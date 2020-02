Marius Pașcan, candidat la Primăria Târgu-Mureș! Ce a declarat liderul PMP Mureș

Share



Liderul Partidului Mișcarea Populară (PMP) Mureș, deputatul Marius Pașcan, a anunțat vineri, 21 februarie, în emisiunea ”Părerea ta” de la Radio Târgu-Mureș, că va candida la funcția de primar al municipiului Târgu-Mureș la alegerile locale din acest an.

”Intenționez să o fac, am și văzut foarte multe comentarii pozitive când alții au aruncat în spațiul public acest subiect. Eu cred că Târgu-Mureșul are nevoie de o primenire, în primul rând legată de proiectele de dezvoltare. Îmi pare așa că a ajuns orașul într-o băltire, într-o neputință, într-un cerc vicios, și sentimentul ăsta este în discuțiile cu cetățenii, sunt blazați, au o atitudine aproape fatalistă, adică nu mai avem ce să facem, e clar că în formula actuală conducerea Primăriei nu mai performează de ceva ani, nu văd niciun proiect serios de dezvoltare, ba mai mult sunt vreo zece ani de când am și susținut și am cerut să se modifice Planul Urbanistic General al municipiului Târgu-Mureș, fiindcă el este un corolar legislativ de dezvoltare urbanistică și creează niște traiectorii, creează niște direcții”, a declarat deputatul Marius Pașcan.

Totodată, președintele PMP Mureș a mai afirmat că ”este revoltător” ca primarul municipiului Târgu-Mureș și președintele Consiliului Județean Mureș ”sunt la distanță de o stradă”, dar ”nu sunt în stare să treacă drumul, unul către celălalt, și să se armonizeze pe proiecte le de dezvoltare”, lucru ”care se vede”.

Alex TOTH