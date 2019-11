VIDEO, FOTO: De la idee la realitate, cu imprimanta 3D

Share



Ioan Plămădială este un tânăr antreprenor din Mureș care, la numai 23 de ani, a deschis un bussines din fonduri europene cu imprimare 3D prin intermediul căruia fabrică diverse produse. Proiectul a luat naștere prin programul Start-Up Plus, iar cu ajutorul imprimantei antreprenorul realizează decorațiuni, portofele compacte, lămpi, machete, logo-uri și multe alte produse. De asemenea, imprimanta 3D vine în ajutorul companiilor stomatologice oferind modele dentare.



Produsele se pot găsi pe site-ul https://all3dworks.com/shop/ precum și pe celelalte rețele de socializare disponibile (Facebook https://www.facebook.com/all3dworks/ , Instagram https://www.instagram.com/all3dworks/).

Tehnica de printare 3D este o latură relativ nouă a tehnologiei ce a cunoscut o evoluție importantă în ultimii ani. Ca urmare a interesului și a creșterii cererii pe piață a acestor produse realizate cu ajutorul acestei tehnologii, a devenit din ce în ce mai simplă realizarea unei imprimări 3D cu preț redus.

”Suntem o echipă dinamică ne adaptăm ușor la orice provocare, furnizând servicii de excepție. Punem la dispoziția dumneavoastră aptitudinile noastre în proiectarea/ modelarea 3D, fiind capabili să livrăm un model 3D de calitate pregătit pentru fabricație. De asemenea, oferim și servicii de printare 3D cu ajutorul aparaturii și tehnologiei de ultimă generatie. Ducând produsul dumneavoastră de la idee la realitate”, se precizează pe site-ul proiectului.

Pentru mai multe detalii despre această afacere interesantă am intrat în contact direct cu Ioan Plămădială, tânărul care a pus bazele proiectului.



Reporter: Cum ți-a venit ideea inedită de a începe o astfel de afacere?

Ioan Plămădială: În urmă cu 2 ani am avut ocazia să particip la un Intership în cadrul unei companii de proiectare din domeniul Auto, în Germania. Experiența la care am luat parte s-a dovedit a fi foarte promițătoare, întrucât am fost inițiat în tot ceea ce înseamnă proiectarea și modelarea 3D din acest domeniu, având posibilitatea și de a interacționa prima oară cu o imprimanta 3D. Din dorința de a cunoaște mai multe în ceea privește această tehnologie, la întoarcerea în țară am început să mă documentez serios despre principiile de lucru și despre oportunitățile posibile pentru acest domeniu.

Rep.: Când ai pus bazele proiectului te-ai bucurat încă de atunci de succes?

I.P.: Ne-am bucurat încă de la început de curiozitatea oamenilor și de interesul acestora în ce privește tehnologia 3D. E un lucru încurajator să vedem această reacție pozitivă pentru un domeniu relativ nou în România. Sperăm că prin produsele și serviciile noastre să le menținem interesul la același standard pe tot parcursul activității.

Rep.: Ce fel de produse realizezi cu aceasta tehnologie?

I.P.: Compania noastră oferă mai multe tipuri de produse și servicii. Pentru început, oferim clienților posibilitatea de printare 3D a modelului digital adus chiar de ei. Domeniul nostru de activitate vine în ajutorul companiilor din domeniul stomatologic, oferind și modele dentare de precizie înaltă printate 3D. Acestea privează pacientul de disconfortul creat de amprentarea tradițională. În plus, intervențiile sunt mult mai precise și mult mai scurte ca durată. Astfel, venim produse printate 3D, cu precizie înaltă de până la 25 de microni în vederea realizării modelelor de coroane și punți, ortodontice, modelelor pentru implant și pentru diagnostic sau gutiere. Cu aceeași tehnologie se pot printa 3D cu ceară de turnare produse precum substructuri dentare, contururi de coronae și cadre dentare. De asemenea, prin aceeași tehnică se pot realiza și mulaje pentru turnarea bijuteriilor. Pentru toți cei interesați de lansarea unui produs pe piață, sau pentru toți cei aflați în dificultatea de găsire unui anumit obiect sau produs, echipa noastră oferă serviciul potrivit, astfel prin proiectarea si modelarea 3D cu ajutorul unui software CAD – Computer Aided Design, iar apoi prin tehnologia de printare 3D, noi aducem dorințele și ideile la realitate. Mai mult de atât, oferim posibilitatea de achiziționare a produselor proprii, cu mențiunea că acestea se pot personaliza în funcție de dorințele și preferințele fiecăruia. Pe lânga acestea, oferim și strict proiectare și modelare 3D cu ajutorul unui software.

Rep.: Câtă muncă implică realizarea unui obiect cu aceste tipuri de imprimantă?

I.P.: În funcție de specificul comenzii, de volumul și de dificultatea acestuia, timpul de realizare a obiectului poate varia. Alocăm timpul necesar pentru realizarea fiecărei comenzi astfel încât rezultatul să poată îndeplini pe deplin așteptările clienților.

Rep.: Care a fost cea mai mare provocare?

I.P.: Cea mai mare provocare a fost găsirea celor mai bune aparaturi cu tehnologie de ultimă generație, pentru a acoperi toate nevoile clienților, referitoare la acest domeniu. Având în vedere gama variată de imprimante disponibile pe piață, am fost nevoiți să realizam o cercetare foarte amănunțită pentru a putea găsi aparatura cea mai potrivită pentru nevoile noastre și a viitorilor noștri clienți.

Rep.: Câte persoane sunt implicate în proiect?

I.P.: Deocamdată, echipa noastră este formată din patru persoane, dorind ca în viitor să ne extindem și mai mult.

A consemnat Andreea GONDOR