Dr. Mircea Dogariu aduce acupunctura tradițională și energetică la Clinica Sana Mente

Cu studii la Cluj și la Roma, Dr. Mircea Dogariu este printre puținii medici din România cu competență în acupunctură recunoscută în țară și în Uniunea Europeană. Tratează boli pneumologice, reumatologice, endocrine și intenționează să se supraspecializeze în acupunctura de rejuvenare, estetică și anti-îmbătrânire. Din această săptămână pacienții îl pot găsi la cea mai nouă clinică privată deschisă în Oradea – Sana Mente.

CV impresionant

Dr. Mircea Dogariu a absolvit Facultatea de Medicină Generală de la Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu-Mureș, în anul 1998. În anul 2017 a obținut, în urma cursurilor urmate la Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar (SNSPMPS) – București, competența de „Acupunctură”, coordonatorul cursului fiind reputatul specialist Prof. Dr. Dumitru Constantin Dulcan. Această competență medicală este singura recunoscută de Ministerul Sănătății din România, durata cursurilor este de trei ani și înglobează aspecte complexe legate de medicina tradițională chineză, cu accent pe tehnicile de acupunctură chineză.

La Universitatea „Vasile Goldiș” din Arad, Facultatea de Medicină colaborează cu Prof. Dr.Franco Menichelli din Roma, Italia, care conduce Şcoala de Acupunctură Energetică şi Tradiţională fondată în 1982, girată profesional de Asociaţia Italiană de Acupunctură (A.I.A.).

Prof. Dr. Franco Menichelli a acumulat o experiență de 30 de ani în practica acupuncturii, formând în această perioadă de timp peste o mie de medici acupuncturişti. Dintre aceştia mulți au fondat, la rândul lor, alte şcoli de acupunctură.

„Am finalizat cursurile de la Arad în primăvara anului 2017, prin susținerea unui examen, prin urmare sunt autorizat ca și practician de acupunctură și în Italia, implicit în UE. Cred că sunt printre cei câțiva medici din România cu competență recunoscută atât în România, cât și în Uniunea Europeană. La începutul acestui an, impreună cu câțiva colegi, am fondat Asociația de Medicină Chineză și Acupunctură”, a declarat doctorul Mircea Dogariu.

În anul 2015, Dr. Mircea Dogariu a urmat la Arad și Cluj-Napoca cursuri de auriculoterapie, tot sub egida Școlii de Acupunctură Energetică şi Tradiţională din Roma, iar la Târgu-Mureș a practicat acupunctura în beneficiul pacienților care se prezentau cu probleme de sănătate, cum ar fi cele de: pneumologie (astm, bronșite, alergii), reumatologie (reumatism și boli articulare, dureri ale coloanei vertebrale: cervicale, toracice și lombare), endocrinologie (obezitate, reglarea metabolismului lipidic și alte disfuncții; metabolice asociate unor afecțiuni complexe de tip diabet etc., psihologie (anxietate, depresii, insomnie, migrene) și diferite dependențe (fumat, alcool, etc.).

Abordare holistică

Nu vrea însa să se oprească aici. „Intenționez să mă supraspecializez în acupunctura estetică, de rejuvenare și anti-îmbătrânire, unde să combin și tehnicile complexe de laserterapie și electroterapie”, a precizat Dr. Mircea Dogariu.

Doctorul spune că rezultatele sunt foarte bune, dar fiecare pacient trebuie să rămână în continuare în atenția specialistului, pentru ulterioare reevaluări, absolut necesare după ședințele obligatorii.

„Acupunctura și, în general, așa-numita medicină alternativă, urmărește să vindece rădăcinile afecțiunii, nu manifestările bolii. Prefer să asimilez acupunctura noțiunii de medicină integrativă, pentru că folosește medicina alopată, noțiunile și rezultatele evoluției medicale clasice, pe care le integrează într-o abordare holistică specifică fiecărui pacient în parte. Este o abordare similară inițial anamnezei medicale alopate, în care urmăresc să aflu istoricul medical al fiecărui pacient, pentru ca mai apoi să inițiez un tratament specific, particular, dedicat fiecărui pacient. Având la bază tehnicile de acupunctură chineză tradițională, auriculoterapie, acupunctura pe microsisteme, înglobând și celelalte cunoștințe acumulate în vasta și complexa Medicină Tradițională Chineză, împletite cu noile abordări specifice acupuncturii energetice, reușesc să conturez un tablou al patologiei fiecărui pacient, pentru ca mai apoi în șase-opt ședințe de acupunctură să îmbunătățesc semnificativ starea lui de sănătate ”, a explicat doctorul Mircea Dogariu .

Din această săptămână medicul Mircea Dogariu este la dispoziția pacienților din Oradea, fiind cel mai nou membru al echipe de medici din noua clinică privată Sana Mente. Clinica prestează servicii medicale de neurologie, psihologie, psihiatrie, medicină internă și ecografie generală, fiind locul unde pacientul este consultat multidisciplinar și ajutat să găsească soluții pentru „minte și suflet”. La Clinica Sana Mente cele mai noi servicii medicale, cele de acupunctură, vor fi prestate de Dr. Mircea Dogariu.

Irina PAPUC