Primarul orașului Sarmașu, Ioan Mocean, a anunțat pe pagina de Facebook a PNL Mureș că a votat pentru o Românie normală.

”Am fost înscris pe lista 1, am primit ștampila 1, am intrat în cabina 1 și am votat… pentru o Românie normală”, a precizat Ioan Mocean.

(Redacția)