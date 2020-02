Activitatea Guvernului Orban, apreciată de liberalii din Mureș

Share



Președintele PNL Târgu-Mureș, consilierul județean Ervin Molnar a declarat vineri, 7 februarie, că moțiunea de cenzură împotriva Guvernului adoptată miercuri, 5 februarie, de ”o majoritate toxică și retrogradă” din Parlamentul României, a adus țara ”într-un moment de instabilitate”.

”O majoritate toxică și retrogradă din Parlament a demis Guvernul pentru a împiedica adoptarea proiectului privind alegerea primarilor în două tururi pe care Guvernul și-a asumat răspunderea. Parlamentul arată că acționează împotriva voinței poporului roman, pentru că peste 80% dintre români cer ca alegerea primarilor să se efectueze în două tururi, astfel încât cel care conduce comunitatea locală să îi reprezinte cu adevărat pe toți cetățenii”, a afirmat, într-o conferință de presă, Ervin Molnar.

Potrivit liderului PNL Târgu-Mureș, care îndeplinește și funcția de prim-vicepreședinte al PNL Mureș, ”motivele pentru care este demis Guvernul puteau fi ridicate în fața Curții Constituționale, nefiind necesară depunerea unei moțiuni de cenzură, iar astfel Curtea Constituțională putea tranșa această problemă în cazul în care existau probleme de constituționalitate.”

Cele 25 de Ordonanțe de Urgență, ”în beneficiul românilor”

Totodată, Ervin Molnar a precizat că moțiunea de cenzură a venit după trei luni de guvernare a PNL în care liberalii s-au pus în fața ”dezastrului pe care PSD-iștii l-au lăsat”.

”Am redus numărul de ministere la 16 și am ”depesedizat” toate instituțiile statului. Am adus bugetul țării la un echilibru, astfel încât să poată fi plătite toate pensiile și salariile. Am corectat odioasa Ordonanță 114 și am reușit eliminarea prevederilor nocive din această Ordonanță, care au pus în pericol funcționarea fondurilor private de pensii”, a enumerat liderul liberalilor din Târgu-Mureș câteva din realizările Guvernului Orban.

În aceeași conferință de presă, președintele PNL Târgu-Mureș a explicat că cele 25 de Ordonanțe de Urgență adoptate în ultima ședință de Guvern au fost ”într-adevăr într-un număr mare adoptate tocmai pentru că premierul Ludovic Orban a vrut să se asigure că în cazul în care în ziua de miercuri moțiunea va fi adoptată, instituțiile statului nu vor fi blocate.”

”Nu au fost adoptate noaptea ca hoții pentru a scăpa infractorii din pușcării, ci pentru a veni în beneficiul românilor”, a mai punctat Ervin Molnar.

Raport de activitate al Guvernului Orban

De asemenea, Biroul de presă al PNL Târgu-Mureș a pus la dispoziția mass media și un raport de activitate al Guvernului Orban, document pe care îl redăm, integral, în rândurile de mai jos:

”RAPORT AL ACTIVITĂȚII GUVERNULUI PNL LA 3 LUNI DE ZILE

DESFIINȚAREA OUG 114

Am desființat monstruoasa OUG 114, rodul minților ticăloase din PSD, gândită de tripleta Dragnea-Vâlcov-Teodorovici împotriva economiei private.

PRINCIPALELE PREVEDERI CARE SUNT ÎN VIGOARE DUPĂ DESFIINȚAREA OUG 114:

#Eliminarea prevederilor care au pus în pericol funcționarea fondurile private de pensii și banii participanților la Pilonul 2 de pensii.

#Abrogarea taxei de 2% pe cifra de afaceri a companiilor din sectorul energetic care a dus la creșterea prețurilor pentru energie și utilități.

#Liberalizarea pieței de energie prin eliminarea treptată a prețului fix de vânzare la producători care a avantajat importurile de gaze și energie electrică.

#Desființarea taxei pe activele bancare care a dus la creșterea costurilor de creditare și a ratelor bancare.

#Desființarea schemei fictive de finanțare fără resurse bugetare din Fondul de Dezvoltare și Investiții.

#Plafonarea indemnizațiilor pentru demnitari și a sporurilor din sectorul public la nivelul lunii decembrie din 2019.

#Plata activităților desfășurate de militari și polițiști în zilele libere sau de sărbătorile legale și a alocației pentru drepturile de hrană.

#Încetarea detașărilor din sectorul privat în sectorul public prin care erau evitate concursurile de ocupare a unor funcții publice.

#Înghețarea punctului de amendă la nivelul anului 2019, la 145 lei.

#Suspendarea pensiilor speciale pentru primari în 2020.

FISCALITATE. REDUCERI DE TAXE ȘI IMPOZITE

Am eliminat supraacciza la carburanți, ceea ce a dus la o scădere semnificativă a prețului combustibilului la pompă.

Am eliminat supraimpozitarea contractelor part-time.

FINANȚE PUBLICE

Am modificat Codul de Procedură Fiscală în vederea simplificării procedurilor de administrare ale creanțelor fiscale. Astfel, popririle bancare vor fi ridicate de către organele fiscale în timp real.

Am prorogat termenul de depunere, până pe 25 mai, pentru declarația unică de venit și pentru cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat.

Reorganizăm ANAF: sunt eliminate 150 de posturi de conducere și aproximativ 2000 de posturi din structură. A fost înființat un departament de statistică în cadrul căruia vor fi realizate analize de risc prin platformă de tip big data. Acest nou departament va procesa și analiza fluxuri de date cu volum mare pentru analiza de risc.

Am demarat procesul de informatizare al ANAF prin programul SAF-T (Fișier Standard Internațional de Audit), un tip de fișier folosit de administrațiile fiscale moderne în comunicarea cu operatorii economici.

Am introdus ordinul de plată multiplic electronic care va fi utilizat de instituțiile publice pentru efectuarea de plăți din conturile deschise la unitățile trezoreriei statului.

Am dispus un control economico-financiar la Primăria Municipiului București.

Am asigurat sumele de plată pentru concediile medicale, restante de la începutul anului 2019.

Am rambursat sumele de TVA , restante de la începutul anului 2019, către companiile care îndeplineau condițiile.

FONDURI EUROPENE

Am evitat dezangajarea pe programele derulate POR, POCA și Cooperare Teritorială. La începutul acestui an, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a aprobat supracontractarea proiectelor aflate în lista de rezervă a Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020 pentru axele prioritare 3,4, 10 și 13. Prin această măsură, POR va deveni în perioada următoare, principalul finanțator al nevoilor de dezvoltare a comunităților locale.

Scoatem la licitație în 2020 prin Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, 510 unități administrativ-teritoriale, care vor fi cadastrate integral din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023.

Persoanele defavorizate vor primi pe parcursul anului 2020 peste 4,7 milioane de pachete cu produse de igienă personală și produse de îngrijire a locuinței. Valoarea proiectului este de 141,2 milioane de lei, alocați din Fondul european de ajutor pentru persoanele defavorizate.

Fonduri duble pentru mediul de afaceri. Bugetul alocat mediului de afaceri crește de la 1,5 miliarde de euro la 3 miliarde de euro.

Pregătim patru proiecte strategice de cercetare din fonduri europene, în urma consultării comunității oamenilor de știință:

Obținerea vaccinului tetravalent (cu patru tulpini) la Institutul Cantacuzino.

Înființarea unui institut de cercetare pe medicină genetică.

Înființarea unui institute de inteligență artificială pentru zona de robotică, automatizări industrial și IT.

Înființarea unui institut pentru tehnologiile viitorului (nanotehnologii, microelectronică, fotonică, material și tehnologii de fabricație avansate).

Am reglementat posibilitatea supracontractării în cazul proiectelor majore. Se pun astfel bazele creării unui portofoliu de proiecte de infrastructură pentru viitoarea perioadă de programare 2021-2027 care să contribuie la dezvoltarea României.

Am eliminat riscul dezangajării ce părea iminent în ultimele două luni din 2019 pentru toate programele operaționale. Valoarea declarațiilor de cheltuieli care au fost transmise Ministerului Finanțelor Publice la sfârșitul anului 2019 au fost de 1,02 miliarde de euro. Cu alte cuvinte, România nu doar că NU a pierdut fonduri europene în 2019, dar a depășit cu peste 467 milioane de euro ținta de dezangajare pentru Programele finanțate din Politica de coeziune și pentru Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate.

Am aprobat ordonanța de urgență pentru finanțarea din fonduri europene a proiectelor de realizare a rețelelor de distribuție a gazelor naturale. Am alocat un buget de aproximativ 500 milioane de Euro din fonduri europene, din exercițiul financiar actual și din următorul pachet financiar, pentru înființarea de rețele noi de distribuție a gazelor naturale în localitățile din România.

Am aprobat prin ordonanță de urgență descentralizarea Programului Operațional Regional. Este un angajament asumat prin programul de guvernare și pe care autoritățile locale îl așteaptă de mai mult de 10 ani. Organismele intermediare de management ale Programului Operațional Regional se vor transforma în Autorități de Management pentru următorul exercițiu financiar 2021- 2027.

Am aprobat prin ordonanță de urgență modificarea Legii achizițiilor publice. Sunt prevederi necesare și urgente pentru deblocarea proiectelor de lucrări publice întârziate din cauza procedurilor greoaie de achiziții publice și a numeroaselor contestații. Se înființează completuri specializate de judecată a contestațiilor pentru urgentarea achizițiilor publice.

LUCRĂRI PUBLICE ȘI DEZVOLTARE

Începe reabilitarea Cazinoului Constanța. Lucrările vor demara în această primăvară și se vor derula prin Compania Națională de Investiții.

Am semnat contractul de finanțare pentru Spitalul Regional Iași, primul din zona Moldovei. Valoarea totală a proiectului este de 500.805 de mii de euro, suma urmând să acopere toate cheltuielile aferente proiectării, construcției, dotării și operaționalizării spitalului. Prin acest contract se asigură finanțarea primei faze de dezvoltare a proiectului prin POR 2014-2020.

Am plătit facturile proiectelor derulate prin PNDL, finalizate și verificate. Nu am decontat lucrările de la proiectele cu nereguli, iar acestea au fost transmise organelor de anchetă spre cercetare.

ADMINISTRAȚIE MAI SUPLĂ

Am restructurat Guvernul, reducând de la 26 la 16 numărul ministerelor.

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a fost reorganizat, iar din totalul de 424 de posturi existente inițial, au fost păstrate 323. Prin această măsură, economisim anual aproape 9 milioane de lei la bugetul cheltuielilor de personal.

Am comasat Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități și Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, reducând astfel cheltuielile de personal cu 838.000 de lei/an prin reducerea numărului de posturi de conducere. Măsura de comasare elimină barierele instituționale și impune o nouă viziune asupra unei problematici complexe ce propune urmărirea coerentă a parcursului unei persoane cu dizabilități.

Reorganizăm Inspecția Muncii pentru eficientizarea instituției și prevenirea practicii de “controale cu dedicație”.

DEBIROCRATIZARE

Lucrăm la nivelul mai multor ministere pentru debirocratizarea activității și pentru simplificare administrativă.

Primele rezultate se văd deja: La Ministerul Lucrărilor, Dezvoltării și Administrației a fost implementat Registrul electronic prin care traseul documentelor depuse să poată fi urmărit online.

Am înființat Comisia de Acord Unic pentru ca cetățeanul să nu mai umble cu teancul de hârtii pe la ghișee. Comisia funcționează deja în anumite municipii .

Toate instituțiile care efectuează plata beneficiilor sociale vor avea acces la Revisal. Măsura se vine să simplifice proceduri și servicii pentru cetățeni, iar aceștia să nu mai fie nevoiți să facă mai multe drumuri pentru a rezolva o singură problemă.

Am lansat site-ul http://servicii.mmuncii.gov.ro/ , primul inventar al tuturor celor 180 de servicii publice și beneficii furnizate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și de instituțiile aflate în subordinea sa. Cetațenii pot acum să trimită propuneri de simplificare a procedurilor și formularelor, astfel încât în termen de o lună să poată fi adoptate primele măsuri de simplificare.

MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ

Guvernul Orban asigură drepturile sociale ale românilor, dar și respectarea banilor publici. Am crescut salarii, iar majorările pensiilor sunt prevăzute în bugetul pe anul 2020.

Am majorat salariul minim brut cu 7,2% începând cu 1 ianuarie 2020 (de la 2.080 de lei la 2.230 de lei). În plus, este pentru prima data când Ministerul Muncii a realizat un studiu care să stea la baza deciziei de majorare a salariului minim brut.

Am scăzut numărul dosarelor de recalculare a pensiilor care înregistrează întârzieri de aproape 5 ori față de luna noiembrie 2019. Astfel, numărul a scăzut de la 14.452 de dosare întârziate la aproximativ 3.000.

Am dispus modificarea Convențiilor dintre bănci și Casa Națională de Pensii Publice pentru ca banii să ajungă mai repede la pensionari.

Casele de Pensii mai prietenoase. Toate casele locale de pensii din București vor fi reamenajate după modelul spațiilor de relaționare din bănci. Pensionarii vor sta față în față la masă cu angajații Casei, nu în picioare și cu capul plecat într-un geam la ghișeu.

EDUCAȚIE

Am debirocratizat activitatea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. Am eliminat sau simplificat rapoarte/portofolii pe care le au de completat cadrele didactice, degrevând astfel profesorii de sarcinile administrative care le ocupau din timpul pentru pregătirea actului didactic.

Am modificat ordinul de ministru privind admiterea în învățământul liceal și profesional de stat în sensul eliminării elementelor de discriminare a elevilor care nu au obținut media de admitere minimum 5 și cărora li se limita accesul la învățământul liceal.

Am prorogat cu patru ani evaluarea transdisciplinară de la finalul gimnaziului pentru elevii care în anul curent sunt în clasa a VII-a, asigurând astfel o evaluare echitabilă pentru elevi.

Am demarat licitația de manuale pentru elevii care vor fi în clasa a VIII-a în anul școlar 2020-2021, astfel încât să nu mai existe sincope în acest sens.

Am elaborat norme metodologice de aplicare a legii privind violența psihologică – bullying, promulgată recent de președintele României. România este pe locul al treilea la nivel european în privința bullyingului, potrivit ultimelor statistici ale Organizației Mondiale a Sănătății.

Am rezolvat problema transportului școlar. Elevii vor circula gratuit începând cu anul școlar 2020-2021 pe baza carnetului de elev, vizat de unitatea școlară. Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență prin care se elimină sintagma “abonament” de transport, prevăzută inițial în legea declarată neconstituțională de CCR.

Triplăm numărul școlilor care vor beneficia de programul-pilot “Masă la școală”. Ministerul Educației a extins programul de alimentație diversificată de la 50 la 150 de școli, iar numărul elevilor care vor beneficia de o masă caldă sau de un pachet alimentar va fi de peste 65.000.

În vederea creșterii profesionalismului managementului educational, am elaborat metodologia de concurs pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlari și de director al casei corpului didactic.

SĂNĂTATE

Am aprobat ordonanța de urgență pentru decontarea intervențiilor medicale din programele de Sănătate în aceleași condiții din sistemul sanitar public pentru pacienții care aleg servicii medicale private. Salvăm viața pacienților aflați în situație critică de infarct miocardic sau atac cerebral care vor putea să apeleze la servicii medicale în același regim de decontare din programele naționale de sănătate atât în spitale publice cât și spitalele private. Am eliminat coplata și contribuțiile personale pentru serviciile medicale atât la stat cât și la privat introduse de guvernarea PSD prin OUG 27/2019 și am prorogat termenul aplicarea aceste prevederi până în aprilie 2021.

Am demarat licitația pentru construcția Spitalului Regional Cluj.

Am lansat proiectul pilot pentru pacienții cu Tuberculoză care vor putea fi tratați și în sistem ambulatoriu. Proiectul va fi derulat în București, în perioada ianuarie-decembrie 2020 și face parte dintr-un proiect mai amplu ”Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România”, finanțat de către Fondul Global de Luptă împotriva Tuberculozei și Malariei pe care MS îl derulează timp de 3 ani, în perioada 2018-2021.

Am demarat reorganizarea și modernizarea sistemului national de transfuzie sanguină.

Am reluat vaccinarea gratuită anti HPV pentru fetele între 11 și 14 ani. Ministerul Sănătății a distribuit în teritoriu primele 20.000 de doze de vaccin care se va face începând din această lună în cabinetele medicilor de familie.

Am suplimentat dozele de vaccine gripal în cadrul campaniei de vaccinare gratuită a persoanelor cu risc ridicat de îmbolnăvire. Ministerul Sănătății a achiziționat 35.000 de doze de vaccin gripal suplimentare care vor ajunge la direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București.

Am aprobat ordonanța de urgență pentru pregătirea stocurilor de rezervă în situații de epidemii și pregătirea României pentru prevenirea infecțiilor cu coronavirus. Asigurăm astfel fondurile necesare de 220 milioane lei pentru achiziția de echipamente și materiale necesare în regim de urgență.

Pentru prima dată în ultimii 30 de ani am promovat o soluție concretă care să încurajeze medicii să rămână în țară. Am introdus posibilitatea medicilor stagiari să facă rezidențiatul și în alte spitale decât în centrele universitare, fie că sunt publice sau private.

TRANSPORTURI, INFRASTRUCTURĂ ȘI COMUNICAȚII

Am semnat ordinele pentru începerea lucrărilor pe întreg tronsonul 2 al Drumului Expres Craiova-Pitești, aproximativ 40 de km, în care sunt cuprinse și variantele de ocolire ale localităților Balș și Slatina. Obiectiv atins, prevăzut în programul de guvernare.

Am transmis către Comisia Europeană contracte de finanțare în valoare de 160 de milioane de euro în cadrul POIM 2014-2020 (ex. proiecte: VO Bacău, reabilitarea structurilor de cale ferată ce aparțin de Regionala Cluj, amenajarea punctului international de trecere a frontierei de stat româno-ucrainiene în regim de bac între localitățile Isaccea-Orilovka).

Am inițiat demersurile pentru asigurarea finanțării europene pentru Autostrada Sibiu-Pitești.

Au fost eliminate barierele birocratice pentru realizarea legăturii feroviare Gara de Nord-Aeroportul Otopeni. A fost semnată autorizația de construire pentru executarea lucrărilor de construire “Etapa a II-a: relocare utilități” km 17+300 – km 18-600.

A fost emisă autorizația de construire pentru reabilitarea și refuncționalizarea Aeroportului Internațional Băneasa-Aurel Vlaicu.

Am înființat și operaționalizat Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Am demarat procedurile pentru eficientizarea companiilor Tarom și CFR Marfă.

Am numit manageri profesioniști în acord cu principiile guvernanței corporatiste (Metrorex, CFR Marfă, CFR Călători, CNAB).

ECONOMIE ȘI ENERGIE

Am aprobat acordarea ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara – S.A pentru anul 2019 (372 mii de lei) și pentru cele din cadrul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului S.A pentru anul 2019 (58 628 mii lei). Guvernul anterior a tărăgănat adoptarea acestei hotărâri, iar situația trebuia rezolvată urgent.

Am asigurat necesarul de rezerve energetice pentru trecerea cu bine a sezonului rece 2019-2020.

Scoatem la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, atribuite României la nivelul UE și instituim schema de ajutor de stat privind întreprinderile din sectoarele și subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice.

Am luat măsuri de sprijinire (1,2 miliarde de lei) a Complexului Energetic Oltenia pentru achiziționarea certificatelor de carbon pe anul 2019.

Au intrat în implementare trei proiecte investiționale în domeniile aeronautică, agricultură și producția de electrocasnice. Valoare totală: 440 milioane de euro. Total locuri de muncă generate: până la 3.250.

Am deblocat plățile (300 milioane de lei) pentru beneficiarii Start Up Nation 2018-2019 ale căror deconturi au fost aprobate și neplătite de Guvernul anterior.

Am realizat mai multe demersuri în vederea vânzării unui pachet de 10% acțiuni nou emise la Hidroelectrica S.A prin majorare de capital de stat.

Elaborăm strategiile de ecoturism și turism balnear.

Am aprobat prin ordonanță de urgență modificarea Legii petrolului pentru reglementarea situației în care derularea unor acorduri petroliere reprezintă o amenințare la siguranța națională și punerea în acord a legislației naționale cu directivele europene în acest sens.

AGRICULTURĂ

Am făcut plăți pentru beneficiari de peste 1,4 miliarde de euro, din Fondul European de Garantare Agricolă –FEGA și Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală – FEADR (+cofinanțare de la bugetul de stat). Este cea mai mare sumă autorizată la plată în această perioadă, comparativ cu anii anteriori.

Am încasat 1,024 miliarde de euro în data de 7 ianuarie 2020 de la Comisia Europeană, suma reprezentând plățile efectuate în avans fermierilor pentru Campania 2019 și pentru Măsuri de piață, comerț exterior și promovarea produselor agricole.

Plățile efectuate de către APIA în luna decembrie 2019 în valoare de 525.314.181 euro vor fi rambursate României în data de 5 februarie 2020.

Sprijinim fermierii, iar în acest sens, APIA a demarat autorizarea la plată a ajutoarelor naționale tranzitorii cu două luni mai devreme față de campania anterioară.

Am lansat noi măsuri în cadrul PNDR 2014-2020. Am propus realocarea de fonduri de la măsurile mai slab accesate către următoarele submăsuri:

sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri – ALOCARE de 42.681.019 euro. Sesiunea de depunere va fi lansată în luna aprilie a.c.

sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole – ALOCARE de 6.896.879 euro.

Sesiunea de depunere va fi lansată în luna aprilie a.c.

investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii agricole și silvice, componenta “irigații” – ALOCARE de 43.222.547 euro.

Sesiunea de depunere va fi lansată în perioada martie-aprilie a.c.

MEDIU, APE ȘI PĂDURI

Pădurea Băneasa NU va mai fi exploatată forestier. Întreaga suprafață deținută de statul român (aprox. 400 de ha) va fi încadrată legal din pădure de producție în pădure parc. Schimbarea de categorie va interzice exploatarea forestieră a pădurii.

Toate pădurile din jurul Bucureștiului vor avea regimul juridic schimbat din luna martie și vor face parte din zona de protecție, ceea ce înseamnă că este interzisă tăierea lemnului în scop economic.

Am aprobat introducerea în Catalogul Pădurilor Virgine a 1100 de hectare în care vor fi interzise activitățile de exploatare forestieră.

Pădurile din România vor fi monitorizate din satelit. În sistemul de trasabilitate a lemnului (SUMAL) va fi integrat și sistemul de alerte satelitare. Astfel, vom avea la dispoziție cel mai performant sistem de prindere a hoților de păduri.

Pregătim cea mai mare campanie de împădurire din România. 53 de milioane de puieți vor fi plantați în cadrul acestei campanii.

În privința calității aerului din România, am făcut public numărul de depășiri întregistrate de Primăria Capitalei, de municipiile Iași și Brașov, trei orașe cu risc de amenzi europene pentru calitatea proastă a aerului. Primăriilor li s-au solicitat studii de impact ale pulberilor periculoase asupra sănătății populației.

Pregătim măsuri preventive în alte zece localități din România cu depășiri ale pulberilor periculoase.

Am schimbat conducerea Gărzii Naționale de Mediu pentru ineficiența acestei instituții: zero amenzi de peste 5 ani pentru municipalitățile în prag de infringement pentru calitatea aerului și zeci de mii de sesizări rămase nerezolvate.

Am deblocat programul Casa Verde – sisteme fotovoltaice. A început evaluarea dosarelor depuse de români. S-a reluat și finalizat procesul de depunere a documentelor, după ce Guvernul anterior l-a blocat. 26.000 de români vor deveni prosumatori, după instalarea sistemelor fotovoltaice în propriile locuințe.

Am decis creșterea numărului de beneficiari ai programului Rabla Clasic la 60.000 de români. Ne propunem ca pentru 2020 să creștem numărul de vouchere pe care le acordăm prin Rabla Clasic și Rabla Plus.

Am diversificat rețeaua de încărcare a mașinilor electrice cu alte 28 de puncte de încărcare. Acestea vor fi instalate în Giurgiu, Reșița și Satu Mare. Este vorba de o finanțare totală de peste 2,6 milioane de lei din Fondul pentru Mediu.

AFACERI INTERNE

Am inițiat proiectul de lege pentru alegerea primarilor în două tururi pe care Guvernul Orban și-a angajat răspunderea în Parlament. Executivul PNL a transpus voința cetățenilor în lege și și-a pus mandatul pe masă pentru îndeplinirea acestui obiectiv asumat. Două tururi de scrutin pentru primari înseamnă mai multă democrație și mai multă legitimitate pentru cel ales. În plus, proiectul prevede reducerea vechimii minime necesare pentru flotanții care vor să-și exercite dreptul de vot la 60 de zile, măsură care previne reducerea fenomenului de turism electoral.

Am reglementat cadrul legislativ pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate prin ajustarea termenelor în procedurile electorale. Ordonanța de urgență a Guvernului Orban vine să acopere un vid legislativ pentru situația în care se ajunge la dizolvarea Parlamentului. Executivul vrea să se asigure că pot fi organizate alegeri în orice situație fără impedimente. Actul normativ facilitează exercitarea dreptului de vot pentru românii din străinătate, prin extinderea zilelor de votare pentru vineri, sâmbătă și duminică. De asemenea, este dublat numărul de parlamentari pentru Diaspora (de la 2 la 4 senatori/de la 4 la 8 deputați). În plus, introducem posibilitatea de a vota la orice secție de votare.

Am organizat fără incidente cele două tururi de alegeri prezidențiale din 2019.

Am desecretizat raportul 10 august și comunicațiile de pe stațiile de radio de emisie-recepție, așa cum ne-am angajat în programul de guvernare.

În ziua de 22 Decembrie 2019, la 30 de ani de la Revoluția Română, am deschis clădirea MAI, fostul sediu al Comitetului Central al PCR. Clădirea cu o încărcătură istorică semnificativă nu a mai fost până atunci niciodată vizitată de persoane din afara ministerului.

Am majorat salariile de bază, soldele și indemnizațiile de încadrare ale personalului MAI cu sumele prevăzute în Legea 153/2017.

Norma de hrană a fost actualizată la MAI la nivelul celorlalte structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională.

Am acordat majorarea de 75% la solda de funcție/salariul de funcție/salariul de bază pentru activitatea desfășurată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care nu se lucrează.

Am actualizat drepturile bănești ale angajaților MAI din teatrele de operații la nivelul celor primite de partenerii externi. Măsura a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie a.c.

În plan legislativ, am propus un proiect de act normativ care prevede ca toate orașele și municipiile să aibă posibilitatea să amenajeze locuri de aterizare/decolare pentru elicoptere și pe timp de noapte.

Totodată, am demarat procedurile pentru readucerea în sistem a patru foști piloți cu experiență care vor putea asigura executarea misiunilor și pe timp de noapte cu elicopterele SMURD din Iași, Arad, Craiova și Constanța.

Am inițiat un proiect de ordonanță a Guvernului pentru reglementarea circulației trotinetelor electrice.

Am făcut primul pas spre introducerea cărților electronice de identitate prin modificarea unor acte normative.

Am inițiat un parteneriat cu Ministerul Educației și cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației pentru siguranța în școli.

Am supus dezbaterii publice proiectul privind înființarea unor unități specializate de căutare a persoanelor dispărute.

Am demarat aplicarea legislației privind animalele de serviciu (proiect inițiat de senatorii liberali) din cadrul MAI pentru a permite adoptarea lor de către instructor sau de către altă persoană.

În privința politicii de resurse umane, am înlocuit conducerea Jandarmeriei cu oameni competenți asupra cărora nu există suspiciuni de apartenență politică.

Am susținut și aprobat numirea colonelului Gabriel Oanță în cea mai înaltă funcție deținută de un român în cadrul misiunii NATO din Afganistan.

TINERET ȘI SPORT

Am asigurat finanțarea necesară pentru toți sportivii și pentru toate federațiile implicați în pregătiri pentru participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Suntem în linie dreaptă cu pregătirile pentru meciurile de fotbal de la Euro 2020 care vor avea loc la București.

Am relansat discuția despre organizarea Euro 2028 la București împreună cu Grecia și alte țări.

Am deblocat premierile pentru performanțele sportivilor și le aducem la zi. Mai exact, am alocat peste 6 milioane de lei pentru plata primelor restante din 2018.

Am înființat grupul de lucru interministerial în vederea prevenirii, depistării și combaterii dopajului în sport care va urgenta măsurile pentru stoparea acestui fenomen.

CULTURĂ

Am reluat procedura de înscriere a sitului Roșia Montană în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Am trimis deja notificarea pentru a fi discutată la reuniunea din această vară a Comitetului Patrimoniului Mondial care va avea loc în China. Solicitarea putea fi formulată până la 1 februarie 2021. Prin acest demers, Guvernul PNL își respectă angajamentele luate în programul de guvernare.

Vom acționa în continuare pentru dezvoltarea durabilă a zonei. În acest sens, Ministerul Culturii va solicita Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației să finanțeze un Plan Urbanistic General, prin programul aflat deja în derulare pentru finanțarea zonelor incluse în Patrimoniul UNESCO.

Am mediat achiziția fondului de manuscrise Mircea Eliade, Emil Cioran și Lucian Blaga, astfel încât au fost achiziționate de o instituție a statului român.

Am inițiat Hotărârea de Guvern prin care s-a transferat Vila Florica, imobil cu destinație culturală, din domeniul privat, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Culturii. Acesta este primul pas în vederea transformării Vilei Florica în viitorul Muzeu Național Brătianu.

Continuăm restituirea donațiilor efectuate în cadrul subscripției publice pentru achiziționarea sculpturii “Cumințenia pământului”. Astfel, în ultima perioadă, s-a restituit suma de 1.570.903 lei. În total, suma returnată către persoanele fizice și juridice este de 1.939.413 lei, adică 35,76% din donațiile efectuate în cadrul campaniei.

Am organizat întâlniri pentru armonizarea prevederilor legislative care asigură sprijinul financiar necesar pentru implementarea Programului cultural național “Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2021”.

Am desființat prin ordonanță de urgență Institutul Revoluției Române, un for a cărei activitate a fost marcată de controverse determinate de dorința conducătorilor să acrediteze o anumită viziune asupra evenimentelor din Decembrie 1989 și contestată sistematic de organizațiile de revoluționari. Patrimoniul și arhiva au fost preluate de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc.

JUSTIȚIE

Am făcut pași importanți pentru revizuirea legislaţiei din domeniul justiţiei pentru a elimina intervenţiile nocive din ultimii trei ani și pentru ca aceste acte normative să fie puse în acord cu avizele Comisiei de la Veneţia și cu rapoartele Comisiei Europene și GRECO, printr-o consultare publică a instituțiilor din domeniu, a asociațiilor de profil și a societății civile.

Am pus presiune pe Parlament pentru urgentarea adoptării proiectului de lege privind prorogarea termenului de intrare în vigoare a pensionării anticipate a magistraților. Guvernul Orban a inclus în primă fază acest proiect în pachetul pentru angajarea răspunderii în Parlament, grăbind astfel Legislativul să adopte legea în

Lansarea dezbaterilor în sistemul judiciar privind modificarea legilor justiţiei. Consultarea s-a făcut pe următoarele teme:

Schema de pensionare anticipată a magistraţilor. Trecerea la complete de 3 judecători în apel. Noul ciclu temporal de şcolarizare la INM. Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor Speciale din Justiţie

Rezultatele consultării pot fi accesate la http://www.just.ro/nota-de-constatare-cu-privire-la-rezultatul-consultarilor-informale-initiate-de-catre-ministerul-justitiei-cu-referire-la-unele-aspecte-privind-sistemul-judiciar/

Am aprobat în Guvern Memorandumul prin care se propune desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ).

Revizuirea legislației privind regimul eliberărilor condiționate (recursul compensatoriu) și întărirea capacității instituțiilor de ordine și siguranță publică pentru prevenirea și combaterea infracționalității. Acest obiectiv este prevăzut în programul de guvernare al PNL.

Misiune diplomatică la Consiliul Europei, Grefa Curții Europene pentru Drepturile Omului- Serviciul de executări al CEDO, pentru a prezenta poziția Guvernului României în problema abrogării recursului compensatoriu și problematica condamnărilor la CEDO pentru condițiile de detenție. În urma poziției și argumentelor prezentate de Ministerul Justiției din România, Comitetul de Miniștri a hotărât să amâne emiterea unei rezoluții critice la adresa sistemului penitenciar din România.

Am adoptat în Guvern un memorandum pentru finanțarea suplimentară în 2020 cu 615 posturi a Direcției de Probațiune.

Am înaintat Secției de Procurori a CSM pentru aviz cele trei propuneri pentru funcțiile de procurori de rang înalt (Procuror General, Procuror Șef DNA și Procuror Șef DIICOT). Propunerile vor fi trimise ulterior președintelui României pentru eventuala numire.

Am lansat procedura de selecție a procurorilor în vederea efectuării propunerilor de numire pentru ocuparea unor funcții de conducere vacante. 6 propuneri au fost înaintate Secției de Procurori a CSM pentru aviz și ulterior, vor fi trimise Președintelui României pentru eventuala numire. Pentru celelalte posturi rămase vacante procedura se va relua în cursul lunilor martie-aprilie.

Îndrumare scrisă adresată Procurorului General pentru ca Ministerul Public să abordeze structurat, planificat, energic şi competent crima organizată, traficul de persoane, de droguri, infracţiunile cu violenţă, infracţiunile la regimul silvic, emisă în temeiul competențelor legale ale Ministerului Justiţiei (Art. 69 alin. 3 din Legea 304/2004).

Am stabilit cadrul legislativ pentru înființarea Fondului Național pentru Prevenirea Criminalității. Sumele colectate în cadrul Fondului Național pentru Prevenirea Criminalității vor fi utilizate pentru asistența acordată victimelor infracțiunilor, prevenirea criminalității și pentru implementarea de activități și proiecte care au ca obiectiv educația juridică.

Am obținut prin Ministerul Justiției de la autoritățile chineze acordul de transferare a cetățeanului român Marius Balo, aflat în executarea unei pedepse privative de libertate în Republica Populară Chineză. Partea română urmează să întreprindă demersuri pentru aducerea în țară a lui Marius Balo în cel mai scurt timp.

AFACERI EXTERNE

Am reușit cea mai bună organizare a unui scrutin în străinătate pe toată durata celor trei zile ale fiecărui tur al alegerilor prezidențiale. Au fost amenajate în premieră 835 de secții de votare la care și-au exercitat dreptul de vot un număr record de cetățeni, respectiv 926.651, în al doilea tur de scrutin.

Am restructurat Ministerul Afacerilor Externe pe principii de professionalism, rigoare, eficiență și corectitudine pentru ca diplomația română să poată performa cât mai eficient în apărarea intereselor cetățenilor români. Am redus numărul de secretari de stat de la 7 la 4.

Am rechemat consulii generali de la Milano, New York și Toronto. De asemenea, a fost abrogată hotărârea prin care Nelu Barbu a fost numit Consul la Shanghai, respectiv Adrian Pârvulescu la Strasbourg. Aceste demersuri vin să susțină obiectivul de reformare și reprofesionalizare a MAE, inclusive la nivelul Serviciilor Exterior.

Am îndeplinit procedurile de numire a domnului Radu Ioanid în funcția de ambasador al României în Statul Israel, vizând astfel sporirea contactelor diplomatice dintre București și Tel Aviv. MAE a transmis către Parlamentul României solicitarea de audiere a ambasadorului agreat în comisiile de specialitate, iar acestea vor aves loc cât mai curând posibil.

În privința relațiilor bilaterale: ministrul Afacerilor Externe a purtat până în prezent discuții cu 21 de omologi: SUA, Germania, Franța, Republica Moldova, Polonia, Olanda, Coreea, Vietnam, Kazahstan, Singapore, Japonia, Noua Zeelandă, Grecia, Macedonia de Nord, Armenia, Bulgaria, Norvegia, Estonia, Georgia, Croația, Irlanda.

Consolidarea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii, inclusiv prin întrevederea cu Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo în marja reuniunii miniștrilor de externe NATO de la Bruxelles din 20 noiembrie 2019. În acest context, au fost avansate obiectivele principale ale României: consolidarea Flancului Estic al NATO, creșterea prezenței militare americane în România, operaționalizarea memorandumurilor de înțelegere semnate recent de România și SUA (domeniul nuclear-civil și infrastructura 5G), accederea României în programul Visa Waiver.

De asemenea, ministrul Afacerilor Externe l-a primit în 14 ianuarie 2019 pe ambasadorul agreat al SUA la București, Adrian Zuckerman, în vederea prezentării copiei scrisorii de acreditare.

MAE a gestionat pregătirea Summitului NATO din 3-4 decembrie 2019 de la Londra. Ministrul afacerilor externe a participat în delegația Președintelui României. Reuniunea liderilor aliați a fost un success, în pofida unui context de securitate complex, marcat de numeroase provocări și incertitudini. România va continua să joace un rol activ în cadrul NATO și va îndeplini toate responsabilitățile asumate în calitate de stat aliat, inclusiv în ceea ce privește alocarea de resurse financiare corespunzătoare apărării și modernizarea forțelor militare naționale.

Aceste aspecte au fost subliniate și de Prim-ministrul României în cadrul întrevederii pe care a avut-o la Bruxelles, la începutul lunii ianuarie, cu Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg.

Am inaugurat în decembrie 2019, Consulatul General al României la Stuttgart, Germania. Consulatul este operaționalizat integral și gata să ofere o gamă largă de servicii consulare celor aproximativ 172.000 de cetățeni români rezidenți în landul Baden-Wurttemberg.

APĂRARE NAȚIONALĂ

Am crescut diurnele pentru personalul militar și civil participant la misiuni și operații în afara teritoriului statului român. Astfel, ofițerii primesc o diurnă de 140 de euro/zi, maiștrii militari, subofițerii, agenții de poliție și agenții de poliție penitenciară au o diurnă de 130/euro pe zi, iar alte categorii de personal primesc 120 de euro/zi.

Am indexat pensiile militare de stat cu rata medie anuală a inflației de 4,6%.

Guvernul României a atribuit Guvernului Republicii Portugheze contractul de achiziție a cinci avioane F-16 A din excedent, a unui pachet de bunuri și servicii care include și modernizarea la un standard superior a avioanelor F-16 din Forțele Aeriene Române, inclusiv a celor 12 aflate deja în dotare. Contractul include elemente de suport logistic și instruirea personalului ethnic ingineresc. Primele patru aeronave din acest lot vor sosi în anul 2020, iar ultima în anul 2021.

Am semnat cu IVECO Defence Vehicle SPA din Italia primul contract subsecvent la acordul cadru privind achiziționarea a 2.902 platforme de transport pe roți în diverse configurații, echipamente ce vor intra înzestrarea Armatei Române. Primul contract subsecvent are o valoare de 1.015.676.538 lei, fără TVA, se va derula pe o durată de patru ani și prevede achiziția unui număr de 942 de platforme.

Am achiziționat de la compania americană Lockheed Martin radare TPS-77. Este cel mai modern radar din înzestrarea Forțelor Aeriene. Radarul tridimensional TPS-77 execută misiuni de supraveghere a spațiului aerian în cadrul misiunii de luptă pe timp de pace – Serviciul de Luptă Permanent Poliție Aeriană.

Continuăm procesul de implementare a proiectelor finanțate prin POR, mai exact reabilitarea monumentului Crucea Caraiman, a Cercului Militar Național și a infastructurii de învățământ militar (Școala de Aplicație pentru Forțele Aeriene de la Boboc).

Am inițiat demersurile pentru înființarea, reamenajarea și dotarea spațiilor alocate ariilor pilot de cercetare-dezvoltare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară “Cantacuzino” în vederea fabricării unor vaccinuri noi care să combată o gamă de boli cu impact major pentru sănătatea publică.”

