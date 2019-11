Proiect Erasmus+ la Școala Gimnazială Hodac

Share



Școala Gimnazială Hodac derulează în perioada 1 septembrie 2019 – 30 noiembrie 2020 proiectul Erasmus+ intitulat „Celebrarea Evenimentelor Ecologice de Interes European și Internațional” (Celebration of Ecological Events of European and International Interest). Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene prin Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale. În cadrul proiectului, pe lângă Școala Gimnazială Hodac în calitate de coordonator, participă câte o școală din Grecia, Polonia și Turcia. Coordonatori din partea partenerului român sunt Liliana Monica Fiț, directorul Școlii Gimnaziale Hodac, pentru școala din Hodac, Floarea Todoran, director adjunct, pentru școala din Toaca, profesoarele Alina Loțco, Nicoleta Moisin și Roxana Dan, coordonatorul principal al proiectului fiind profesoara de informatică Emilia Dan, din cadrul Școlii Gimnaziale Hodac.

„Este un proiect Erasmus+ inițiat de către profesoara de informatică Emilia Dan., un proiect pe teme ecologice cu titlul “Celebrarea Evenimentelor Ecologice de Interes European și Internațional”. Școala Gimnazială Hodac este coordonatoarea proiectului, alături de alte trei școli partenere: 4th Gymnasio Polichnis (Grecia), Școala ”Boleslaw Chrobry” din Wasosz (Polonia) și Istanbul Ticaret Odasi Bilim ve Sanat Merkezi (Turcia)”, a declarat Liliana Fiț, directoarea Școlii Gimnaziale Hodac.

Școala Gimnazială Hodac, gazda școlilor partenere

În cadrul proiectului sunt prevăzute o serie de activități cu caracter ecologic printre care EU Green Capital și EU Green Week (mai), EU Natura 2000 Day (21 Mai), World Environment Day (5 iunie), International Marine Environment Day (25 septembrie), The Day of Biodiversity (22 mai), Earth Day (22 aprilie), EU Day of Parks (24 Mai), World Day to Reduce Natural Disasters (8 octombrie). The Forest Month (15 mai – 15 aprilie), The World Day of the Carpathian Mountains (26 septembrie).

„Fiind școală coordonatoare, suntem primii care vom primi în vizită delegațiile celor trei unități de învățământ partenere. Acestea vor sosi la Hodac în data de 24 noiembrie unde vor sta până pe 30 noiembrie. În perioada șederii lor la Hodac vom derula o serie de activități pe tema proiectului. Pe parcursul acestei săptămâni vom derula activități în școala noastră, începând cu ora 8 până la ora 16. În fiecare zi vom avea workshopuri pe teme bine stabilite, dans popular, un workshop pe informatică, un workshop de desen, respectiv crearea de machete cu tematică ecologică, și un workshop denumit de noi Control Panel în care vom face niște panouri de informare asupra unor obiective turistice. Îi vom învăța pe elevi să facă niște panouri informative pentru un obiectiv turistic. Vom avea și excursii, la Sovata, Praid, Târgu-Mureș și zona Reghin. Joi, 28 noiembrie, după masa, vom avea un carnaval unde copiii vor purta costume realizate din materiale ecologice în cadrul atelierului de desen. De asemenea, vineri, 29 noiembrie, vom avea o festivitate de premiere în care vom premia cele mai bune lucrări realizate în cadrul workshopurilor. Cu acest prilej, vom serba în avans și Ziua Națională a României”, a precizat Liliana Fiț, directoarea Școlii Gimnaziale Hodac.

Stoparea fenomenului abandonului școlar

Scopul principal al proiectului îl reprezintă reducerea abandonului școlar pentru elevii cu vârste cuprinse între 12 și 14 ani prin implicarea în activități desfășurate într-un mediu intercultural. De asemenea, proiectul își propune o colaborare mai strânsă între Școala Gimnazială Hodac și cele trei școli partenere. „Este binevenit acest proiect, este un punct în plus pentru Școala Gimnazială Hodac, cu o temă foarte bine aleasă, respectiv reducerea fenomenului abandonului școlar, plus colaborarea cu cele trei școli din străinătate. Sunt de părere că vom avea multe de învățat din aceste mobilități care le vom desfășura pe parcursul acestor luni în care va fi derulat proiectul, atât în cele trei țări, cât și acasă la noi la Hodac. Nu știu dacă vom reuși stoparea acestui fenomen al abandonului școlar, dar sperăm în reducerea lui la noi în școală, pentru că se știe că avem probleme, în special la clasele de gimnaziu, începând cu clasa a VI-a unde avem probeme destul de mari. Tocmai de aceea, acest proiect se adresează exact elevilor din clasele a VI-a, a VII-a și a VIII-a. Sunt elevii cei mai expuși fenomenului de abandon școlar. Trebuie știut că în acest proiect am cooptat nu doar elevi cu o situație deosebită la învățătură și o situație materială bună, am ținut cont să fie și elevi din medii mai defavorizate. Tocmai acesta a fost interesul nostru, să reușim să găsim câțiva elevi care au o situație bună la învățătură, dar cu o situație materială mai dificilă. În acest proiect participă din fiecare țară câte doi profesori și trei elevi, din Polonia avem chiar patru elevi, două profesoare plus directorul școlii care vor fi prezenți la noi la Hodac. Din țara noastră, în acest moment sunt cooptați să participe la mobilități zece elevi. Pe lângă aceștia, în această lună în care suntem gazde, vor participa încă alți 20 de elevi. Astfel, numărul total al elevilor implicați este de 30, de la școlile din Hodac și Toaca”, a subliniat directoarea Școlii Gimnaziale Hodac.