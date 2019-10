Galerie Foto: Șapte secole de existență a comunei Batoș, cinstiți la „Sărbătoarea Mărului”

Share



Sărbătoarea de tradiție a comunei Batoș și-a serbat la finele săptămânii trecute majoratul, cu prilejul celei de a XVIII-a ediții a „Sărbătorii Mărului”, eveniment organizat de Consiliul Local și Primăria Batoș, Asociația „Mărul de Aur”, Grupul Producătorilor de Mere Dedrad-Batoș, cu sprijinul Consiliului Județean Mureș. Sărbătoarea comunei Batoș a debutat sâmbătă, 12 octombrie, cu manifestările sportive reunite în cadrul „Cupa Mărul de Aur”, la tenis de masă, minifotbal și alte întreceri sportive, o inedită lansare de carte semnată Dan Lăzărescu și o piesă de teatru pusă în scenă de trupa ”Șansa și Șansa J” condusă de Aurel Zileriu.

Triplă sărbătoare

Ziua de duminică, 13 octombrie, avea să fie una cu noroc, cu o vreme numai bună pentru a serba cea de a XVIII-a ediție a Sărbătorii Mărului”. „Încă o dată am reușit să ne întâlnim la Sărbătoarea Mărului, de data aceasta la ediția de majorat, a XVIII-a, în acest an dedicat satului românesc, în care Batoșul sărbătorește 700 de ani de la prima atestare documentară, fapt pentru care Sărbătoarea Mărului din acest an are o semnificație multiplă, de care trebuie să ne bucurăm împreună cu toții. Cei care trudesc în livezi, în vii, pe câmp și pășuni, merită din plin această sărbătoare”, a precizat Dumitru Dinu Cotoi, primarul comunei Batoș.

Oaspeții, întâmpinați de grupul femeilor din Dedrad

Misiunea de întâmpinare a oaspeților la ediția din acest an a Sărbătorii Mărului” le-a revenit celor din Dedrad, cei care au pregătit binecunoscuta prăjitură de întâmpinare a oaspeților, printre care s-au numărat Mircea Dușa, prefectul județului Mureș, Alexandru Cîmpeanu și Ovidiu Dancu, vicepreședinții Consiliului Județean Mureș, Cristian Chirteș, senator, Marius Pașcan, deputat, Horea Soporan, senator, Mara Togănel, consilier județean, Ovidiu Ilieș, consilier județean, Ioan Macarie, inspector școlar general, Ioan Rus, director executiv al Direcției Agricole Mureș și Ovidiu Săvâșcă, director executiv al APIA Mureș. „Salut prezența oficialităților din conducerea județului și a țării, le mulțumesc pentru faptul că sunt mereu aproape de noi. Mulțumesc aparatului Primăriei, Consiliului Local Batoș, Asociației „Mărul de Aur”, Consiliului Județean, sponsorului care îl avem la această ediție, precum și numeroșilor producători locali, pentru că au contribuit la acest eveniment, astfel ca această sărbătoare a mărului să fie una mai frumoasă și mai deosebită. Și Dumnezeu este alături de noi, ne-a dăruit o vreme atât de frumoasă, fapt pentru care ne-am străduit să organizăm o sărbătoare frumoasă, motiv de bucurie pentru toți în această frumoasă zi de toamnă. Pe lângă caracterul festiv, de sărbătoare, dorim să ne arătăm bunătatea. Fiecare, din mai multul sau mai puținul care îl are, să ajutăm un copil aflat în suferință, care are nevoie de sprijinul nostru. La standul comunei Batoș a fost amplasată o urnă unde cei doritori au putut dona pentru micuțul Eduard Oprea, în vederea acoperirii costurilor pentru un tratament și operație în Franța”, a spus Dumitru Dinu Cotoi. „Din anul 2005, particip cu mare drag la această sărbătoare, în calitate de spectator, iar mai apoi în calitate de oficial, iar ceea ce vedem noi aici, oameni de pe Valea Mureșului, Valea Gurghiului, zona Reghinului, de pe Câmpie, din Târgu-Mureș, e dovada că cei din zona Batoș sunt prețuiți, pentru ceea ce fac în primul rând, pentru munca lor, dat fiind faptul că este o zonă ce reprezintă un exemplu în ce privește păstrarea unei tradiții, aceea de creștere a mărului. Pe lângă „Mărul de Batoș” au apărut și alte branduri, vinul de Batoș, la fel și oțetul de Batoș, crescători de animale deosebiți de apreciați la nivel de județ. Tot ce se întâmplă aici la Batoș este datorită muncii oamenilor de aici, dar și a celor care se află la conducere destinelor acestei comunități.” Cristian Chirteș, senator PNL „În acest an, suntem parteneri la organizarea acestei sărbători a mărului de aici de la Batoș. În afară de această sărbătoare tradițională, în acest an se sărbătoresc și cei 700 de ani de la prima atestare documentră a comunei Batoș, o cifră frumoasă, care atestă rădăcinile istorice ale Batoșului. Mă întâlnesc cu cultivatorii din Batoș în multe zone ale țării, iar marca „Mărul de Batoș” este de multe ori afișată în intenția de a promova mai bine acest produs. Faptul că această marcă este mult dorită de comercianți, înseamnă ceva. În acest an, în afara faptului că am devenit parteneri ai acestei manifestări, am sprijinit această localitate atât de dragă nouă prin multe investiții realizate de Consiliul Județean, dar și prin Programul Național de Dezvoltare Locală, totul pentru o mai bună calitate a vieții în această zonă cu un potențial destul de ridicat. Ultimele investiții anunțate, precum rachetele antigrindină în Batoș, vin să protejeze cultivatorii acestui măr de Batoș.” Ovidiu Dancu, vicepreședintele Consiliului Județean Mureș „700 de ani reprezintă o vârstă frumoasă pentru comuna Batoș. Mă bucur să fiu prezent la „Sărbătoarea Mărului”, prilej să urez comunei și locuitorilor ei ”La mulți ani”, multă sănătate și noroc. Cu sănătatea ne mai descurcăm, dar ne mai trebuie și un pic de noroc să trăim un pic mai bine. Îmi doresc, atât mie cât și tuturor locuitorilor comunei Batoș, să prindem și aniversarea a 750 de ani a comunei, să putem sărbătorim împreună.” Horea Soporan, senator PSD „Spuneam cu câteva zile în urmă la Ziua Națională a Produselor Agroalimentare Românești că suntem mândri de fermierii noștri din județ, atât cei din domeniul vegetal, cât și din domeniul zootehnic. Rezultatele muncii sunt deosebite și în ce privește domeniul pomicol, chiar dacă în acest an producția a fost mai scăzută. Faptul că aici la Batoș, o zonă unde se cultivă mărul în mod deosebit, se organizează anual această sărbătoare dedicată unui fruct pe care românii îl apreciază foarte mult, ne încântă și ne face să ne exprimăm aprecierea vizavi de cei care își desfășoară munca în pomicultură. Mărul, acest fruct care îl apreciem foarte mult, este specific zonei Batoșului. În urmă cu 18 ani, se năștea această idee, să sărbătorim un fruct pe care îl apreciem foarte mult. Iată că an de an, cei din fruntea comunei fac eforturi deosebite ca sărbătoarea aceasta a mărului să fi una inedită, și în fiecare an să ne aducă ceva nou, legat de istoria mărului, de felul în care se el se cultivă, de munca care se desfășoară în domeniul cercetării pentru avea soiuri deosebite și autohtone, apreciate nu doar de români ci și de străini.” Mircea Dușa, prefectul județului Mureș

Premierea seniorilor și elevilor merituoși

Un moment special în cadrul ”Sărbătorii Mărului” a fost premierea cuplurilor care în acest an au împlinit 50 de ani de căsnicie, respectiv familiile Ardelean Petru și Valeria, Ilia Dumitru și Terezia, Szekely Alex și Ecaterina, Nagy Pavel și Iren, Bumbu Ioan și Rafila, Cristian Aurel și Maria, Cîmpean Vasile și Eugenia, Galut Lazăr și Raveca, Ivana Ioan și Lucreția. De asemenea, au fost premiați cei mai buni doi elevi ai școlilor din comuna Batoș, Cristina Diana Baci, clasa a VII-a, Școala Gimnazială Batoș, localitatea Batoș și Maria Ioana Suceava, clasa VI-a, Școala Gimnazială Batoș, localitatea Dedrad, elevi premiați de către Asociația Mărul de Aur Batoș și Asociația Casa Educației Reghin. „Este o mare bucurie pentru mine să văd părinți atât de frumoși într-o comună atât de frumoasă care își păstrează tradițile. La fel ca și cei doi elevi din Batoș, Inspectoratul Școlar Județean Mureș, de fiecare dată, în semn de admirație și cu multă dragoste a premiat pe toții copiii care i-a avut. Indiferent de ce rezultate au avut, sunt copiii noștri, și pe care trebuie să-i sprijinim”, a precizat Ioan Macarie, inspector școlar general al județului Mureș. Un moment special a fost cel în care Alin Păcurar, președintele Asociației „Sportul pentru Toți”, a oferit primarului Dinu Cotoi o icoană, în semn de prețuire pentru sprijinul acordat educației și sportului de masă la nivelul comunei Batoș.

Producție scăzută, optimism crescut

”Sărbătoarea Mărului” reprezintă un bun prilej în care producătorii să-și valorifice producția, de la cei de mere, vin, până la cei de oțet, legume, miere de albine, siropuri, dulcețuri, toți fiind premiați de către organizatori. Printre cei prezenți s-a numărat și Ioan Ciobotă, producător agricol, dezamăgit de producția scăzută înregistrată în acest an. „Pot spune că anul 2019 a fost un dezastru. Dacă anul trecut a fost unul de referință, în livadă, la orice produs, în schimb anul 2019 a fost unul extrem de slab. Au fost înghețurile din primăvară, au legat ceva livezile, dar nu au mai produs fructe din cauza secetei. De pe 25 de hectare dacă am adunat vreo patru boxpaleți de mere. În schimb, anul trecut au fost peste 100 de tone de mere, de au mâncat și animalele, că nu am putut efectiv să le adunăm pe toate. În ce privește schimbările politice, îmi pare rău după ministrul Agriculturii, a fost un băiat deosebit. Ne-a sprijinit, iar acum cu noile schimbări, nu știu ce să zic, nu mă pot pronunța. Ce este pozitiv, este că aceste schimbări sunt binevenite pentru agricultori. Finanțările care sunt de toamnă sunt importante, ai nevoie de ele înainte de sărbători. Noi în septembrie-octombrie semănăm, trebuie să punem ceva în pământ. Dacă nu ne ajută nimeni, atunci de unde să punem. Sprijinul financiar sunt convins că o să vină. Vedeți, nu s-au făcut fructele, de unde să scoți un ban, de aceea e important acest sprijin”, a declarat Nelu Ciobotă.

De la ansamblurile locale, la invitați de marcă

În cadrul programului artistic, au urcat pe scenă Grupul Folcloric „Dedrețeana”, Grupul folcloric „Dăscălițele”, Ansamblul „Plaiurile Luțului”, Formația de dansuri germane „Rosenkrannz” din Batoș, Grupul folcloric „Crenguță de brad” din Reghin, Ansamblul „Ecou de Ibănești”, Ansamblul „Doina Mureșului” din Reghin, alături de soliștii Maria Suciu, Emanuela Cîmpean, Alexia Aștelian, Diana Tișe, Daiana și Iuliana Ciurba, Bianca Pop, Miruna Chirilă, Maria Veronica Pop, Bogdan Orban, Roxana Varodi și Natalia Moldovan. În program și-a făcut loc concursul „Trasul remorcii” precum și momentele vesele asigurate de Grupul „Bum”, în componența cărui a făcut parte și Claudiu Iosif Racz, cunoscut mai bine sub numele de scenă Rabă. Invitații de seamă ai sărbătorii de la Batoș au fost Teodor, Narcisa și Teodora Țogorean, Daiana și Iuliana Ciurba, taragotistul Dumitru Dobrican și formația clujeană Semnal M.

Majorat trecut cu brio

Una peste alta, a fost o adevărată sărbătoare a toamnei, în care cei prezenți s-au putut bucura de rodul muncii celor de pe Valea Luțului, de un program artistic pe cinste, și nu în ultimul rând, de bucuria de a oferi sprijin celor aflați la nevoie, respectiv micuțului Eduard Oprea din Reghin. Putem spune că ”Sărbătoarea Mărului” a trecut cu brio pragul majoratului în inimoasa comună situată pe Valea Luțului pe nume Batoș.