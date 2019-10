Tir cu arcul, un sport care își croiește un nou drum

Share



Tirul cu arcul este un sport olimpic, dar mult prea puțin mediatizat. Motivele sunt multiple. Primul poate fi considerat aspectul „comercial”, nefiind încadrat printre sporturile din care practicanții sau investotorii își pot asigura venituri consistente. Dimpotrivă, costurile echipamentelor performante se ridică la sume pe care nu mulți și le pot permite. Astfel, cei care aleg această diciplină, nu puțini la număr, pot fi atrași în „mrejele” acestei discipline. Un sport de relaxare, dar și concentrare totodată care, pe lângă asigurarea echipamentelor și o pregătire îndelungată necesită multă îndemânare și stăpânire de sine.

Cluburile din România nu sunt numeroase, iar cei care se ocupă de promovarea acestui sport sunt oameni pasionați și dedicați. Unul dintre aceștia este inițiatorul Centrului Sportiv „Arcus Archery Center” din Târgu Mureș Kacso Sándor.

Acest centru funcționează în incinta Prodcomplex de pe strada Gheorghe Doja din oraș și este rezultat al unui proiect finanțat din proiectul european POCU (Program Operațional Capital Uman), Axa prioritară 3.

„Încercând să păstrăm tradiția și pentru a readuce în prim plan spiritul acestui sport, am lansat în orașul nostru acest centru. Acesta este prevăzut cu toate facilitățile aferente desfășurării acestui sport, fiind dotat cu panouri modulare, ceas de concurs, sistem fotovoltaic pentru iluminat și încălzire, sistem de monitorizare cu cameră, sistem video, arcuri de inițiere de diferite tipuri, puteri și mărimi. Centrul este deschis pentru oricine dorește să încerce acest tip de sport, nu contează vârsta, genul sau abilitățile”, ne dezvăluie Kacso Sándor, după care ne prezintă și o parte din salba de medalii cucerite la diverse competiții.

Istoricul, cu suișuri și coborâșuri

Pentru a cunoaște mai bine trecutul acestei discipline, vă prezentăm și un scurt istoric.

Tirul cu arcul este arta, tehnica sau abilitatea de a propulsa săgeți, folosind un arc. Din punct de vedere istoric, tirul cu arcul a fost folosit pentru vânătoare și luptă, iar în timpurile moderne utilizarea sa principală este pentru agrement și sport.

În programul olimpic a fost introdus pentru prima dată în anul 1900, la Jocurile Olimpice de la Paris. După o absență de câteva decenii, tirul cu arcul a fost reintrodus ca probă în cadrul Jocurilor Olimpice în anul 1972, la ediția disputată în Germania (de Vest la acea vreme), la München și a rămas până în prezent.

În țara noastră tirul cu arcul a apărut în jurul anului 1930, practicarea acestui sport avându-i ca inițiatori pe Anton Netolinschi (mai întâi sportiv, apoi cunoscut activist la clubul Rapid), Ion Cismaru şi Oliviu Gherman.

În Târgu Mures, în 1957 a fost înființată prima secție organizată de tir cu arcul din România, la Institutul de Medicină și Farmacie (IMF), inițiată de Szabo Zoltán. Printre cei mai renumiți arcași ai țării s-a aflat de asemenea și un târgumureșean, Andrei Berki. Componentul primului club de tir cu arcul din România, multiplu campion național, a reușit un valoros loc XV la Jocurile Olimpice de la Moscova din 1980, poziție care a introdus tirul românesc în arena internațională. Ulterior mentor al multor arcași, Andrei Berki ne-a părăsit în această vară, la aproape 67 de ani.

În prezent, în țara noastră se încearcă propulsarea acestui sport prin existența a două federații cu sportivi afiliați: FRTA – Federația Română de Tir cu Arcul și IFAA – Federația Română de Arc Tradițional și Field, însumând un număr de aproximativ 350 de arcași.

Inițiere și instruire asigurate

Revenind la centrul recent deschis la Târgu Mureș, acesta va avea în cursul toamnei și o inaugurare oficială, dar doritorii pot apela deja la serviciile celor răspunzători și vor beneficia de inițiere din partea unor profesioniști, la telefon 0740 117410 (Kacso Sándor). „Aș putea spune că am ajuns să practic acest sport dintr-o întâmplare pe care acum o consider fericită. Din motive medicale nu am putut practica disciplina pe care o practicasem înainte și, așa, din curiozitate, am încercat acest sport. M-a captivat într-o măsură pe care numai cine încearcă această experiență o poate înțelege. Este costisitor, echipamntele nu sunt la îndemâna oricui, dar din fericire nu am avut această problemă și astfel am continuat. Am pornit acest proiect cu finanțări europene și sperăm ca prin intermediul lui să atragem cât mai mulți practicanți. Avem deja mai mulți interesați, avem chiar rezultate, în special prin Moréh Tamás, sportiv legitimat în prezent la SCM Deva. Este mureșean și la cei 12 ani ai săi este multiplu campion național, european și mondial la categoria lui de vârstă, iar dacă totul merge bine, sperăm să-l vedem la Jocurile Olimpice de vară din 2024, la Paris „ne mai dezvăluie Kacso.

Revenind la condițiile centrului, serviciile oferite includ supervizare sală, inițiere în tir cu arcul, antrenamente, pregătiri pentru diferite concursuri, intermedieri pentru înregistrare în diferite cluburi, consiliere în achiziționare de arcuri și accesorii, posibilitate de reglare/setare a arcului, precum și consultanță și program de pregătire fizică până la nivel profesional. Se oferă servicii de programe sociale, team-buildinguri pentru firme cu ajutorul unui grup de arcași pregătiți în procesul de inițiere și/sau antrenament pentru a putea practica tirul cu arcul în siguranță.

Sosit între timp la antrenament, câteva cuvinte ne spune și tânăra speranță, arcașul elev în clasa a VII-a la Liceul cu Program Soprtiv „Szász Adalbert”. „La început nu știam dacă o să-mi placă să practic un sport mai puțin cunoscut, mai ales atunci când vedeam că băieții de vârsta mea care făceau sport practicau tot felul de sporturi mult mai îndrăgite și cunoscute. După ce am început și am obținut primele rezultate m-am decis să continui și acum visul meu este să ajung să particip la Jocurile Olimpice”, se destăinuie Tamás.

Întâlnirea a continuat cu o primă inițiere a participanților reprezentanți ai presei locale, bineînțeles, după un prim scurt instructaj.