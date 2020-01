FOTO: 2019, an bogat în activități pentru ELSA Târgu-Mureș

Share



Echipa The European Law Students Association (ELSA) Târgu-Mureș transmite mulțumiri tuturor partenerilor și susținătorilor activităților desfășurate pe parcursul anului 2019.

Recent, echipa ELSA Târgu-Mureș a remis redacției Zi de Zi un comunicat de presă despre principalele activități desfășurate în anul care tocmai a trecut, document pe care îl prezentăm, integral, în rândurile de mai jos.

National Moot Court Competition

Evenimentul a fost organizat în perioada 29-31 martie 2019, pe tema Dreptului European, la care au participat 6 echipe din 5 centre universitare: UMFST “George Emil Palade” din Târgu-Mureș, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea din București, Universitatea “Titu Maiorescu” din București și Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” din Arad.

Cafenea Juridică

În data de 2 aprilie 2019 am organizat o Cafenea Juridică pe tema Managementul Deșeurilor. Această acțiune face parte din seria evenimentelor organizate la nivel international, denumită International Focus Programme, care are loc în 44 de țări din lume, scopul acesteia fiind colectarea, tratarea și valorificarea de idei inovatoare.

Webinar

În data de 15 mai 2019 am organizat un Webinar pe tema Garantarea Dreptului la Educație în România, eveniment la care am avut drept invitat un Deputat, membru al Comisiei de Educație în Parlamentul României.

Debate – Pro/Contra Brexit

În data de 8 octombrie 2019 am organizat un debate pe tema Brexitului, eveniment la care au răspuns afirmativ invitației de participare domnul avocat Raul Miron, care alături de domnul Flavius Sabău, student în anul II Drept, au format echipa CONTRA, și doamna Lector. Univ. Dr. Andrea Kajcsa, alături de domnul Emanuel Drăgan, student în anul III Drept, constituind echipa PRO.

Moot Court Competition

În data de 11 noiembrie 2019 am organizat un concurs de procese simulate la nivel local pe tema Dreptului Constituțional, în speță fiind vorba de un conflict de natură constituțională. În competiție s-au înscris 3 echipe formate din studenți de anul I și II, juriul fiind constituit din doamna Lector Univ. Dr. Andrea Kajcsa, domnul avocat Raul Miron, doamna Conf. Univ. Dr. Daniela-Cristina Valea și doamna avocat Ramona Coman.

Seminar Național

În perioada 15-16 noiembrie 2019 a fost organizat Seminarul Național pe tema Dreptului la Liberă Exprima în Mediul Online. Printre participanții acestui eveniment s-au numărat studenți din 5 centre universitare: UMFST “George Emil Palade” din Târgu-Mureș, Universitatea “Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea din Craiova și Universitatea din Oradea, programul academic fiind susținut de către invitații nostri, și anume: Decanul Baroului Mureș domnul Galdea Nicolae, Avocat Baroul Mureș domnul Miron Raul, Avocat Baroul București domnul Cruciu Petru, antreprenor domnul Gheorghe Florian și jurnalist Agerpres doamna Matiș Dorina.

Perspective Juridice

În data de 20 noiembrie 2019, în cadrul Colegiului Național “Unirea” din Târgu-Mureș, a avut loc evenimentul “Perspective Juridice”, care a avut drept scop familiarizarea elevilor cu profesiile juridice, astfel fiind prezenți profesioniști din principalele arii de activitate, și anume: Avocat în cadrul Baroului Mureș doamna Sonia Blaj, Judecător în cadrul Judecătoriei Târgu-Mureș – secția penală domnul Dragoș Catrinoiu, Judecător în cadrul Judecătoriei Târgu Mureș – secția civilă doamna Laura Pop și procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu-Mureș domnul Mircea Wechter.

Postuniverstaria

În perioada 25 noiembrie-13 decembrie 2019 am desfășurat programul Postuniversitaria, prin care studenții au avut șansa de a aplica practice noțiunile acumulate de pe urma cursurilor și al seminariilor, fiindu-le oferite stagii de practică la Birouri de Executori Judecătoresc, Societăți de Avocatură, instanțe judecătorești, DIICOT, IPJ Mureș și consilieri locali.

ELSA Month Of Kindness

În perioada 5-15 decembrie 2019 am pornit alături de alte asociații studențești o campanie de donație pentru copiii din cadrul asociației “Sfânta Elisabeta” din Târgu Mureș. Persoanele dornice au putut dona jucării, haine, rechizite, cărți și alimente neperisabile.

”Toate aceste realizări adunate pe parcursul acestui an nu ar fi fost posibile fără ajutorul voluntarilor noștri, cărora le mulțumim pentru că au ales să facă parte din marea familie ELSA pentru a duce mai departe obiectivele și scopul acesteia. De asemena, le suntem recunoscători, pe de o parte juriștilor care au răspuns afirmativ invitației noastre de a participa la evenimente, iar pe de altă parte partenerilor și sponsorilor care au susținut proiectele din punct de vedere financiar, contribuind astfel, alături de noi, la promovarea viziunii ELSA – “A just world in which there is respect for human dignity and cultural diversity.”/”O lume dreaptă în care demnitatea umană și diversitatea culturală sunt respectate.” Vă urăm tuturor sărbători fericite și pline de bucurii, iar anul 2020 să fie unul cel puțin la fel de prosper precum a fost cel ce tocmai se încheie!”, a transmis Maria-Diana Moldovan, președintele ELSA Târgu-Mureș.

