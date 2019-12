FOTO: Lumea sunetelor, redată pacienților de echipa Centrului de implant cohlear Târgu-Mureș

Share



Lumea fără sunete este o lume fără culoare. De cinci ani de zile echipa Centrului de implant cohlear din cadrul Secției Clinice ORL a Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Târgu-Mureș, condus de Dr. Adriana Neagoș, redă copiilor dar și adulților lumea bogată a sunetelor. Un număr de 59 de implanturi cohleare la 44 de persoane au fost făcute în această perioadă la Târgu-Mureș, în cadrul Programului național de tratament al surdității prin proteze implantabile-implant cohlear și proteze auditive.

Încununarea muncii de cinci ani de zile în cadrul Centrului de implant cohlear a fost marcată prin organizarea Simpozionului ”Auzul este un dar, nu îl ignora”, ce a debutat vineri, 29 noiembrie, cu un eveniment emoționant, prilejuit de întâlnirea cu pacienții care au fost tratați în cadrul acestui Centru prin Programul național. În cadrul evenimentului au fost acordate plachete de onoare conducerii SCJU Târgu-Mureș, conducerii Casei de Asigurări de Sănătate Mureș, care și-a arătat mereu deschiderea pentru buna funcționare a Programului în Centrul din Târgu-Mureș, medicilor și personalului cu care Dr. Adriana Neagoș lucrează zilnic, pentru a oferi în dar auzul copiilor și adulților. Nu în ultimul rând, au fost premiați copiii și adulții, beneficiari ai Centrului din Târgu-Mureș.

”Implantul cohlear mi-a schimbat viața. Când am ajuns aici, cu urechea dreaptă nu auzeam nimic, urechea stângă era protezată auditiv. După operație un an de zile am venit la reglaje, a fost greu, dar acum sunt un om normal”, a recunoscut Claudia Bălan, un pacient în vârstă de 57 de ani.

Pentru părinții copiilor existența acestui Centru și a implantului a însemnat să audă cuvântul mama și tata din gura copilului lor. Și mulți părinți au mulțumit echipei medicale din Târgu-Mureș pentru profesionalism, dăruire și șansa acordată copiilor lor.

”Mulțumiri doamnei doctor pentru profesionalismul cu care a efectuat intervențiile alături de echipa medicală pe care o coordonează. Pe lângă profesionalismul întregului colectiv am rămas impresionat de calmul, dăruirea, bunătatea și promptitudinea de care dau dovadă tinerele asistente care trec asemenea unor albinuțe pe la patul pacienților și care știu să aline orice durere cu zâmbetul pe buze. Pentru mine, Dr. Adriana Neagoș va rămâne medicul care își desăvârșește meseria tratându-și pacienții atent, indiferent de condiția lor socială, etnie sau vârstă cu aceeași dăruire demnă de profesia de medic”, a subliniat tatăl Gabriellei Luka, unul dintre beneficiarii implantului cohlear.

Zeci de implanturi cohleare în 5 ani

Programul național cuprinde implantul cohlear, proteze auditive cu ancoraj osos, proteză auditivă de casă medie, procesor extern de sunet, procesor extern Baha. De toate acestea au putut beneficia pacienții la Centrul de implant cohlear. Din 2014 până în prezent s-au realizat 59 de implanturi cohleare la 44 de pacienți, au fost realizate atât implanturi unilaterale cât și bilaterale. Cel mai mic pacient implantat avea sub un an.

”Teoretic, în țările foarte dezvoltate implantul se face și sub vârsta de 1 an, chiar și în România s-a făcut, și noi am făcut. Însă la noi se ridică și alte mici probleme organizatorice și de aceea se preferă vârsta de 1 an. Noi dorim să scădem vârsta de implantare sub 1 an pentru implantul bilateral dar și secvențial. Cu cât se implantează mai repede cu atât reabilitarea vocală este mai rapidă”, a explicat Dr. Neagoș.

Sesiuni științifice pentru medici

Simpozionul a continuat a doua zi cu sesiuni științifice, dedicate medicilor neonatologi, ORL, pediatri, neurologie pediatrică, medicină de familie, fiind abordate subiecte precum screeningul auditiv, metodologia de diagnostic a hipoacuziilor, tehnici chirurgicale pentru tratamentul surdităţilor, reabilitare auditivă.

”Screeningul se face în maternitate, după care există etapele de diagnostic care trebuie respectate și aici este marea problemă, de aceea rămân foarte mulți copii nediagnosticați, pentru că ei se pierd pe parcurs. Studiile clinice spun că trebuie făcut diagnosticul la o lună de la screening, apoi la 4 luni, 6 luni, 9 luni, după care la 1 an se face implantarea.

Aceste etape urmăresc dezvoltarea căii auditive în decursul perioadei de la naștere și până la vârsta de 1 an. Se pierd pe parcurs copiii în sensul în care ajung în mediul lor familial, nu mai ajung la medicul lor de familie, la medicul specialist. Este importantă educația medicală a cadrelor medicale, pregătirea lor profesională pentru a putea să-i îndrume pe pacienți spre diagnostic, spre implant cohlear, acolo unde este indicat”, a mai spus Dr. Neagoș.

Dacă la început, în cadrul Centrului se făceau 8 implanturi pe an, în anul 2019 s-au efectuat 17 implanturi cohleare.

Arina TOTH