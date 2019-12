ATENȚIE! Numele părintelui Constantin Necula folosit pentru escrocherii pe Facebook!

Share



Un internaut care a făcut mai multe conturi având în denumire ”Constantin Necula” încearcă să adune bani pentru mai multe cauze umanitare, informează jurnaliștii de la www.turnulsfatului.ro.

Recent, individul a solicitat bani pe Facebook în numele unui caz umanitar, respectiv pentru o fetiță în vârstă de 9 ani, care suferă de o boală genetică și care are nevoie de un transplant de plămân. Apelul adevărat pentru ajutarea fetiței a fost lansat la începutul anului 2019 de familia acesteia, iar în prezent fetița se află la tratament, în Italia.

Contactat de jurnaliști, părintele Constantin Necula a afirmat că a sesizat autoritățile în acest caz.

”Eu m-am retras de un an de pe Facebook! Am făcut plângeri, am sesizat organele, e un nenorocit! A făcut 27 de conturi false, șase doar pe numele Necula, dar a făcut și pe numele altor persoane publice. A fost arestat pentru tot felul de infracțiuni, inclusiv pentru înșelăciune prin ”metoda accidentul”. Îi rog pe oameni să verifice înainte de a da curs solicitărilor care apar pe Facebook”, a declarat, pentru Turnul Sfatului, părintele Constantin Necula.

Totodată, și tatăl fetiței a avertizat, tot pe Facebook, că persoana care adună bani pentru cazul social este de fapt un escroc.

”Sunt multe persoane care s-au folosit de identitatea fetiței mele pentru a câștiga bani. S-au făcut conturi false, s-au cerut bani în numele fetiței mele bolnave. Vor fi descoperiți. Și contul de mai jos e fals”, a precizat Vasile Micuțaru.

(Redacția)