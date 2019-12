Manifestări științifice la UMFST Târgu-Mureș

Share



Cu ocazia Zilelor Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade” din Târgu-Mureș, Centrul Avansat de Cercetări Medicale și Farmaceutice anunță desfășurarea a trei conferințe susținute de prof. Elisa Anamaria Liehn, Associated Professor, Head of Cardiovascular Research Group HeART in IZKF Aachen.

Potrivit Blogului UMFST ”George Emil Palade” din Târgu-Mureș, cele trei evenimente vor avea loc după următorul program: joi, 5 decembrie, între orele 14.00 – 16.00, la Laboratorul de Imunologie al CCAMF – „Role of chemokines and chemokine receptors in ischemia/reperfusion and myocardial infarction”, vineri, 6 decembrie, între intervalele orare 10.00 – 12.00 și 14.00 – 16.00, în sala de curs a CCAMF – „International visibility of research products-ISI-journals” și luni, 9 decembrie, între orele 8.30 – 10.00, în sala de curs a CCAMF – „Morpho-Biomechanical cross-talk in the heart after acute myocardial infarction”.

Participarea se face pe baza de înscriere prealabilă, la numărul de telefon 0265-208.932, între orele 8.00 – 16.00, sau la adresa de e-mail anamaria.fodor@umfst.ro, în limita locurilor disponibile în sala de curs a CCAMF.

(Redacția)