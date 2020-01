FOTO: Brandul Herlitz aniversează 30 de ani cu o primă surpriză: programul “Profesori fericiți pentru România”  

Share



Brandul Herlitz aniversează, în acest an, 30 de ani de prezență în România, iar una dintre surprizele pe care compania Herlitz România le-a pregătit pentru a marca trei decenii este că a lansat, în premieră națională, alături de Fundația Transylvania College din Cluj-Napoca și Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Mureș, programul “Profesori fericiți pentru România”. “Este o lansare a unui proiect superb, fericit, vesel, inteligent și care are loc în România, la Târgu Mureș”, a spus Horațiu Nicolau, directorul general al companiei, despre programul pe care Herlitz România îl susține, prin acoperirea costurilor pentru trainingurile profesorilor care vor participa în acest program.

“Pentru că ne pasă”, și-a exprimat scurt, Horațiu Nicolau, directorul general al Herlitz România, motivația de a sprijini programul “Profesori fericiți pentru România”.

“Anul acesta împlinim 30 de ani de prezență a brandului Herlitz în România, motiv pentru care vom avea și alte surprize pentru dvs. Dumnezeu a dat să o cunosc pe doamna Baciu și echipa ei, astfel că pentru prima dată avem ocazia ca prin proiectele noastre să ne adresăm și profesorilor. Dacă, prin produsele noastre și prin activitatea noastră de bază care țintește de la copilașul de grădiniță până la adolescent/student, acum ne face mare plăcere să fim și alături de profesori și prin profesori din nou alături de elevi, prin ceea ce, sper, plăcut vă vom surprinde astăzi. Este o lansare a unui proiect superb, fericit, vesel, inteligent și care are loc în România la Târgu Mureș. Ar trebui să fie un exemplu pentru tot ce înseamnă sistemul de stat, chiar la nivel de miniștri, secretari de stat”, a mai spus directorul general al Herlitz România la lansarea programului.

“În acest moment avem un parteneriat cu Herlitz România de care suntem foarte onorați, pentru că împreună ne uităm înspre educație, ei se uită din punct de vedere al scrisului și suportului pe care îl dau educației, noi ne uităm din punct de vedere al suportului emoțional și comportamental pe care îl putem da profesorilor și elevilor. Proiectul fiind susținut de Herlitz, costurile pentru trainingurile profesorilor sunt acoperite, iar pentru investiție am atras fonduri din străinătate, în continuare facem parteneriate pentru a putea susține aceste programe pentru profesorii și copiii noștri”, a punctat, de asemenea, Simona Baciu, fondatoarea Transylvania College și inițiatoarea programului.

De unde a plecat

Profesorii se află într-un top 3 al profesiilor celor mai stresante, alături de medici și asistent medicale, conform unui studiu realizat în Statele Unite ale Americii. Potrivit rezultatelor studiului, realizat pe un eșantion de 30.000 de profesori, 46% dintre profesori resimt stresul foarte puternic și sunt, la sfârșitul zilei, extenuați emoțional și fizic. În România nu există încă un asemenea studiu, dar reprezentanții Transylvania College, inițiatorul programului “Profesori fericiți pentru România”, intenționează să propună realizarea unui asemenea studiu universitarilor.

Dacă meseria de dascăl este una stresantă, e una aleasă din vocație, din pasiune, consideră Simona Baciu, fondatoarea Transylvania College, care a completat: “dar, de multe ori nu găsesc resursele emoționale pe care le pot folosi pentru a se ajuta pe ei și să îi ajute pe elevii lor”.

Una dintre soluțiile pentru a depăși acest impas emoțional vine din partea neuroștiințelor.

“Starea de bine, impactul stresului asupra elevului are, de asemenea, un impact uriaș asupra profesorului, deci profesorul prin modul în care predă, prin relațiile pe care le leagă, ajută la motivația elevului de a învăța”, a explicat aceasta la lansarea programului, care i-a implicat activ pe inspectorii școlari mureșeni, directorii de școli și profesorii care au participat la lansarea programului.

Dacă stresul pozitiv are o influență bună asupra profesorilor, cel negativ afectează memoria, autonomia, puterea de decizie a acestora și se reflectă și asupra elevilor, pentru că îi demotivează.

“Când nivelul stresului scade, profesorii devin mulțumiți, au o putere mai mare de a motiva elevii și crește succesul”, a explicat inițiatoarea programului.

Neuroștiințele, cum aminteam deja, oferă tehnici de control și autocontrol pentru ca profesorii să atingă acea stare de bine, să își reducă nivelul de stres și să aibă acel impact pozitiv asupra elevilor.

“Propunerea noastră se bazează pe neuroștiințe, ceea ce înseamnă studiul creierului și al sistemului nervos, cu ajutorul tehnologiei, pe mai multe nivele, de la fenomenele psihologice mari, adică frustrare, depresie, anxietate, burnout, până la construcții biologice microscopice, asta înseamnă că atunci când ești supărat, furios, aceste lucruri se văd pe tine – te înroșești, pupilele se dilată, nu mai respiri normal, nu mai ai oxigenul de care ai nevoie și trebuie să faci ceva pentru că altfel corpul și mintea ta intră într-o stare de alertă. În neuroștiință învățăm cum să modelăm comportamentul și cum acest lucru se regăsește în creierul nostru”, a punctat Simona Baciu.

Ce tehnici sunt utilizate

Tehnicile utilizate și care vor fi predate în trainingurile pentru profesorii mureșeni sunt reflecția, conectarea la respirația noastră, dacă e să amintim două dintre acestea.

“În momentul în care noi predăm în permanență și elevii aleargă de la o clasă la alta, creierul nostru este supus unei presiuni pe care o resimțim cu toții. În momentul în care noi ne oprim și pentru un minut sau pentru câteva secunde îi dăm voie creierului să facă un proces normal de selecție și de gândire. Reflecția poate să fie de două tipuri, reflecție poate să fie de pauză, stai și te gândești la anumite întrebări, ce am învățat astăzi, cum mă ajută ceea ce am învățat astăzi, ce nu am înțeles astăzi, copilul merge în următoarea etapă a programului lui mult mai liniștit și înțelege, sau reflecție activă în care, la sfârșitul orei, profesorul lansează un set de întrebări prin care elevii își autoanalizează cunoștințele pe care le-au deprins în cadrul orei și, de asemenea, au o autonomie de a putea să decidă și să spună: acest lucru l-am înțeles, pe acesta nu l-am înțeles și să intre într-o relație sănătoasă cu profesorii”, a explicat Simona Baciu.

Apoi, respirăm de când am venit în lume și până ne vom da ultima suflare, însă respirăm sacadat și scurt atunci când ne cuprinde stresul. Ce putem face este să ne conectăm la respirația noastră.

“În momentul în care stresul ne cuprinde, respirația noastră devine foarte scurtă și sacadată, nu mai putem să gândim foarte repede și foarte ușor, deciziile pe care le luăm de multe ori nu sunt cele care ne ajută să fim eficienți în sala de clasă. Pauzele acestea de a te reconecta atât tu cât și elevii tăi la respirația ta au demonstrat neuroștiințific că pot să aducă un progres în ceea ce înseamnă învățarea, predarea și eficientizarea claselor”, consideră inițiatoarea programului.

În ce constă programul

Transylvania College, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Mureș și susținut de Herlitz România au lansat o invitație deschisă școlilor din județul Mureș de a înțelege că în secolul 21, educația trebuie să se schimbe, iar propunerea lor constă în programul “Profesori fericiți pentru România”, bazat pe o îndelungă experiență și practică.

Programul a fost conceput în urmă cu 10 ani în Statele Unite ale Americii, cu profesori specialiști de acolo – Daniel Shapiro, Susan Shapiro, Mariola Rosser și Simona Baciu, și are la bază mii de ore de cercetare care se regăsesc într-o carte, un manual de training – The Teacher Within – difuzat în 25 de țări. Programul introduce metoda A.R.A.T. care construiește, potrivit trainerilor, fundația unei culturi prospere în școală care începe cu mentalitatea deschisă și flexibilă a profesorului dornic să învețe să își recapete și să își păstreze starea de bine, astfel încât să aibă capacitatea să își susțină elevii prin tehnici proactive pentru succes școlar și sănătate comportamentală.

“Primul efect pe care ni-l dorim este ca atunci când deschizi ușa să te gândești că prezența ta contează și așa cum intri tu în sala de clasă, vor fi elevii tăi în timpul orei. Imaginați-vă scenariul în care profesorul intră trist și supărat cum sunt elevii. Dar dacă el deschide sala de clasă cu un zâmbet, exact ce ați spus, acel zâmbet se va regăsi la elevi. Și chiar dacă orele sunt uneori dificile și comportamentul așteptat nu este cel pe care îl primim, faptul că noi intrăm cu o mentalitate flexibilă și deschisă, că suntem prezenți acolo și că ne uităm în ochii copiilor ca să găsim acea sclipire de interes și curiozitate este un lucru fantastic. Schimbarea durează, dar fiecare o putem face”, a declarat Simona Baciu, fondatoarea Transylvania College.

Lansat în premieră în județul Mureș, programul “Profesori fericiți pentru România” va consta în cinci traininguri care au două componente: o componentă de pregătire, de informare și de experiență pentru profesori de a învăța aceste tehnici noi, moderne, bazate pe neuroștiințe, și aplicarea acestora în plan individual sau în echipă cu colegii și, de asemenea, reflectarea acestora în sala de clasă.

“Dacă vrei să ai o școală frumoasă, prietenoasă, în primul rând trebuie să ai profesori fericiți și atunci acest proiect este dedicat în primul rând profesorilor.

Școala, din nefericire, în acest moment este dominată de incertitudine, de foarte multă ignoranță pe alocuri și de undeva trebuie pornit. Ne bucurăm tare mult că doamna Baciu deschide și promovează acest proiect la Târgu Mureș.

Eu constat că acum avem o problemă, că nu toți profesorii sunt fericiți. Poate cea mai gravă problemă este neîncrederea părinților în sistemul educațional”, a declarat Ioan Macarie – inspector școlar pe învățământ profesional și alternative educaționale, coordonatorul acestui proiect, despre implicarea ISJ Mureș în program.

Inițiatorii și-au propus ca acest program să fie multiplicat la nivel național.

“Vrem să fie un program național, ne aliniem cu colegii noștri din celelalte școli, învățăm din expertiza lor, ascultăm nevoile, nu este un program care te duce la A la Z, este o invitație de a experimenta educația într-un mod conștient, a crea o sală de clasă conștientă în care totul contează”, a afirmat Simona Baciu.

În proiect vor fi angrenați 150 de profesori şi 30 de directori de şcoli pe parcursul următoarelor 5 luni.

Ligia VORO