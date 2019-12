FOTO: Oaspeții din Polonia, Ucraina și Moldova, întâmpinați cu drag, căldură și bucate alese la Reghin

Share



Manifestările organizate cu prilejul Zilei Naționale a României au debutat la Reghin în cursul serii de sâmbătă, 30 noiembrie, cu o inedită expoziție organizată în cinstea delegațiilor orașelor înfrățite cu municipiul Reghin din Republica Moldova (Ungheni), Polonia (Lubaczów) și Ucraina (Yavoriv). Inițiativa organizării expoziției aparține Primăriei Municipiului Reghin, prin Compartimentul Învățământ Cultură Sport și Centrul de Informare Turistică, la care au răspuns favorabil reprezentanții unităților de învățământ din Reghin, respectiv liceele „Petru Maior”, „Lucian Blaga”, „Ioan Bojor”, gimnaziile „Augustin Maior”, „Florea Bogdan”, „Alexandru Ceușianu” precum și Școala Gimnazială nr. 4 Apalina.

Standuri pline de tradiții și bunătăți culinare

Fiecare dintre școli a fost prezentă cu un stand încărcat de tradiții , începând cu cele culinare, extrem de apreciate de către oaspeții din Moldova, Polonia și Ucraina, dar și cu mărturii ale culturii și tradițiilor românești. „Expoziție a fost organizată pentru a ilustra cât mai original valorile românești, cum altfel decât de Ziua Națională a României, în mod special pentru delegațiile orașelor înfrățite cu municipiul Reghin. Scopul expoziției este tocmai acela de ai ajuta să ne cunoscă mai bine , dar și pentru a împărtăși cu ei atât gustul, mirosul, cât și obiectele tradiționale românești ”, a precizat Simona Bogdan din cadrul Primăriei Reghin.

Maria Precup: „Totul a fost minunat, cu o încărcătură sufletească deosebită”

La rândul său, primarul municipiului Reghin Maria Precup, a subliniat încărcătura sufletească care a stat la baza expoziției, precum și implicarea profesorilor și elevilor în buna ei organizare.„Ca de fiecare data, ne-am pregătit cu toată suflarea pentru a marca cum se cuvine Ziua Națională a României. În acest an am făcut un program mai deosebit ca în alți ani, unul mult mai simplu, dar mai cald, cu mai multă încărcătură sufletească. Am dat ocazia instituțuiilor de învățământ să-și prezinte ideile originele, care m-au șocat pur și simplu, prin produsele care le-au prezentat pentru degustare cât și gândirea lor în a promova și pune în evidență importanța zilei de 1 Decembrie. Este un lucru inedit, mi-am dat seama ce copii talentați avem, la fel și profesorii lor, care s-au implicat cu tot sufletul, la fiecare stand au dus altceva, nimic nu s-a repetat , totul a fost minunat, cu o încărcătură sufletească deosebită. Delegațiile orașelor înfrățite au venit la Reghin încă de vineri, au fost extrem de încântați de ce au văzut”, a precizat primarul Maria Precup.

Felicitări se cuvin organizatorilor, dar și reprezentanților unităților de învățământ din Reghin pentru modul în care s-au prezentat, cu de toate, de la bucate alese, la căldură și ospitalitate.

Liceul Tehnologic „Ioan Bojor”

Profesori: dir. prof. Alexandrina Lupescu, prof. ing. Nicolae Gliga, prof. ing. Nicoleta Pintican, prof. ing. Sorina Paşca. Elevi: Alexandrina Nicoleta Anuşca, Alin Paul Ostaficiuc.

Școala Gimnazială nr. 4 Apalina

Profesori: dir. prof. Cireşica Țigu, prof. Ilyes Marta, prof. Elza Farcaş, prof. Răzvan Bucin. Elevi: Kalanyos Adina și Radui Irina.

Școala Gimnazială „Alexandru Ceuşiuanu”

Profesori: dir. adj. prof. Denes Jozsef, prof. Elena Gabriela Atănăsoaie, prof. Monica Pop, prof. Daniela Friciu, prof. Maria Graur. Elevi: Adriana Matei, Ştefania Cozma, Mario Cotoi, Alexia Rus, Alesia Vlad.

Liceul Tehnologic „Lucian Blaga”

Profesori: dir. prof. Costel Ababei, prof. Natalia Pop, prof. Elena Nădăşan. Elevi: Denisa Averescu, Adelina Jijie, Adriana Brașoveanu, Cosmin Frânc, Leopold Logigan.

Şcoala Gimnazială „Florea Bogdan”

Profesori: prof. Szabo Arthur, prof. Diana Covrig, prof. bibliotecar Lucia Roşca. Eleva Alexia Covrig.

Liceul Tehnologic „Petru Maior”

Profesori: prof. Emilia Ababei, Otilia Matei. Elevi: Carmen Farcaş, Carmen Gliga, Florin Bîndilă.

Școala Gimnazială „Augustin Maior”

Profesori: dir. prof. Cristina Bianca Beldean, prof. Elena Crăciun, prof. Anca Oprea, prof. Klein Nagy Ramona, Klein Ana Maria, Paula Făgărăşan. Elevi: Daniela German, Antoniu Berar, Bogdan Crișan, Zey Mirjam, Barabás Daniel, Farkas Marta Edina, Péter Adrienn.