceasta executare silita la 04.04.2019 in Dosarul nr.111/320/2019, iar executorul judecatoresc a executat silit regia aeroport si mi-a virat banii in contul personal.

4.) Cat priveste Dispozitiei nr.115/2014 in comunicat nu se precizeaza ca a ramas fara subiect fiind o simpla constatare fara efecte administrative intrucat prin aceeasi hotarare nr.1540/2014 precizata in comunicat instana a anulat punerea ei in aplicare prin actiunea conducerii aeroportului de inchidere a contractului individual de munca in REVISAL prin Dispozita nr.49/2014.

Las pe toti cei care stiu sa citeasca sa concluzioneze singuri din cele 2 acte anexate (Dispozitia nr.115/2014 si extras Sentinta nr.1540/2015)ceea ce titratii juristi ai consiuliului judetean nu realizeaza si nici nu pot realiza vre-o data din simplul motiv ca Runcan sa nu mai ajunga la aeroport ca strice jocurile:

a.) La art.1 se constata incetarea de drept contractul individual de munca al subsemnatului

b.) La art.2.se dispune conducerii regiei aeroport ducerea la indeplinire a Deciziei nr.115/2014

Toate instantele precizate in comunicat de catre CJMures prin sentinta nr.1540/2015 au mentinut Decizia nr.115/2014 a presedintelui CJMures dar au anulat Dispozitia nr.49/2014 a conducerii aeroportului de punere in aplicare a Dispozitia nr.115/2014 ,lasand-o fara efect.Nu inteleg de ce exista inversunarea orbeasca in solutionarea situatiei dezavantajoase aeroportului si consiliului cat timp eu vreau doar sa muncesc pentru banii pe care-i execut silit.Dar atat timp cat specialistii CJMures nu inteleg situatia reala ca titlul executor este in viguoare intre aeroport si subsemnatul iar Dispozitia nr.115/2014 nu are decat valoare de constatare fara efect admninistrativ intre CJMures si subsemnatul nu ramane decat sa realizez in continuare executari prin birourile de excutrare silita.

Este lamentabil ca semnatarul comunicatului de presa din 03.10.2019 duce institutia Consiliului Judetean Mures in derizoriu descalificandu-se dar si induce in eroare consilierii judeteni ,fapt pentru care cer in mod public ca semnatarul comunicatului de presa sa-si dea demisia indiferent cine este el .

Nu doresc sa intru intr-o polemica de comunicate contradictorii cu CJMures prin intrermediul mass-media ci imi rezerv dreptul de a actiona pe caile legal premise intrucat titlul executor pe baza caruia am executat si execut in continuare RA Aeroport Transilvania Targu Mures este aplicabil mie si regiei aeroportuare si nu a fost anulat iar Decizia nr.115/2014 emisa chiar de catre un presedinte a CJMures ,intrucat este elementar ca un act administrative nu poate anula titlul executor pe simplul motiv ca titlul executor este constituit din hotarari ale instantelor de judecata.In fapt cititorii si populatia din judet nici nu este interesata cina are drepate ci ca aeroportul sa redobandeasca activitatea de trafic aerian avuta si sa poata calatorii.

Cu respect,Petru Stefan Runcan”

(Redacţia)