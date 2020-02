Județul Mureș, promovat prin castele și cetăți la târguri internaționale de turism

Share



În săptămânile următoare, județul Mureș va fi reprezentat la trei târguri internaționale de turism. Asociația Visit Maros va promova atracțiile turistice din județul Mureș la Budapesta, Berlin și Chișinău, acordând o atenție deosebită patrimoniului cultural și patrimoniului construit.

Locul 5 la numărul de turiști

Detalii despre participarea județului Mureș la târguri de turism internaționale au fost prezentate marți, 25 februarie, cu ocazia unei conferințe de presă organizată în incinta Cetății Medievale din Târgu-Mureș.

„Județul Mureș are potențialul să fie o destinație turistică importantă, iar în ultimii ani Consiliul Județean Mureș a făcut o serie de demersuri pentru a promova atracțiile turistice din județ. În domeniul turismului ocupăm o poziție bună în clasamentul național, județul Mureș este pe locul 5 în ceea ce privește numărul turiștilor, iar anul trecut la numărul de sosiri am înregistrat o creștere peste media națională”, a declarat Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș.

Totodată, președintele Consiliului Județean Mureș a precizat că deși numărul de vizitatori crește de la an la an, de fapt doar turismul intern crește, iar șederea medie a turiștilor care vizitează județul Mureș este de doar două zile.

„Obiectivul nostru este să atragem mai mulți turiști străini în județ și să convingem vizitatorii să rămână aici mai mult timp. La nivel național, majoritatea castelelor sunt situate în județul Mureș și avem un patrimoniu construit foarte bogat. Am dori să arătăm aceste valori lumii, dar și oportunitățile de turism medical și de agrement de aici, deoarece considerăm că fiecare vizitator ar trebui să petreacă mai mult timp în județul Mureș”, a afirmat Péter Ferenc.

Ofertă tematică pentru Travel Expo

În a doua parte a săptămânii, joi se deschide la Budapesta, cel mai important târg de turism din Ungaria, Travel Expo, la care județul Mureș a pregătit ofertă tematică.

„În acest an, am dorit să atragem atenția publicului asupra patrimoniului nostru cultural bogat, așa că vor fi expuse la stand machete ale mai multor castele, cetăți și biserici din județele Mureș, Harghita și Covasna. Dorim prin aceste machete să transmitem atmosfera Transilvaniei și să-i facem curioși, să dorească să viziteze aceste monumente. Din județul Mureș vor fi expuse o machetă a castelului Rhédey din Sângeorgiu de Pădure, macheta castelului din Brâncovenești și macheta bisericii evanghelice din Saschiz. Ne bucură faptul că că anul acesta vor fi prezenți la stand și câțiva reprezentanți ai unor primării și furnizori de servicii turistice, care vin la târg cu oferte de programe și pachete turistice pregătite în mod special pentru publicul țintă din Budapesta. Am acordat o atenție deosebită publicului din Budapesta, deoarece din toamna anului trecut, avem zboruri zilnice între Târgu-Mureș și Budapesta, astfel încât cei care vor să cunoască județul Mureș pot să ajunge la noi cu ușurință și confortabil”, a declarat Szőcs Levente, managerul Asociației Visit Mureș.

De la Berlin la Chișinău, Cracovia și Londra

Săptămâna viitoare, în perioada 4-8 martie, județul Mureș va participa la cel mai important târg de turism din Germania, ITB Berlin, unde echipa Asociației Visit Mureș va fi prezentă la standul României. În perioada următoare județul va fi promovat și la alte târguri, în luna martie la Târgul Internațional de Turism din Chișinău, apoi în toamnă la târgurile din Cracovia și din Londra.

Potrivit Biroului de presă al Consiliului Județean Mureș, anul trecut peste 596.000 de turiști au vizitat județul Mureș. Numărul vizitatorilor a crescut cu 5,6% față de anul precedent, în timp ce la nivel național creșterea a fost de 3,8%, iar majoritatea turiștilor străini vin din Ungaria, Republica Moldova și Germania.

(Redacția)