GALERIE FOTO: Târgul BioDorf din Reghin, mai bogat și mai divers

Pe o vreme nu tocmai prietenoasă, câteva grade bune sub nivelul zero al termometrului, s-a derulat cea de a patra ediție a Târgului BioDorf, găzduită duminică, 19 ianuarie de curtea Restaurantului ”Intim” din Reghin. „Spre bucuria noastră, am ajuns la cea de a patra ediție a acestui târg care își propune să promoveze produsele și producătorii locali din Reghin și împrejurimi. Noutatea acestei ediții a fost dată de faptul că numărul furnizorilor de servicii a crescut, cel mai nou venit în familia noastră fiind Centrul de Limbi Străine ”Eureka”, care se implică în ce privește aprofundarea limbilor străine”, a declarat Reichenberger Iringó, organizatorul Târgului BioDorf.

„Eureka” și educația

Una din noutățile celei de a patra ediții a fost prezența Centrului „Eureka”, care a pus la încercare cunoștințele vizitatorilor legate de limbile străine, răsplătite cu premii. „Prezența nostră la Târgul BioDorf poate părea una inedită la prima vedere dar nu e deloc așa. De ce spun acest lucru? Este nevoie să fie promovați și furnizorii de servicii, nu doar producătorii locali. Nu ar fi chiar echitabil să fie prezent doar segmentul de producător, de producție. Dacă stăm să ne gândim la viața de zi cu zi, de foarte multe ori apelăm la servicii. Chiar dacă cumpărăm un produs, acesta trebuie întreținut, trebuie dus la reparat, în cazul în care nu-l putem schimba. Vorbim așadar de un lanț din care nu trebuie să lipsească prestatorii de servicii. Ar fi o idee excelentă ca pe viitor să fie cooptați în astfel de evenimente cât mai mulți furnizorii de servicii. Servicile oferite de noi, de Centrul Eureka, au în vedere educația, respectiv studiul limbilor străine. Am venit la acest târg cu o chestie foarte practică, interactivă, respectiv câteva teste pe diferite nivele de cunoștință, atât pentru limba engleză cât și pentru limba germană. Câștigătorii acestor teste primesc un bilet de tombolă pe baza căruia pot câștiga diferite premii care constau în cărți, dicționare sau ghiduri de conversație”, a declarat Rodica Bândilă, coordonatorul Centrului de Limbi Străine ”Eureka” din Reghin.

Creme din lapte de la ”Desert Dunes”

Pe lângă expozanții vechi, prezenți încă de la prima ediție, de la articole handmade, la brânzeturi premium, microplante, murături sau produse naturiste, au fost și prezențe noi, printre care și cea a brandului ”Desert Dunes”, reprezentat de György Anna. Alături de soțul Ianos, György Anna produce la Maiad, comuna Gălești, șapte tipuri de cremă de lapte condensat, comercializate sub trei ambalaje, materia primă fiind laptele obținut din ferma proprie care însumează un număr de 20 de capete de bovine. Cei prezenți la târg au putut descoperi savoarea cremelor de lapte cu diferite arome, caramel, ciocolată de casă, irish cream, budincă de cacao, natur fără zahăr și ciocolată de casă fără zahăr. „Ne bucurăm să testăm și piața de aici din Reghin. Înainte, vânzarea o făceam online, iar în prezent participăm și la diferite târguri precum cel de la Reghin. Aceste creme se pot consuma atât ca și desert, de sine stătător, cât și sub formă de umplutură pentru clătite, prăjituri sau torturi, în ceai sau chiar cafea. La început, lumea nu se avântă atât de tare spre aceste produse, dar pe parcurs, după ce gustă, încep încet-încet să le adopte. Momentan, capacitatea de producție nu este mare, dar sper să o extind cât de curând. Sunt produse sănătoase, naturale, nu conțin conservanți, ambalate în borcane de diferite mărimi, de 200 de grame, 370 de grame și 720 de grame. Pentru comenzi sau informații suplimentare, cei interesați au la dispoziție numărul de telefon 0749-249.744 sau pagina de Facebook intitulată Creme de lapte/ Tejkrémek”, a precizat György Anna.

Prepelițele lui Holi

Tot la capitolul noi intrați în rândul expozanților BioDorf se numără și Claudiu Holircă din Ideciu de Jos, crescător de prepeliță, cu producție de ouă de prepeliță. „Am această preocupare a creșterii prepelițelor de aproximativ cinci ani. Totul a pornit ca urmare a unei dureri de stomac, în urmă căreia am urmat o cură cu ouă de prepeliță. Văzând beneficiile de după tratament m-am decis, împreună cu familia, să creștem câteva familii de prepeliță pentru consum propriu, iar din surplusul rezultat să încercăm să ajutăm și pe alții. În prezent avem undeva la 200 de prepelițe ouătoare”, a declarat Claudiu Holircă. Valorificarea ouălor de prepeliță se face pe bază de comandă, ouăle sunt livrate solicitantului care primește în plus și câteva din informațiile legate de efectele terapeutice ale ouălor de prepeliță. „Modul de creștere a prepelițelor diferă față de cel înregistrat la celelalte păsări, la găini în special. Prepelițele sunt extrem de gingașe, au nevoie de căldură, au nevoie de liniște, spațiul unde sunt ținute trebuie să fie extrem de bine aerisit. De asemenea, hrana trebuie să fie ”fără virgule”, ce e trecut în rețetă, trebuie să corespundă în mâncarea păsărilor. Oul de prepeliță se remarcă, față de celelalte ouă, prin coeficientul de proteină. Față de oul de găină, cel de prepeliță conține de cinci ori mai mult fosfor, de 7,5 ori mai mult fier. În ce privește vitaminele, valoarea B2 la ouăle de prepeliță este de 15 ori mai mare, respectiv vitamina B1 unde valoarea este de șase ori mai mare. Sunt excelente pentru revitalizarea organismului, pentru orice vârstă. Au un efect extrem de benefic în perioadele postnatale, după intervențiile chirugicale și după radioterapii.De asemenea, se pot face anumite cure cu aceste ouă de prepeliță, termenul recomandat fiind de 25 sau 49 de zile, în funcție de indicațiile nutriționistului sau a medicului specialist”, a declarat Claudiu Holircă. Cei care doresc să achiziționeze ouă de prepeliță din crescătoria lui Claudiu Holircă o pot face sunând la numerele de telefon 0741-258.711 și 0747-386.954, sau direct de la crescătorie, situată în Ideciu de Jos la numărul 235.